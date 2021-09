Selena Gomez lột xác trong siêu phẩm truyền hình trinh thám

Dân trí Bộ phim "Only Murders In The Building" mới ra mắt với sự góp mặt của Selena Gomez đang được đánh giá là tác phẩm truyền hình đáng xem và đặc sắc của năm 2021.

Only Murders In The Building (Án Mạng Trong Tòa Nhà) chính thức phát sóng vào cuối tháng 8 vừa rồi và khiến khán giả yêu điện ảnh thích thú và bất ngờ. Only Murders In The Building có sự góp mặt của Selena Gomez, Steve Martin, Martin Short và thuộc thể loại hài trinh thám.

Phim được cả giới chuyên môn lẫn khán giả yêu thích. Hiện tại, trên chuyên trang đánh giá các tác phẩm điện ảnh Rotten Tomatoes, Only Murders In The Building đã xuất sắc đạt 100% điểm từ giới chuyên môn lẫn khán giả truyền hình. Đây được xem là một thành tích hiếm thấy trên cả mảng phim truyền hình và điện ảnh, đưa loạt phim trinh thám này trở thành một kiệt tác truyền hình của năm 2021.

Phần lớn khán giả đều khen ngợi Only Murders In The Building là một bộ phim đáng xem, vừa có tính giải trí, vừa có yếu tố ly kỳ hấp dẫn. Đáng nói hơn cả, sự xuất hiện và thể hiện của "công chúa Disney" Selena Gomez khiến khán giả bất ngờ.

Only Murders In The Building kể về 3 nhân vật gồm Charles, Oliver và Mabel. Điểm chung của họ chính là nỗi ám ảnh về tội ác. Một ngày nọ, một cái chết rùng rợn xảy ra bên trong tòa nhà chung cư mà cả ba người đang sinh sống đã kéo họ gần lại với nhau, cùng kết hợp để tìm ra hung thủ. Trong quá trình làm việc, Charles, Oliver và Mabel đã khám phá ra những sự thật kinh khủng và bất ngờ.

Phong cách diễn xuất và tạo hình của Selena Gomez trong phim khiến nhiều người thích thú. Selena Gomez không quá lạ lẫm với các phim truyền hình dài tập. Cô xuất phát điểm là diễn viên "nhí" của lò đào tạo tài năng Disney. Tuy nhiên, những vai diễn trong quá khứ của Selena chỉ loanh quanh ở dạng vai ngọt ngào, trong trẻo, lý lắc của tuổi mới lớn.

Trong Only Murders In The Building, Selena Gomez bước vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ và khác biệt. Nữ diễn viên đang được đánh giá cao bởi diễn xuất hấp dẫn, hoàn toàn khác biệt và trưởng thành so với những sự thể hiện trong quá khứ.

Tại bộ phim này, Selena Gomez vào Mabel Mora - một cô gái trẻ sống một mình tại tòa chung cư dành cho người giàu ở trung tâm New York, Mỹ. Cô cùng với 2 người đàn ông lớn tuổi là Charles-Haden Savage (Steve Martin) - một diễn viên hết thời và Oliver Putnam (Martin Short) - một đạo diễn thất nghiệp quyết tâm đi tìm kẻ gây án thực sự.

Bên cạnh kịch bản hấp dẫn với những bất ngờ liên tiếp, diễn xuất của Selena Gomez được thể hiện một cách lôi cuốn, bí ẩn và hài hước. Không còn trung thành với hình tượng gái ngoan trên màn ảnh, Selena Gomez trong Only Murders In The Building là một cô nàng có nhiều bí mật, phức tạp và cá tính.

Nhiều năm qua, Selena Gomez đã tạm dừng sự nghiệp đóng phim để tập trung phát triển âm nhạc. Sự trở lại của Selena Gomez với điện ảnh cũng là một yếu tố khiến Only Murders In The Building trở nên hấp dẫn và thu hút fan.

Đầu năm 2021, Selena Gomez từng thổ lộ ý định dừng sự nghiệp ca hát để tập trung cho diễn xuất.

Đầu năm 2021, giọng ca 29 tuổi thông báo sẽ thực hiện một album cuối trong năm nay và dành thời gian nghỉ ngơi, cống hiến và tập trung cho điện ảnh, đam mê từ nhỏ của mình.

Lần đầu tiên Selena tham gia đóng phim là khi cô mới còn là một cô bé trong bộ phim của Disney - Wizards. Với những thăng trầm trong cuộc sống và sự nghiệp suốt nhiều năm qua, Selena giờ không còn là một cô bé bồng bột, khát khao sự nổi tiếng mà chín chắn hơn, cả trong sự nghiệp cũng như lựa chọn cuộc sống.

Cô tâm sự: "Nói thật, tôi muốn bắt đầu lại từ đầu. Tôi muốn mọi thứ thật tươi mới. Tôi muốn mọi người yêu mến tôi vì tôi là một người luôn mới mẻ".

Selena Gomez xinh đẹp trong buổi chụp hình

Mi Vân

Theo Hello!