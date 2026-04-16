Sau "Thỏ ơi", Văn Mai Hương thăng hạng nhan sắc và gu thời trang

Bộ phim điện ảnh Thỏ ơi chiếu dịp Tết vừa qua đạt doanh thu hơn 400 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất phòng vé Việt. Trong phim, Văn Mai Hương đảm nhận vai Hải Lan - một nữ doanh nhân thành đạt nhưng mang nhiều tổn thương nội tâm.

Dù xuất phát điểm là ca sĩ, màn thể hiện của cô nhận được phản hồi tích cực, mở ra hướng đi mới trong lĩnh vực diễn xuất. Hiệu ứng từ bộ phim giúp tên tuổi Văn Mai Hương phủ sóng mạnh mẽ trên truyền thông và mạng xã hội.

Văn Mai Hương giảm cân, khiến đường nét của cô càng thêm thanh thoát, sang trọng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí trước đó, Văn Mai Hương nói lý do cô đến với điện ảnh: "Tôi đã làm nhạc suốt 15 năm, hiện tại bước sang năm thứ 16 và mong muốn được thử thách bản thân ở một vai trò mới".

Song song với điện ảnh, nữ ca sĩ kiêm diễn viên 32 tuổi tiếp tục duy trì hoạt động âm nhạc và mở rộng hình ảnh trong lĩnh vực thời trang. Cô từng xuất hiện tại London Fashion Week Spring - Summer (Tuần lễ thời trang London Xuân - Hè) 2026 với vai trò khách mời.

Bên cạnh đó, cô cũng đồng hành cùng các thương hiệu thời trang cao cấp trong nước. Mới nhất, cô trở thành "nàng thơ" của bộ sưu tập The Verge của nhà thiết kế C.DAM.

Đáng chú ý, trong những lần xuất hiện gần đây, Văn Mai Hương cho thấy vóc dáng thon gọn cùng đường nét gương mặt ngày càng thanh thoát.

Văn Mai Hương lựa chọn phong cách thời trang đơn sắc sang trọng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sự “thăng hạng” nhan sắc kéo theo chuyển biến trong phong cách thời trang. Nếu trước đây gắn với hình ảnh trẻ trung, thời thượng, thì hiện tại cô thường xuyên lựa chọn các thiết kế tôn dáng, cắt xẻ tinh tế, hướng đến hình tượng gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch.

Trong hình ảnh mới nhất, Văn Mai Hương thử nghiệm những thiết kế mang phom dáng phóng khoáng, từ váy lụa bất đối xứng, kỹ thuật xếp lớp đặc trưng đến sự chuyển sắc giữa tông màu trung tính và gam xanh táo bạo.

Nữ nghệ sĩ ngày càng ghi dấu ấn trong giới thời trang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Văn Mai Hương cũng xác nhận tham gia dự án điện ảnh mới Mesdames Thanh Sắc, một tác phẩm lấy bối cảnh Sài Gòn (TPHCM) thập niên 1960. Sự xuất hiện của cô trong đoạn giới thiệu khiến khán giả tò mò, trông đợi tác phẩm tiếp theo của nữ nghệ sĩ 32 tuổi.