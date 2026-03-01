Văn Mai Hương: Từ Á quân Vietnam Idol đến vai diễn điện ảnh đầu tay gây sốt

Á quân Vietnam Idol và hành trình âm nhạc 15 năm nhiều dấu ấn

Văn Mai Hương sinh năm 1994 tại Hà Nội, quê gốc ở Quảng Trị, bước vào làng giải trí chuyên nghiệp từ khi còn rất trẻ.

Cô chính thức được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia Vietnam Idol 2010 - một trong những chương trình truyền hình thực tế về giọng hát nổi bật nhất thời kỳ bấy giờ.

Ở tuổi 16, Văn Mai Hương trở thành Á quân mùa thi thứ 3, để lại dấu ấn bằng kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, phong cách biểu diễn tự tin và bản lĩnh sân khấu hiếm thấy ở một thí sinh tuổi teen.

Khi ấy, nữ ca sĩ được giới chuyên môn và khán giả xem như một “viên ngọc thô” giàu tiềm năng, nổi bật giữa dàn thí sinh cùng lứa.

Cô được nhiều người hâm mộ gọi là “kẻ về nhì mạnh nhất lịch sử” của Vietnam Idol, bởi sự nghiệp sau này còn vang dội hơn cả những gì một danh hiệu từng kỳ vọng.

Sau 15 năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, Văn Mai Hương ghi dấu ấn với nhiều sản phẩm nổi bật và được khán giả đón nhận (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngay sau cuộc thi, Văn Mai Hương nhanh chóng chuyển mình từ một gương mặt truyền hình thành nghệ sĩ có sản phẩm thực thụ.

Năm 2011, cô trình làng ca khúc Nếu như anh đến - bản hit nhanh chóng phủ sóng các bảng xếp hạng, chương trình âm nhạc và truyền hình. Ca khúc này không chỉ là bước khởi đầu của loạt bản hit sau này mà còn khẳng định vị thế của cô trong lòng khán giả yêu nhạc trẻ.

Sau đĩa đơn Nếu như anh đến và Ngày chung đôi, Văn Mai Hương phát hành album đầu tay Hãy mỉm cười. Thành tích của album này và các sản phẩm tiếp theo đã góp phần đặt Văn Mai Hương vào vị trí của một trong những giọng ca nữ nổi bật nhất thế hệ 9x tại Việt Nam.

Sau album đầu tay Hãy mỉm cười, Văn Mai Hương trình làng ca khúc Chuyện tình nhà thơ với ca từ đáng yêu, trong sáng được nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường viết riêng cho cô.

Album đầu tay Hãy mỉm cười (2011), Mười tám+ (2013) giúp cô giành giải Ca sĩ của năm tại Làn sóng xanh.

Năm 2021, Văn Mai Hương chính thức ra mắt album thứ 3 trong sự nghiệp mang tên Hương. Sản phẩm ngay sau khi phát hành đã được nhiều sự quan tâm và đánh giá cao từ công chúng và giới chuyên môn.

Năm 2023, Văn Mai Hương được xem là một trong những nữ nghệ sĩ hoạt động sôi nổi nhất Vpop.

Bên cạnh lịch diễn dày đặc, cô liên tục giới thiệu các sản phẩm âm nhạc được đầu tư bài bản và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả. Trong năm này, cô tiếp tục ra mắt album thứ 4 trong sự nghiệp mang tên Minh tinh.

Chỉ sau vài giờ ra mắt, album Minh tinh của Văn Mai Hương đã đạt được thành tích Top 1 BXH Itunes Vietnam đồng thời sớm đạt vị trí Top 1 trên BXH Apple Music Vietnam.

Hai ca khúc nằm trong album được thực hiện MV và phát hành trước đó là: Mưa tháng sáu, Đại minh tinh cũng đạt số lượt xem ấn tượng và phủ sóng dày đặc trên các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín.

Spotify còn chọn 2 bài hát mới là Martini và A Red Flag nằm trong album này để quảng bá ở thị trường âm nhạc: Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia, Hongkong, Hàn Quốc, Đài Loan.

Tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2023, Văn Mai Hương ghi dấu ấn khi giành nhiều hạng mục quan trọng như Ca khúc của năm, Sự kết hợp xuất sắc, Nữ ca sĩ của năm và lọt top 10 ca khúc được yêu thích.

Đáng chú ý, khi được xướng tên ở hạng mục Ca khúc của năm, cô xúc động đến nghẹn lời và bày tỏ sự trân trọng trước những đồng nghiệp tài năng trong nghề.

Cuối năm 2025 Văn Mai Hương phát hành album Giai nhân, cùng 2 MV Ướt lòng, Vườn hồng và tham gia hát nhạc phim Mang mẹ đi bỏ. Thay vì chạy theo thị hiếu, nữ ca sĩ lựa chọn thể hiện cá tính riêng.

Sau dấu ấn của Mưa tháng sáu và Đại minh tinh, nữ ca sĩ tiếp tục phát hành album Minh Tinh - The Actress sau thời gian dài ấp ủ. Đây là album phòng thu thứ 4 trong sự nghiệp của cô, được giới chuyên môn lẫn người hâm mộ đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật.

Cô không ít lần chia sẻ về cuộc sống, cảm xúc và quá trình trưởng thành trong âm nhạc, giúp hình ảnh của cô gắn liền với tinh thần cầu tiến và nỗ lực làm mới mình trong nghề.

Văn Mai Hương lần đầu lấn sân điện ảnh với vai Hải Lan trong phim "Thỏ ơi" do Trấn Thành thực hiện (Ảnh: Nhà phát hành).

Vai diễn “mỏ hỗn” trong phim trăm tỷ của Trấn Thành gây sốt

Sau hơn một thập kỷ gắn bó với âm nhạc, năm 2026 tiếp tục đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Văn Mai Hương khi lần đầu cô chạm ngõ điện ảnh.

Nữ ca sĩ gây bất ngờ khi đảm nhận nhân vật Hải Lan trong phim Tết Thỏ Ơi do Trấn Thành đạo diễn.

Không như nhiều dự đoán ban đầu cho rằng, một ca sĩ không có nền tảng diễn xuất chuyên nghiệp khó có thể “lấn sân” thành công, Văn Mai Hương đã chứng minh ngược lại. Vai Hải Lan của cô nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả và truyền thông.

Trong phim, nhân vật của Văn Mai Hương là một nữ CEO, người vợ có cá tính mạnh, đanh đá và không ít biểu hiện ghen tuông.

Ở những lớp diễn đầu, nhân vật dễ khiến khán giả liên tưởng đến hình mẫu phụ nữ thành đạt nhưng nóng nảy, đa nghi.

Tuy nhiên, cách thể hiện của Văn Mai Hương đã tạo thêm chiều sâu cho vai diễn. Hải Lan không chỉ bốc đồng, xéo xắt mà còn có những khoảnh khắc im lặng, tổn thương, để lộ các khoảng lặng rất đàn bà.

Chính sự đan xen giữa vẻ ngoài sắc sảo và nội tâm mong manh đã biến Hải Lan trở thành một trong những điểm nhấn của dàn nhân vật.

Từ phía ê-kíp, đạo diễn Trấn Thành đánh giá Văn Mai Hương là gương mặt nổi bật trong lĩnh vực âm nhạc, đồng thời là một “ẩn số” thú vị của bộ phim.

Anh cho rằng, nữ ca sĩ có khả năng mang đến nguồn năng lượng mới cho điện ảnh, nhất là ở những cảnh đòi hỏi tiết chế, tinh tế trong biểu cảm.

Ngay sau khi Thỏ ơi ra mắt, phản ứng của khán giả đối với Văn Mai Hương rất tích cực.

Theo số liệu từ các trang phân tích mạng xã hội, Văn Mai Hương là diễn viên phim Tết 2026 nhận được nhiều sự quan tâm nhất, thậm chí vượt qua cả đạo diễn - diễn viên Trấn Thành trên bảng xếp hạng lượt thảo luận.

Trong 7 ngày từ 16/2 đến 22/2, cô dẫn đầu lượt thảo luận với hơn 82.300 lượt tương tác.

Đặc biệt, phân cảnh có câu thoại "chị block (chặn) luôn, vô duyên” của Văn Mai Hương trong phim nhanh chóng trở thành trào lưu trên TikTok, được hàng loạt người dùng lặp lại, dựng clip và sáng tạo thành nhiều tình huống hài hước.

Văn Mai Hương diễn xuất ăn ý với Quốc Anh trong phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Bên cạnh đó, loạt câu nói của Hải Lan như “đàn bà giỏi thường ăn hamburger một mình”, hay “không ai bỏ nhau vì chuyện lớn đâu, người ta bỏ nhau vì nhiều chuyện nhỏ”… cũng được khán giả chia sẻ rộng rãi, trích dẫn trên mạng xã hội và các hội nhóm review phim.

Không chỉ gây chú ý ở những mảng miếng hài, vai diễn của Văn Mai Hương còn được đánh giá cao ở những phân đoạn lắng lại, khi nhân vật bộc lộ cảm giác cô đơn, tổn thương trong hôn nhân.

Sự đối lập giữa vẻ sắc sảo bên ngoài và những khoảng trống cảm xúc bên trong giúp Hải Lan không rơi vào mô-típ một chiều, mà trở nên gần gũi và đời hơn với người xem.

Dạo một vòng các hội nhóm bình luận phim trên mạng xã hội, dễ nhận thấy sự ưu ái mà khán giả dành cho “diễn viên” Văn Mai Hương.

Nhiều người cho biết họ đến rạp vì tò mò trước một ca sĩ lấn sân điện ảnh, nhưng lại ra về với cảm giác bất ngờ trước màn thể hiện tự nhiên, duyên dáng của cô.

Không ít ý kiến nhận xét Văn Mai Hương “diễn mà như không diễn”, mang được sự lanh lợi, thông minh ngoài đời vào nhân vật một cách mượt mà.

Giọng thoại của nữ ca sĩ cũng được khen là dễ nghe, không gồng, không tạo cảm giác kịch hóa quá mức. Một số khán giả còn hài hước nhận xét “vibe” của Hải Lan đúng kiểu những “chị đại” sang chảnh, sắc sảo nhưng ẩn bên trong là nét hài hước ngầm, khiến người xem vừa khó chịu, vừa… khó quên.

Sự ghi nhận dành cho vai diễn đầu tay của Văn Mai Hương không chỉ đến từ khán giả mà còn từ giới nghệ sĩ. Thanh Lam cũng từng công khai dành lời khen cho màn thể hiện của nữ ca sĩ, xem đây là một sự lột xác đáng chú ý...