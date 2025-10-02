Sau đám cưới rầm rộ, Selena Gomez bị chỉ trích vô ơn

Cuối tuần trước, Selena Gomez và Benny Blanco đã chính thức trở thành vợ chồng trong một đám cưới hoành tráng và được bảo vệ nghiêm ngặt.

Hôn lễ của cặp đôi có 170 khách, bao gồm nhiều ngôi sao hạng A như: Taylor Swift, Paris Hilton, Paul Rudd, Ed Sheeran, SZA, Camila Cabello, Zoe Saldana, Cara Delevingne...

Selena Gomez đã lên xe hoa vào cuối tuần trước (Ảnh: Instagram).

Theo Page Six, lực lượng an ninh được huy động tuyệt đối và các khách mời được yêu cầu không rò rỉ ảnh ra ngoài. Được biết, vợ chồng Selena đã chi tới 300.000 USD (7,9 tỷ đồng) để đảm bảo an toàn và sự riêng tư cho khách mời.

Các khách mời được bố trí nghỉ tại khách sạn El Encanto trong suốt thời gian diễn ra đám cưới. Giá phòng lên đến 3.500 USD (92 triệu đồng)/đêm.

Sau đám cưới, trên trang cá nhân có 417 triệu người đăng ký theo dõi, những hình ảnh về hôn lễ được chính cô dâu mới Selena Gomez chủ động chia sẻ. Các bài đăng đều đạt hàng chục triệu lượt "thả tim" từ người hâm mộ. Bên cạnh những lời chúc phúc, người hâm mộ cũng tò mò về sự vắng mặt của một số nhân vật.

Người bạn thân hiến thận không được mời dự đám cưới?

Người theo dõi nhận ra sự vắng mặt của Francia Raisa - cô bạn từng hiến thận cho Selena Gomez. Vào lúc đám cưới diễn ra, Francia Raisa đăng clip nhảy cùng biên đạo Sasha Farber tại đường phố Los Angeles (Mỹ).

Việc Francia Raisa vắng mặt trong hôn lễ của Selena khiến nữ ca sĩ sinh năm 1992 hứng chỉ trích từ một bộ phận khán giả.

Một số khán giả bình luận: "Vậy là cô ấy không mời bạn thân sao?", "Đây là người đã cứu mạng bạn thân nhất, nhưng cô ấy không được mời dự đám cưới", "Mọi người đều có mặt trừ người đã hiến thận cho cô ấy"...

Một số khán giả bênh vực Selena Gomez cho rằng, nữ ca sĩ có thể đã mời nhưng Francia Raisa chủ động vắng mặt.

Selena Gomez gây tranh cãi vì không mời bạn thân, Francia Raisa, dự đám cưới (Ảnh: Instagram).

Selena Gomez và Francia Raisa từng có tình bạn lâu dài và trắc trở. Họ gặp nhau tại sự kiện từ thiện vào năm 2007 và nhanh chóng trở thành bạn thân, đồng hành trong nhiều sự kiện.

Đặc biệt, khi Selena Gomez lâm bệnh nặng vào năm 2017, Francia Raisa đã không ngần ngại hiến thận cho bạn thân.

Francia Raisa từng tiết lộ cô phải vật lộn rất nhiều với sức khỏe thể chất và tinh thần sau ca phẫu thuật. Tuy nhiên, Selena Gomez bị phát hiện tiệc tùng, uống rượu chỉ 1 năm sau ca ghép tạng. Điều này khiến mối quan hệ giữa 2 cô gái rạn nứt.

Khi Selena Gomez vào trung tâm phục hồi chức năng vào tháng 10/2018, mối quan hệ giữa họ được hàn gắn.

Tháng 11/2022, Selena Gomez hứng chỉ trích vì không nhắc đến Francia Raisa khi được hỏi về người bạn thân thiết trong làng giải trí. Sau đó, Selena Gomez lên tiếng: "Xin lỗi vì tôi đã không nhắc đến tất cả những người mà tôi biết".

Tháng 2/2023, Selena Gomez gửi lời chúc mừng sinh nhật Francia Raisa và tháng 10 năm đó, Francia Raisa xuất hiện trong sự kiện gây quỹ từ thiện Rare Impact của Selena Gomez.

Tại thời điểm đó, Francia Raisa chia sẻ: "Dù cuộc sống của chúng tôi có nhiều sóng gió, chúng tôi vẫn có thể đến với nhau, làm bạn và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa. Tôi rất vui vì chúng tôi đã quay lại bên nhau".

Vợ chồng Nicola Peltz - Brooklyn Beckham không dự đám cưới

Truyền thông quốc tế cũng nhận ra sự vắng mặt của cặp đôi Nicola Peltz và Brooklyn Beckham trong đám cưới của Selena Gomez. Selena Gomez - Nicola Peltz - Brooklyn Beckham từng là bộ ba thân thiết, xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện ở Hollywood.

Do đó, việc Nicola Peltz và Brooklyn Beckham không có mặt trong đám cưới của nữ ca sĩ làm thổi bùng nghi vấn rạn nứt giữa cô và những người bạn. Trước tin đồn này, nguồn tin thân cận với Nicola Peltz và Brooklyn Beckham lên tiếng phủ nhận.

Vợ chồng Nicola Peltz và Brooklyn Beckham không dự đám cưới của Selena Gomez (Ảnh: Getty Images).

Chia sẻ với Daily Mail, nguồn tin cho biết, Nicola và Brooklyn không dự đám cưới vì lịch trình cá nhân. Nicola Peltz đang tích cực chuẩn bị cho vai diễn mới nên không thể dự hôn lễ. Nicola và Brooklyn đã gửi lời chúc phúc đến Selena và Benny.

Dù phía Nicola Peltz và Brooklyn Beckham lên tiếng giải thích, cư dân mạng vẫn không ngừng bàn tán.

Trước đám cưới của Selena, bộ ba từng lộ dấu hiệu rạn nứt tình bạn. Bài đăng chung cuối cùng của Selena Gomez và Nicola Peltz trên mạng xã hội là từ tháng 12/2023.

Vào tháng 8 vừa qua, khi Brooklyn và Nicola tổ chức lễ cưới lại, cặp đôi cũng không mời Selena. Trong các dịp trọng đại, họ cũng không để lại bất kỳ lời chúc mừng trên trang cá nhân như trước đây.

Nghi vấn Selena Gomez rạn nứt với mẹ ruột

Truyền thông đưa tin, mẹ của Selena Gomez - bà Mandy Teefey - cảm thấy tổn thương khi không được con gái chọn là người dẫn vào lễ đường. Thay cho bà, Selena Gomez đã mời ông ngoại. Thông tin này thổi bùng lên tranh cãi trên mạng xã hội.

Selena Gomez và mẹ, bà Mandy Teefey (Ảnh: Getty Images).

Tuy nhiên, bà Mandy Teefey đã chủ động lên tiếng bênh vực con gái. Bà chia sẻ lại ảnh cưới của Selena và nói: “Thật là lễ cưới hoàn hảo cho cặp đôi tuyệt vời nhất mà tôi biết. Gửi trọn tình yêu thương của tôi đến con gái xinh đẹp Selena và chàng rể tuyệt vời Benny. Đó là câu chuyện cổ tích trở thành sự thật và thật ấm lòng khi chứng kiến cha tôi dắt con bé vào lễ đường”.

Bà Mandy Teefey từng là mẹ đơn thân, nuôi dạy và hỗ trợ con gái rất nhiều trong sự nghiệp. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng từng thổ lộ rất tự hào và biết ơn mẹ. Cô cũng nhắc đến ông ngoại trong nhiều cuộc phỏng vấn.

Năm 2023, nữ ca sĩ tiết lộ cô sống cùng ông bà ngoại trong biệt thự Encino của mình. Việc chọn ông ngoại là người dắt tay vào lễ đường đã được Selena Gomez quyết định từ khi nhận được lời cầu hôn. Ông bà của nữ nghệ sĩ đã mừng đến phát khóc khi nghe cháu ngỏ lời.