Sao Việt được vệ sĩ hộ tống: Vì sao Sơn Tùng gây ồn ào, Mỹ Tâm được khen?

Thanh Thảo

Gần đây, câu chuyện Thanh Thảo xuất hiện với dàn vệ sĩ "đông hơn cả fan" gây xôn xao dân mạng. Trong đoạn video được nữ ca sĩ chia sẻ lên mạng, dàn vệ sĩ hàng chục người mặc vest, đeo khẩu trang đen, theo sát cô tại một sự kiện ở Huế hôm 7/6.

Hình ảnh này đã làm dấy lên tranh cãi khi một số khán giả cho rằng Thanh Thảo đang "làm lố" vì ở tình huống nữ ca sĩ xuất hiện hoàn toàn không có fan vây quanh nên việc hộ tống này là "không cần thiết".

Thanh Thảo xuất hiện cùng dàn vệ sĩ đông đảo (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước những tranh cãi của dân mạng, ngày 12/6, Thanh Thảo quyết định lên tiếng trên trang cá nhân. Ca sĩ cho biết dàn vệ sĩ hộ tống trong video không phải do cô bỏ tiền thuê như những đồn đoán mà là đội vệ sĩ do Ban Tổ chức chương trình thuê để bảo vệ an ninh cho khách mời.

Nữ ca sĩ khẳng định thêm, cô thích được khán giả chào đón, vây quanh chụp hình khi xuất hiện chứ không hề có ý muốn ngăn cản. "Thời buổi này, thuê vệ sĩ đi theo ngăn cản làm chi?", ca sĩ nói.

Binz

Binz là một trong những sao Việt thường gây ồn ào về câu chuyện vệ sĩ. Tháng 5/2022, nam rapper tham gia một chương trình âm nhạc tại Đà Nẵng. Trước khi bước vào trình diễn, anh được dàn vệ sĩ hộ tống vào bên trong khu vực tổ chức sự kiện.

Theo các video được chia sẻ, có gần 20 vệ sĩ tháp tùng Binz. Tuy nhiên thời điểm đó không hề có khán giả nào vây quanh nam rapper 8X. Phần trình diễn của anh cũng chỉ diễn ra trong vài phút. Do đó, hình ảnh Binz được tháp tùng, che chắn bởi hàng chục vệ sĩ gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Binz gây tranh cãi với hình ảnh dàn vệ sĩ hùng hậu tháp tùng đi diễn (Ảnh: Chụp màn hình).

Đây cũng không phải lần đầu tiên nam rapper vướng ồn ào liên quan đến vệ sĩ. Tháng 4/2020, đoạn video Binz di chuyển giữa dàn an ninh hùng hậu từng khiến dân mạng nổ ra ý kiến trái chiều.

Khán giả cho rằng việc nghệ sĩ có người bảo vệ, bảo đảm an toàn là cần thiết đối với những trường hợp có đám đông xô lấn, gây mất trật tự. Song khu vực nơi nam rapper xuất hiện không có nhiều người hâm mộ. Ngược lại, số vệ sĩ bảo vệ Binz lên tới hàng chục người. Do đó, Binz bị cho cẩn thận quá mức, thậm chí có phần "làm quá".

Tháng 4/2020, Binz từng có màn xuất hiện gây chú ý khi được hàng chục vệ sĩ hộ tống dù xung quanh không có khán giả (Ảnh: Chụp màn hình).

Gonzo

Tháng 12/2022, rapper Gonzo gây chú ý với video ghi lại cảnh anh được 6 vệ sĩ tháp tùng khi xuất hiện trên đường phố. Điều đáng nói, mặc dù các vệ sĩ giơ tay che chắn cẩn thận, nhưng xung quanh lại chẳng có bóng dáng người hâm mộ nào.

Hình ảnh Gonzo được 6 vệ sĩ che chắn từng gây tranh cãi hồi tháng 12/2022 (Ảnh: Chụp màn hình).

Đoạn video dấy lên tranh cãi khi dân mạng cho rằng Gonzo đang "làm màu", "ra vẻ ngôi sao". Sau đó, công ty quản lý của nam rapper đã lên tiếng đính chính, phủ nhận thông tin "thuê vệ sĩ" như đồn đoán của dân mạng, đồng thời giải thích đây là đội ngũ an ninh do chương trình âm nhạc sắp xếp.

Mặc dù vậy, dân mạng vẫn đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về sự việc. Sau đó, Gonzo lên tiếng cho biết anh buồn vì bị cư dân mạng "bạo lực lời nói". Nam rapper cũng lên án việc sử dụng mạng xã hội của một bộ phận giới trẻ vì "quá tiêu cực".

Sơn Tùng M-TP

Là một trong những ca sĩ nổi tiếng hàng đầu của làng nhạc Việt, Sơn Tùng M-TP luôn thu hút lượng khán giả đông đảo mỗi lần xuất hiện. Ở mọi sự kiện lớn nhỏ, giọng ca gốc Thái Bình luôn có đội ngũ an ninh đông đảo theo sát.

Đa số khán giả nhận xét việc Sơn Tùng M-TP được che chắn, bảo vệ là cần thiết bởi anh có cả "fan cuồng" lẫn "anti-fan". Nếu không có vệ sĩ bảo vệ, các fan có thể làm phiền dẫn đến nhiều tình huống quá khích diễn ra.

Sơn Tùng đi quay video âm nhạc vẫn dẫn theo dàn vệ sĩ hoành tráng (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy nhiên, không chỉ tại nơi công cộng mà kể cả trong hậu trường quay video âm nhạc hay địa điểm tổ chức sự kiện được bảo mật cao, Sơn Tùng M-TP cũng có đội ngũ vệ sĩ đông đảo vây quanh hỗ trợ. Điều này khiến một số khán giả nhận xét là "thừa thãi", "lãng phí".

Tháng 3/2021, đoạn video Sơn Tùng M-TP xuất hiện với dàn vệ sĩ cầm ô vây quanh che chắn đã gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Khi nam ca sĩ bước xuống xe, các vệ sĩ nhanh chóng bước tới che ô màu đen, không để lọt hình ảnh anh ra ngoài. Đội ngũ an ninh còn tỏ thái độ gay gắt khi các fan giơ điện thoại quay phim, chụp hình. Chính điều này khiến Sơn Tùng bị cho là "làm quá vấn đề".

Các vệ sĩ che ô màu đen để đảm bảo hình ảnh Sơn Tùng không lọt vào ống kính máy quay của người hâm mộ (Ảnh: Chụp màn hình).

Mỹ Tâm

Mỹ Tâm có nhiều hành động "ghi điểm" trong mắt khán giả khi là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng luôn khiêm tốn, có cách cư xử đẹp.

Trong buổi giao lưu ký tặng album Ô cửa màu xanh hồi năm 2017, một khán giả đã cố gắng nán lại để có thể đứng cạnh nữ ca sĩ lâu hơn. Sau đó, người này đã bị bảo vệ bước tới nhắc nhở lớn tiếng với thái độ căng thẳng.

Trước tình huống trên, giọng ca Chuyện như chưa bắt đầu khéo léo nhắc nhở: "Trời ơi! Nói chuyện lịch sự anh ơi! Có gì đâu anh". Cô cũng ra dấu cho ê-kíp vệ sĩ khắc phục tình trạng này và dặn dò họ cần nói chuyện nhẹ nhàng với các fan.

Mỹ Tâm dặn dò bảo vệ cư xử nhẹ nhàng với khán giả (Ảnh: Chụp màn hình).

Tháng 4 vừa qua, một tình huống trong phim tài liệu Người giữ thời gian của Mỹ Tâm cũng khiến khán giả xúc động vì sự ân cần, chu đáo của nữ ca sĩ.

Trong buổi tổng duyệt trước khi tổ chức liveshow Tri âm, Mỹ Tâm dặn dò đội ngũ bảo vệ: "Mọi người nhớ giùm Tâm, khi khán giả vào phải hết sức nhẹ nhàng, xem họ là người nhà của Tâm. Không được đẩy khán giả. Nếu họ sai thì là do họ không biết, chứ mình đừng đẩy người ta, la người ta".

Vệ sĩ của Mỹ Tâm hỗ trợ nữ ca sĩ nhưng vẫn cho phép fan chụp hình, tặng hoa (Ảnh: Chụp màn hình).

Người hâm mộ cũng chỉ ra rằng cách đội ngũ vệ sĩ hỗ trợ Mỹ Tâm cũng "khác biệt" so với nhiều sao Việt khác. Khán giả nhận xét ở hầu hết những lần nữ ca sĩ xuất hiện, bảo vệ vây quanh theo sát cô nhưng không có thái độ căng thẳng, gay gắt.

Hồi tháng 1/2022, trong một lần ra về sau khi biểu diễn, Mỹ Tâm được vệ sĩ hộ tống ra xe. Tuy nhiên, đội ngũ vệ sĩ vẫn cho phép khán giả tiếp cận ở khoảng cách gần để chụp hình, tặng hoa cho nữ ca sĩ. Người hâm mộ khen ngợi các vệ sĩ đã "làm tốt nhiệm vụ nhưng cũng tôn trọng khán giả tuyệt đối".