Sao phim "Tarzan" và vợ chết vì tai nạn máy bay

Dân trí Ngôi sao điện ảnh Joe Lara và vợ đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay ở Tennessee, Mỹ hôm 29/5 vừa qua.

Người hâm mộ nam diễn viên Joe Lara bàng hoàng khi nghe tin anh đã đột ngột qua đời vì tai nạn máy bay hôm 29/5 vừa qua ở tuổi 58 tuổi.

Chiếc máy bay chở Joe Lara và vợ - mục sư kiêm người sáng lập nhà thờ Gwen Shamblin Lara cùng 5 người khác đã lao xuống hồ Percy Priest ở Tennessee, Mỹ ngay sau khi cất cánh lúc 11h trưa thứ 7, ngày 29/5. Các nhà chức trách đã tìm thấy thi thể của các nạn nhân trên chuyến bay này.

Joe Lara nổi tiếng từ năm 1996 khi tham gia bộ phim truyền hình "Tarzan: The Epic Adventures". Bộ phim công chiếu trên truyền hình Mỹ từ năm 1996 - 1997. Nam diễn viên cũng xuất hiện trong bộ phim truyền hình "Gunsmoke: The Last Apache" năm 1990 và trong một tập phim "Baywatch" vào năm 1993.

Lara và vợ cũng từng đóng vai chính trong một serie video trên YouTube mang tên "Life with Gwen and Joe" được khá nhiều khán giả yêu thích.

Nam diễn viên điển trai và vợ Shamblin, một cựu chuyên gia dinh dưỡng đã kết hôn vào năm 2018. Shamblin là người thành lập nhà thờ Remnant Fellowship vào năm 1999.

Kể từ năm 2009, Lara còn tham gia hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Anh kết hôn với Gwen Shamblin vào ngày 18 tháng 8 năm 2018 nhưng cặp đôi không có con chung. Ngôi sao phim "Tarzan: The Epic Adventures" có một đứa con với bạn gái cũ Natasha Pavlovich.

