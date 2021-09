Sao Hoa ngữ dính bê bối tình cảm xin rút lui khỏi game show đình đám

Dân trí Ngôi sao thần tượng Lucas (Hoàng Húc Hi) đã thông báo sẽ không xuất hiện trong show truyền hình ăn khách "Keep Running" mùa mới sau khi dính bê bối tình cảm.

Lucas (Hoàng Húc Hi), sinh năm 1999, tại Hồng Kông nhưng trở thành thực tập sinh của tập đoàn giải trí Hàn Quốc - SM Entertainment từ năm 2017. Anh được SM ưu ái và lăng xê phát triển sự nghiệp.

Năm 2018, Lucas ra mắt với tư cách thành viên trong nhóm nhạc NCT. Anh còn là thành viên nhóm nhỏ NCT U và WayV, nhóm nhạc đặc biệt SuperM do SM Entertainment thành lập và quản lý.

Lucas Hoàng Húc Hi rút khỏi chương trình Keep Running sau bê bối tình cảm.

Lucas được xem là thành viên trung tâm, gương mặt đại diện của nhóm nhạc WayV, nhóm nhạc do SM xây dựng và định hướng hoạt động chủ yếu tại thị trường Trung Quốc. Anh được kỳ vọng mở ra hướng phát triển của dòng nhạc thần tượng của tập đoàn giải trí SM tại Trung Quốc.

Chỉ sau 3 năm hoạt động, với ngoại hình điển trai, thân hình nam tính, cuốn hút, khả năng vũ đạo và đọc rap, Lucas đã có một lượng fan đông đảo.

Tuy nhiên, vào tháng 8 vừa rồi, Lucas đã bị bốn bạn tình gồm ba cô gái và một nam giới liên tục "bóc phốt" lăng nhăng, thích lợi dụng tình cảm của người khác, nói xấu đồng nghiệp.

Scandal này đã khiến sự nghiệp của Lucas lung lay. Dù anh đã đăng tâm thư nói lời xin lỗi người hâm mộ, cầu mong sự tha thứ của khán giả nhưng sự nghiệp Lucas chắc chắn không còn thuận lợi như xưa. Anh thậm chí còn bị khán giả tẩy chay và đòi đuổi khỏi nhóm nhạc.

Liên hoàn "phốt" của Lucas đã khiến nam ca sĩ trẻ nhận hậu quả. Các thương hiệu mời Lucas làm gương mặt đại diện đã ẩn hết các bài đăng có tên Lucas, cho thấy động thái tẩy chay của giới giải trí Trung Quốc với nghệ sĩ vướng scandal đạo đức.

Lucas Hoàng Húc Hi trình diễn trong nhóm WayV

Sự nghiệp của nam ca sĩ 22 tuổi được coi là khép lại chỉ sau 3 năm. Tại Hàn Quốc, làn sóng phản đối Lucas đang dâng cao vì họ không chấp nhận việc một nghệ sĩ trẻ tự phụ, coi thường gia đình và đồng nghiệp.

Tại Trung Quốc, con đường hoạt động nghệ thuật của Lucas chắc chắn không dễ dàng khi giới chức nước này đang tăng cường hoạt động kiểm soát, xử lý, chấn chỉnh đạo đức của giới nghệ sĩ. Đầu tháng 9 này, Lucas Hoàng Húc Hi đã đăng tâm thư thừa nhận lỗi lầm, xin lỗi người hâm mộ, tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật để kiểm điểm bản thân.

Theo thông tin mới nhất, Lucas Hoàng Húc Hi sẽ vắng mặt trong mùa mới của Keep Running cùng một ngôi sao trẻ đang lên khác của làng giải trí Hoa ngữ - Thái Tử Khôn. Hai gương mặt thay thế họ là Bạch Lộc và Lâm Nhất.

Theo QQ, Lucas Hoàng Húc Hi đã chủ động rút khỏi show. Nam ca sĩ 22 tuổi cho rằng, đây là giai đoạn anh cần xem xét và kiểm điểm bản thân.

Thái Tử Khôn cũng xin rút lui khỏi chương trình Keep Running vì lý do vướng lịch ghi hình.

Về phần Thái Tử Khôn, nam ca sĩ nổi tiếng đưa ra lý do anh vướng lịch ghi hình nên không tham gia mùa mới của Keep Running. Hình ảnh của Thái Tử Khôn công cũng bị ảnh hưởng khi anh bị phê bình trong việc phát hành album và thuộc nhóm sao bị hạn chế hoạt động vì xây dựng hình tượng ẻo lả, nữ tính.

Việc mất đi Thái Từ Khôn và Lucas Hoàng Húc Hi được dự đoán sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tỉ suất bạn xem đài của chương trình Keep Running. Trước đó, sự rút lui của các thành viên cũ như Đặng Siêu, Trần Hách, Lộc Hàm từng khiến lượng khán giả xem Keep Running giảm sút.

Đầu tháng 9 này, hãng thu âm của Thái Từ Khôn xin lỗi khán giả vì không thông báo rõ thời gian phát hành bài hát trong album, đồng thời yêu cầu người hâm mộ tránh gây chiến trên mạng xã hội.

Tuyên bố xin lỗi được đưa ra sau khi một số người hâm mộ chỉ trích tờ Jimu News khi tờ này nhận định phương thức phát hành album mới mang tên Mê của Thái Từ Khôn vi phạm quyền của người tiêu dùng.

Mê phát hành từ tháng 4 vừa rồi và gồm 11 ca khúc nhưng tới tháng 8 vừa rồi, mới chỉ có 4 ca khúc được trình làng. Trước sự chỉ trích của tờ Jimu News, hãng đĩa của Thái Tử Khôn đã nhanh chóng phát hành nốt 6 ca khúc cuối.

Thái Tử Khôn thể hiện ca khúc "Lover"

Tuy nhiên, việc chỉ trích của Jimu News đã khiến những fan ủng hộ Thái Tử Khôn nổi giận và liên tục công kích trang tin này trên mạng xã hội. Trước phản ứng quá khích của fan, Thái Tử Khôn đã phải lên tiếng kêu gọi fan bình tĩnh, cư xử văn minh, đảm bảo môi trường dùng mạng lành mạnh.

Những chính sách như quản lý trang phục, tạo hình của nghệ sĩ, siết chặt văn hóa thần tượng của giới chức Trung Quốc đang nhằm vào những nghệ sĩ có lượng fan đông đảo. Các nghệ sĩ trẻ của làng giải trí Hoa ngữ đang phải tích cực điều chỉnh hoạt động, thích nghi với những quy định mới.

Mi Vân

Theo Sina/QQ