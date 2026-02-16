Diễn viên Hoàng Long đón cái Tết đầu không có bố, thay ông cầm cuốc ra vườn

Năm qua là một năm thành công với diễn viên Lê Hoàng Long. Anh tham gia bộ phim điện ảnh Mưa đỏ, để lại dấu ấn đậm nét với vai Sen. Ở lĩnh vực truyền hình, anh cũng có vai Biên trong phim Cách em 1 milimet được khán giả yêu mến. Ngoài ra, anh còn góp mặt trong phim truyền hình khác của VTV là Có anh nơi ấy bình yên và một số dự án điện ảnh khác.

Mặc dù vậy, đối với nam diễn viên, chuyện gia đình còn nhiều nỗi lo khiến anh phải bận tâm. Đặc biệt, khi có thời gian nghỉ ngơi, anh luôn nhớ về cha, người qua đời chưa đầy 1 năm.

Lời hứa với người cha đã mất

Diễn viên Long "Bún" trong tạo hình vai Biên phim "Cách em 1 milimet".

Được biết Hoàng Long vừa xây xong căn nhà khang trang 4 tầng, vậy là anh và gia đình sẽ đón Tết trong ngôi nhà mới?

- Ngôi nhà của tôi hiện đã hoàn thiện rồi. Đây là ngôi nhà được xây trên nền đất cũ, nơi tôi đã gắn bó suốt 20 năm qua. Cảm giác rất lạ, dù là nhà mới khang trang 4 tầng nhưng khi nằm nhắm mắt lại, toàn bộ hình ảnh trần nhà, hơi ấm của ngôi nhà cũ vẫn hiện về rõ nét.

Ngôi nhà này là tâm nguyện của bố tôi trước khi ông nằm xuống. Bố mong hai anh em trai sẽ xây được nhà cửa đàng hoàng. Lúc bố “giao nhiệm vụ”, tôi vừa quay xong phim Mưa đỏ, bản thân còn rất "non", tiền tích lũy chưa có bao nhiêu, lại còn gánh nặng vợ con gia đình. Nhưng vì lời của bố, tôi cứ gật đầu làm.

Cũng có khán giả nghĩ tôi vừa đóng một vài bộ phim đã xây được nhà lớn. Nhưng thật ra chẳng có chuyện đóng phim mà đủ tiền xây nhà đâu, nghĩ thế thì nguy hiểm quá (cười). Tôi phải đi vay mượn, rồi làm việc trả dần.

Nhắc về bố, dường như anh có nhiều tâm tư. Anh có thể chia sẻ thêm về ông?

- Thú thật, trông tôi gai góc thế thôi chứ bên trong rất yếu đuối. Mỗi khi nhắc đến nỗi đau hay người thân đã khuất, tôi hay bị mất kiểm soát cảm xúc.

Bố tôi mất chưa được một năm. Qua cái Tết này cũng là giỗ đầu của bố. Ông cũng bệnh nhiều năm rồi, nhưng không phải chịu nhiều đau đớn. Ngay trước Tết năm ngoái, bố vẫn còn khỏe, ông gọi tôi cùng phụ mẹ lấy hàng rồi đi bán ở chợ. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, cả nhà ăn Tết êm ấm.

Nhưng tới khoảng mùng 6-7 Tết, tự nhiên bố tôi bắt đầu lịm đi. Ông yếu quá nên bảo: "Thôi cho bố đi viện". Thế là từ lúc nhập viện đến khi ông mất chỉ tầm 3 tuần. Mọi chuyện diễn ra khá nhanh, nhưng đúng như tính cách của mình, cho đến cuối đời ông cũng không muốn gây phiền hà cho vợ con.

Ngoài tính nết nghiêm khắc, đúng kiểu “ông bố gia trưởng miền Bắc”, bố tôi là người sống cực kỳ tình cảm. Ông có thể mắng nhiếc ngay trước mặt, nhưng sau lưng lại âm thầm mang nỗi buồn về cho bản thân, không bao giờ than vãn.

Bố tôi yêu quý mọi người nhưng cách thể hiện lại thô kệch, khô khan, đôi khi khiến người ta cảm giác ông rất cục cằn. Nhưng thực chất, ông quan sát tất cả và đầy sự yêu thương. Khi tôi đủ lớn và đủ hiểu về một con người, tôi nhận ra bố mình thật sự tuyệt vời. Tôi luôn tự hào vì có một người bố như thế.

Những điều muốn nói với bố, có lẽ khi ông còn sống tôi đã không nói được. Nhưng hằng ngày, đứng trước di ảnh bố, tôi vẫn thường xuyên tâm sự. Tôi muốn nói rằng tôi sẽ không bao giờ dừng lại, sẽ luôn tiến về phía trước và cố gắng nhiều hơn. Tôi tin bố sẽ hiểu và luôn ở bên cạnh để thấy tôi trưởng thành hơn.

Bên trong ngôi nhà 4 tầng diễn viên Hoàng Long đã hoàn thiện theo di nguyện của cha.

Ông có ảnh hưởng như thế nào tới tính cách, con người anh?

- Tôi nghĩ mình giống bố 90%. Ngày xưa mọi người bảo tôi thô lắm, nhưng sau này tôi phải tự điều chỉnh, uyển chuyển hơn để bản thân tốt lên.

Bây giờ khán giả cũng hay gọi vui tôi là "papa sói". Đa phần người hâm mộ tôi là các bạn trẻ, nên tôi luôn tự nhắc mình phải tỉnh táo, khéo léo trong cách hành xử hơn. Những cái tốt thì mình bày ra cho các bạn học theo, còn cái xấu thì giữ lại cho riêng mình.

Một "ông bố gia trưởng" như anh khi ở nhà có làm việc nội trợ, bếp núc không?

- Tôi là "con trai cưng" của mẹ mà, cái gì tôi cũng làm được hết. Nhà có mỗi hai anh em trai nên từ nhỏ chúng tôi đã được dạy bảo để cái gì cũng biết làm và làm giỏi. Thú thật, đôi khi con gái chưa chắc đã biết làm việc nhà nhiều bằng tôi đâu.

Bố tôi làm vườn nên tôi cũng bị ảnh hưởng niềm yêu thích với cây cối. Cái không khí thân thuộc của tuổi thơ khiến tôi rất thích xách cuốc ra vườn làm việc.

Trước đây vườn tược do bố và cậu quản lý, giờ bố mất, mọi người có bảo thôi không làm nữa nhưng tôi nhất quyết: "Bố không còn thì để con làm". Vườn nhà tôi trồng nhãn từ hồi tôi học cấp 2, hai anh em đã phải gánh nước tưới cây từ dạo đó. Bây giờ chỉ là chăm sóc và thu hoạch thôi, không quá vất vả nhưng tôi muốn giữ lại cái không gian ấy.

Mỗi khi có thời gian rảnh, Hoàng Long lại ra chăm vườn nhãn do cha để lại.

Vợ chồng cùng nghề, ai là người đi làm, ai giữ lửa gia đình?

Vì sao Hoàng Long kết hôn và có con khá sớm khi sự nghiệp trong showbiz đang đà thăng tiến?

- Lúc đó tôi gần chạm ngưỡng 30, bản thân tự thấy cái tuổi nghịch ngợm, vui chơi đã qua rồi. Tôi muốn chững lại để tập trung phát triển sự nghiệp và ổn định gia đình cho bố mẹ có cháu bế. Tôi gặp vợ, thấy hợp thế là cưới và sinh con, không nghĩ ngợi quá nhiều.

Tôi chưa từng chia sẻ với vợ về việc thời điểm đó, tôi chỉ đủ nuôi bản thân chứ chưa nói đến lo cho người khác. Nhưng cái duyên đến thì mình chấp nhận.

Tôi khẳng định rằng dù không làm nghề này hay làm bất cứ công việc gì, tôi vẫn dư sức lo được cho bản thân và gia đình. Mình không cho phép bản thân đứng lại, áp lực chính là động lực để bước tiếp. Đôi khi tính toán quá nhiều về tương lai thì nó lại không tới được như ý.

Làm chồng, làm cha, lại là người của công chúng, điều khó khăn với anh là gì?

- Vợ chồng tôi cùng nghề, có thể hiểu và thông cảm cho nhau. Áp lực duy nhất là không có nhiều thời gian ở nhà với vợ con. Đôi khi vợ mình sẽ mất kiên nhẫn khi phải ở nhà một mình chăm con quá lâu.

Tôi cần cân đối điều này để không ảnh hưởng đến cảm xúc của mình khi hóa thân vào vai diễn. Tôi mong muốn đón nhận mọi chuyện một cách vui vẻ nhất.

Giữa hai vợ chồng, chúng tôi cũng từng bàn về tương lai. Nếu cả hai cùng nhận dự án, ai sẽ là người nhóm lửa hạnh phúc gia đình. Chúng tôi không phân định rõ ai phải ở nhà, ai đi làm kinh tế. Thời gian sẽ trả lời.

Ai có cơ hội tốt hơn thì bước ra ngoài, người còn lại sẽ giữ hơi ấm ngôi nhà. Tôi không quá nặng nề chuyện đó, nhưng tôi đặc biệt sợ việc sự nghiệp của mình làm ảnh hưởng đến sự phát triển tự nhiên của con trai.

Tôi muốn con trai có một tuổi thơ trong trẻo, đúng nghĩa "chân đất chạy trên đường đất" như tôi ngày xưa, chứ không phải lớn lên cùng mạng xã hội. Nếu cậu bé muốn tham gia showbiz sớm, tôi sẽ nói “không” ngay lập tức. Công việc này nếu chỉ thích theo số đông thì rất dễ, nhưng để tồn tại và phát triển thì phải đủ "lửa" và đam mê.

Ngay cả với vợ, tôi cũng rất thẳng thắn. Tôi sẵn sàng góp ý khi thấy vợ làm chưa ổn.

Diễn viên Hoàng Long bên vợ, con và cháu.

Sau một năm bận rộn, anh có dự định gì vào dịp nghỉ Tết?

- Tết nào cũng vậy, mong muốn lớn nhất của tôi là được ở nhà nhiều hơn bên gia đình, chăm sóc mẹ và các con. Bé nhà tôi cũng đã đi học mẫu giáo rồi. Đây là khoảng thời gian tôi tạm gác lại công việc, không nghĩ đến vai diễn nữa để gần gũi với những người thân yêu.

Tết năm nay tôi không đi đâu cả, chỉ ở nhà thôi. Theo phong tục miền Bắc, bố tôi mới mất (vào tháng 2 âm lịch), tính đến Tết này vẫn chưa được một năm nên gia đình vẫn đang trong thời gian chịu tang.

Tết này, vui nhất là được ở quê. Quê tôi có hội làng - Hội Vật Cầu. Bây giờ là diễn viên, cởi trần ra chạy giữa đám đông đôi khi cũng hơi ngại một chút, nhưng nếu có tổ chức thi đấu là tôi vẫn "vật" hết mình!

Cảm ơn anh đã chia sẻ.

Hoàng Long chia sẻ cảnh gói bánh chưng đón Tết cùng gia đình.

Diễn viên Lê Hoàng Long (SN 1993), tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, hiện công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Anh gây dấu ấn qua các phim giờ vàng VTV (Gara hạnh phúc, Có anh nơi ấy bình yên, Cách em 1 milimet...) và vai Sen trong phim điện ảnh Mưa đỏ. Anh từng giành Huy chương vàng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc 2019 và được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc tại giải Ngôi sao xanh 2025.

