Sắm áo dài 1,8 triệu đồng nhận hàng vá víu, shop nói có đổi cũng... vẫn vậy

Nhiều người tiêu dùng tại Hà Nội đang bày tỏ sự thất vọng và bức xúc trước chất lượng sản phẩm áo dài Tết từ các thương hiệu nổi tiếng, khi sản phẩm thực tế không tương xứng với giá tiền.

Chị Thanh Nhàn (Hà Nội) vừa chi 1,8 triệu đồng để mua một bộ áo dài từ thương hiệu P.B.T. nhằm chụp ảnh kỷ niệm với bạn thân từ Hàn Quốc về. Tuy nhiên, khi nhận sản phẩm, chị Nhàn không khỏi thất vọng.

Đường may vá víu "cho xong" trong chiếc áo dài chị Nhàn mua với giá gần 2 triệu đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Bên ngoài bộ áo dài nhìn bình thường, không có vấn đề gì lớn. Nhưng bên trong đường may rất cẩu thả, có chỗ như bị vá víu lại. Với mức giá 1,8 triệu đồng cho một thiết kế đơn giản, không thêu đính cầu kỳ, thì độ hoàn thiện như vậy là không chấp nhận được”, chị Nhàn chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Trước khi mua hàng, chị Nhàn đã tìm hiểu đây là thương hiệu nổi tiếng, trang bán hàng có gần 150.000 lượt theo dõi, nhiều tương tác, hình ảnh quảng cáo "sang, xịn". Thế nhưng khi nhận hàng chị đã "thất vọng toàn tập".

Do thời gian gấp gáp và đã mặc áo đi chụp ảnh, chị Nhàn không có ý định hoàn trả sản phẩm nhưng chị cho rằng, với số tiền bỏ ra, đáng lẽ chị phải nhận được một sản phẩm chỉn chu hơn.

“Tôi có cảm giác bị lừa. Tôi thấy một số cửa hàng đang coi thường khách hàng và đồng tiền họ bỏ ra. Dường như có tình trạng lợi dụng nhu cầu, văn hóa mặc áo dài dịp Tết của người Việt để sản xuất ồ ạt cho kịp mùa, rồi đẩy giá lên cao", chị Nhàn bức xúc.

Chiếc áo dài chị Nhàn mua có thiết kế đơn giản, áo dáng suông, không đính kết, không thêu, có giá gần 2 triệu đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo khách hàng này, mặt bằng giá áo dài Tết năm nay tăng cao, với các shop uy tín đều niêm yết giá từ 1,6 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Chị nhấn mạnh rằng, khi sản phẩm bán giá cao, điều khách hàng mong đợi nhất là sự hoàn thiện tương xứng.

Chị cũng trao đổi với một số khách hàng khác mua áo dài Tết của thương hiệu này và được chia sẻ trải nghiệm tương tự. Nhãn hàng đã biết sản phẩm của họ cẩu thả nhưng không thấy sửa đổi. Thậm chí, thương hiệu này còn trả lời khách hàng là "có đổi sản phẩm khác cũng vẫn sai sót như vậy".

Một khách hàng khác cũng mua áo dài Tết của thương hiệu này. Khi phàn nàn về chất lượng sản phẩm, khách nhận được phản hồi như trên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để tìm hiểu thêm thông tin, phóng viên Dân trí đã liên hệ với hãng thời trang P.B.T. Đại diện thương hiệu giải thích: "Chúng tôi xin chia sẻ rõ để khách hàng hiểu đúng: Hình ảnh đang lan truyền là phần mặt trong của áo dài. Ngay cả ở mặt trong, sản phẩm vẫn được xử lý gọn gàng, không lộ đường may hay vắt sổ.

Phần chỉ mà mọi người nhìn thấy thực chất là nút khâu ở mặt trong của áo. Do nút bên ngoài có màu hồng nên bắt buộc phải sử dụng chỉ cùng màu để đảm bảo mặt ngoài không bị lộ chỉ. Khi chụp cận mặt trong, màu chỉ khác với màu vải nên dễ gây hiểu lầm nếu không nắm rõ cấu trúc kỹ thuật".

Câu chuyện mua áo dài Tết nhận được sản phẩm không như ý như chị Nhàn không phải là duy nhất. Chị Thu Phương (Hà Nội) cũng phản ánh đã chi 2,65 triệu đồng mua áo dài của thương hiệu M.D. dựa trên hình ảnh quảng cáo có tông màu hồng. Tuy nhiên, sản phẩm thực tế lại có màu cam rõ rệt.

Không chỉ sai lệch màu sắc, chiếc áo may đo theo số đo cá nhân của chị Phương còn bị chật phần ngực và nách, buộc chị phải mang đến cửa hàng chỉnh sửa. Theo phản ánh, cửa hàng không đồng ý đổi mẫu, trả hàng và cũng không đưa ra lời xin lỗi.

“Giá thành bộ áo dài không hề rẻ. Người mua online hoàn toàn đặt niềm tin vào hình ảnh quảng cáo vì không được xem sản phẩm thực tế. Tôi chỉ mong cửa hàng nhìn nhận lỗi sai để cải thiện”, chị Phương bày tỏ.

Trong bối cảnh thị trường áo dài Tết sôi động, các chuyên gia trong lĩnh vực may mặc khuyến nghị người tiêu dùng cần quan tâm đến chất liệu, đường may, chính sách đổi trả và uy tín thương hiệu, bên cạnh yếu tố mẫu mã.

Với các sản phẩm có giá trị 1 triệu đồng trở lên, độ hoàn thiện phải đạt tiêu chuẩn cao, bởi đây không chỉ là trang phục mặc một lần, đồng thời qua đó thể hiện hình ảnh và thẩm mỹ của người sử dụng.

Chuyên gia nhắc nhở rằng, mùa Tết là thời điểm người mua sẵn sàng chi tiêu cho những khoảnh khắc kỷ niệm. Tuy nhiên, khi sản phẩm thực tế không tương xứng với kỳ vọng, niềm vui ngày xuân có thể bị thay bằng cảm giác tiếc nuối vì “mất tiền oan”.