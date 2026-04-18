Sắc vóc gợi cảm, thời trang trẻ trung ở tuổi 30 của Minh Thu phim VTV

Minh Thu (SN 1996) tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, hiện công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Nữ diễn viên học cùng khóa với loạt gương mặt nổi bật của màn ảnh nhỏ hiện nay như: Lương Thanh, Việt Hoa, Anh Đào, Tố Uyên, Quang Trọng…

Trước Ngược đường ngược nắng, Minh Thu từng tham gia một số vai diễn phụ trong phim Hoa hồng trên ngực trái, Hồ sơ cá sấu, Hương vị tình thân… Vai diễn Hải "Quạt" phim Phố trong làng là dấu ấn đưa cô đến gần hơn với khán giả. Gần đây là Giang - tiểu thư xinh đẹp, cá tính - trong phim Lỡ hẹn với ngày xanh và Đào - cô gái có tính cách nhí nhảnh, nói chuyện đon đả và "thảo mai" - ở Sao Kim bắn tim sao Hỏa.

Trong phim Ngược đường ngược nắng Minh Thu vào vai Vân - người phụ nữ sống nguyên tắc, gánh vác nhiều trách nhiệm sau khi mẹ qua đời. Đồng hành cùng cô là Việt Hoàng (Anh Đức) - người đàn ông từng trải, chủ một quán cà phê trong xã.

Đây là dự án đánh dấu lần đầu Minh Thu đóng cặp với Anh Đức. Nữ diễn viên chia sẻ rằng, nhân vật của cô ban đầu không có thiện cảm với người đàn ông đơn thân do Anh Đức thể hiện, nhưng càng tiếp xúc, khoảng cách dần được xóa nhòa và tình cảm cũng theo đó nảy nở.

Khác với hình ảnh kín đáo, giản dị và chững chạc trong phim, ngoài đời, Minh Thu gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp và phong cách trẻ trung, hiện đại. Nữ diễn viên cao 1,58m, sở hữu số đo 3 vòng 84-60-94cm.

Thường ngày, Minh Thu ưu tiên những trang phục giúp tôn đường cong gợi cảm của mình. Khi được hỏi về bí quyết giữ vóc dáng thon gọn, trẻ trung ở tuổi 30, đặc biệt là vòng 3 ấn tượng, nữ diễn viên chia sẻ với phóng viên Dân trí rằng, cô may mắn sở hữu cơ địa khó tăng cân, đồng thời thừa hưởng nét đẹp hình thể này từ mẹ.

Nữ diễn viên cho biết, cô không có thời gian tập gym, yoga hay chạy bộ như mong muốn vì lịch quay phim và tập vở tương đối dày. Thay vào đó, Minh Thu duy trì chế độ ăn nhiều rau xanh, hoa quả, uống đủ nước, đồng thời giữ tinh thần lạc quan và hạn chế thức khuya để chăm sóc làn da.

Về thời trang, Minh Thu không theo đuổi một hình ảnh sexy hay nóng bỏng cố định, mà ưu tiên sự tinh tế, phù hợp.

Đời thường hay khi đi du lịch, dạo phố, cô chuộng phong cách năng động, trẻ trung với áo phông, quần jeans rách cá tính; áo khoác denim phối cùng mũ lưỡi trai, túi xách và đồng hồ, tạo tổng thể đơn giản nhưng vẫn thời thượng, linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh.

Đôi khi, nữ diễn viên trở nên nữ tính, dịu dàng với set đồ tông kem trang nhã, áo tay bồng thắt eo đi cùng chân váy ngắn xếp ly, tạo cảm giác mềm mại nhưng vẫn gọn gàng, tôn dáng.

Minh Thu cũng luôn biết làm mới hình ảnh với những thiết kế có điểm nhấn hơn: Lúc là set váy áo hai dây ren trắng, dáng suông nhẹ (trái), khi lại chọn áo quây phối cùng quần kẻ ô suông đơn giản, nhưng vẫn khoe khéo bờ vai thon và vẻ ngoài hiện đại, cuốn hút.

Minh Thu thanh lịch với áo sơ mi lụa tông đỏ nổi bật, phối cùng quần suông cạp cao màu trắng, tạo tổng thể chỉn chu mà vẫn trẻ trung, hiện đại.

