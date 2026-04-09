Vợ chồng diễn viên gạo cội gây sốt với cảnh tình tứ trên phim giờ vàng

Vợ chồng Anh Tuấn - Nguyệt Hằng gây sốt với cảnh tình cảm tự nhiên, dí dỏm (Video: VTV).

Trong bộ phim Ngược đường ngược nắng đang phát sóng trên VTV1, cặp nghệ sĩ Anh Tuấn - Nguyệt Hằng vào vai… vợ chồng. Điều đặc biệt là sau 30 năm gắn bó ngoài đời, sự tương tác của họ trên phim khiến khán giả vô cùng thích thú vì sự duyên dáng, hóm hỉnh và tự nhiên.

Đáng chú ý, phân cảnh ông Trực (Anh Tuấn) vào bếp nấu cơm cho bà Diện (Nguyệt Hằng), sau đó khi mẹ chồng ghé thăm, ông Diện lập tức nhường "công trạng" cơm nước đảm đang cho vợ, nhận được nhiều chú ý. Đoạn trích này thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Cách xử lý tình huống nhẹ nhàng, có phần tếu táo nhưng cũng rất tình tứ khiến khán giả bật cười, đồng thời tạo cảm giác gần gũi như đang quan sát một gia đình thật sự.

Khán giả bình luận về trích đoạn đang được lan truyền này: “Cảnh này chắc khỏi phải diễn nhỉ, thường ngày ở nhà vẫn thế”; “Đạo diễn bảo diễn viên cứ bê nguyên đời sống vào phim”; “Họ chỉ thay đổi mỗi bối cảnh, tự nhiên như ở nhà”; "Tôi tin là ngày thường anh chị cũng ở bên nhau thế này, thật là ngọt ngào, tình tứ quá"...

Anh Tuấn - Nguyệt Hằng tại buổi ra mắt phim "Ngược đường ngược nắng" (Ảnh: Nguyễn Hà Nam)

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, diễn viên Anh Tuấn cho biết, đây là lần đầu tiên vợ chồng anh vào vai vợ chồng trên màn ảnh nhỏ và anh cảm thấy vui khi được khán giả đón nhận.

Trước thắc mắc liệu việc nấu ăn trên phim có phải thói quen thường ngày, nam diễn viên nói: “Bản thân tôi thích ăn ngon, có phần cầu kỳ trong chuyện cơm nước và tôi nấu ăn cũng ổn. Thỉnh thoảng tôi sẽ vào bếp cho cả nhà, nhưng không thường xuyên. Ở nhà có người hỗ trợ nên vợ chồng tôi cũng không phải nấu nhiều”.

Khi được hỏi rằng, ngoài đời anh có chiều vợ như trên phim không? Nam diễn viên cười, đáp: “Tôi chiều vợ thế nào thì phải là người trong gia đình mới biết”.

Theo Anh Tuấn, dù cảm giác trên phim có thể “tự nhiên như không diễn”, nhưng thực tế anh và NSƯT Nguyệt Hằng vẫn phải tuân theo kịch bản và cá tính nhân vật. “Chúng tôi đã sống cùng nhau nhiều năm nên việc nhập vai vợ chồng có phần thuận lợi hơn. Tuy nhiên, mỗi nhân vật vẫn có màu sắc riêng, không thể bê nguyên đời sống vào hoàn toàn”, anh nói.

Ở góc nhìn của NSƯT Nguyệt Hằng, việc diễn cùng chồng mang lại cảm giác thoải mái hiếm có. “Có những lúc chúng tôi bê nguyên mình ngoài đời vào phim. Cảm giác rất tự nhiên, không gò ép”, chị chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ cũng thừa nhận, ngoài đời mình thường được chồng chiều chuộng. “Bất kể vợ con thích ăn gì, anh ấy sẵn sàng vào bếp, kể cả nửa đêm. Những việc khác trong nhà, nếu anh ấy không thích thì tôi cũng không để anh phải làm. Ở nhà, anh hay trêu "vợ là nhất", nên tôi cũng hay nhõng nhẽo”, chị nói.

Cặp đôi mới kỷ niệm 30 năm ngày cưới cách đây không lâu (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ít ai biết rằng, trước khi có cuộc sống ổn định như hiện tại, cặp đôi từng trải qua nhiều năm khó khăn. Hai người quen nhau từ thời còn là sinh viên lớp diễn viên khóa 2 của Nhà hát Tuổi trẻ và gắn bó hơn 30 năm. Thời trẻ, Anh Tuấn từng bị bạn bè nhận xét là mải chơi, khiến không ít người lo lắng cho tương lai của Nguyệt Hằng khi quyết định gắn bó.

Những năm đầu hôn nhân, kinh tế của cặp nghệ sĩ chật vật trong căn nhà nhỏ 18m2, cộng thêm việc kinh doanh liên tục thất bại khiến không khí gia đình nhiều lúc căng thẳng. Chị Nguyệt Hằng thừa nhận từng cằn nhằn khi chồng liên tiếp thử sức kinh doanh ở nhiều lĩnh vực từ thời trang, cà phê đến quán ăn nhưng không thành công.

“Có những lúc anh làm ăn thua lỗ, tôi phải tìm cách xoay xở, vay mượn để anh ấy làm lại. May mắn là chúng tôi có bạn bè giúp đỡ nên vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất”, chị kể.

Những năm gần đây, việc kinh doanh của gia đình anh chị ổn định hơn, giúp đời sống gia đình bớt áp lực. Các con đã trưởng thành cũng tạo điều kiện để cả hai yên tâm quay lại với đam mê diễn xuất.

Cách đây không lâu, họ tổ chức một buổi tiệc nhỏ kỷ niệm chặng đường hôn nhân, đánh dấu hành trình vượt qua nhiều biến cố để có cuộc sống hiện tại.