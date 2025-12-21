Mãn nhãn với phần trình diễn áo tắm gợi cảm tại chung kết Miss Cosmo 2025

Miss Cosmo 2025 mang chủ đề “Rồng vươn mình”, là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do Việt Nam tổ chức, nhận được sự chú ý của truyền thông trong và ngoài nước. Sau gần nửa tháng tranh tài, vương miện đã thuộc về đại diện Mỹ - Yolina Lindquist.

Đại diện Việt Nam, Phương Linh, dừng chân ở top 10.

Trong đêm chung kết, các thí sinh lần lượt trải qua các vòng thi để ban giám khảo chọn ra top 21, top 10 và top 5. Ở phần thi áo tắm, các người đẹp trình diễn trong trang phục bikini màu trắng, kết hợp khăn voan và khăn lông, tạo nên hình ảnh nổi bật và đồng bộ.

Với không khí sôi động và tràn đầy năng lượng, phần thi áo tắm nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Nhiều đại diện được đánh giá cao nhờ phong thái tự tin, sải bước uyển chuyển và thần thái chuyên nghiệp như Panama, Mexico, Myanmar, Brazil…

Người đẹp Brazil - Gabriela Borges - là một trong những thí sinh trình diễn tốt ở phần thi áo tắm. Kết quả chung cuộc, Gabriela Borges lọt tới top 5 của cuộc thi.

Hoa hậu Cosmo Thái Lan - Mooham Chotnapa Kaewjarun - trình diễn áo tắm. Cô dừng chân ở top 10 chung cuộc và cũng là một trong những chiến binh được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao trước chung kết.

Đại diện Việt Nam - Phương Linh - dừng chân ở top 10 cuộc thi năm nay. Ở các phần thi, Phương Linh cố gắng thể hiện và kết quả top 10 được xem là phù hợp với người đẹp. Phương Linh sở hữu chiều cao 1,75m, số đo ba vòng 87-65-91 cm. Cô được khán giả nhận xét có gương mặt đẹp, nụ cười sáng.

Người đẹp Myanmar - Myint Myat Moe - lọt tới top 5 chung cuộc. Lợi thế của Myint Myat Moe là hình thể cân đối và kỹ năng trình diễn tốt.

Hoa hậu Cosmo Cuba - Amys Napoles Ochoa - dừng chân ở top 10 chung cuộc. Cô cũng là một trong những thí sinh sở hữu kỹ năng trình diễn tốt.

Hoa hậu Cosmo Mỹ - Yolina Lindquist - được đánh giá toàn diện khi sở hữu gương mặt đẹp, kỹ năng trình diễn tốt và phần ứng xử thú vị. Kết quả chung cuộc, đại diện Mỹ giành vương miện Miss Cosmo 2025.

Đại diện của Philippines (trái) và Panama hạnh phúc khi cùng được gọi vào top 10 chung cuộc. Cả hai cô gái đều tiến tới top 5 của cuộc thi năm nay.

Sau phần trình diễn áo tắm, các thí sinh bước vào phần thi váy dạ hội. Khác với phần thi áo tắm sôi động và năng lượng, phần thi váy dạ hội giúp các người đẹp bộc lộ nét nữ tính và duyên dáng trong những bộ đầm lấp lánh, cắt xẻ ấn tượng.

Hoa hậu Cosmo Philippines - Chelsea Fernandez - duyên dáng với đầm tiên cá lấp lánh màu sáng. Kết quả chung cuộc, người đẹp lọt top 2 và giành ngôi vị Á hậu. Chelsea Fernandez (25 tuổi) sở hữu chiều cao 1,67m. Cô từng vào top 15 The Miss Globe 2022. Trước khi tham dự Miss Cosmo 2025, cô góp mặt tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines và vào top 6.

Hoa hậu Cosmo Panama - Italy Mora - là một trong những thí sinh được yêu thích nhất mùa giải năm nay. Người đẹp sở hữu gương mặt đẹp, kỹ năng trình diễn tốt và có lượng người hâm mộ đông đảo trên các nền tảng mạng xã hội. Tại Cosmo 2025, cô dừng chân ở top 5.

Phút đăng quang hạnh phúc của tân Hoa hậu Cosmo Yolina Lindquist. Người đẹp sinh năm 2003 sở hữu chiều cao 1,74m. Cô tốt nghiệp Đại học Southern Illinois, từng tham gia điều hành nhiều tổ chức sinh viên, hiện làm việc trong lĩnh vực gắn kết cộng đồng.

Miss Cosmo là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do UniMedia sáng lập, lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam vào năm 2024. Cuộc thi được vận hành bởi tổ chức Miss Cosmo, hướng tới mục tiêu trao quyền cho phụ nữ và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng. Ở mùa giải đầu tiên, Miss Cosmo ghi dấu ấn với sự tham gia của 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời tạo hiệu ứng truyền thông đáng chú ý. Sang mùa giải thứ hai, số lượng thí sinh tăng lên 71 người, cho thấy sức hút ngày càng lớn và bước đầu nhận được sự quan tâm từ các chuyên trang sắc đẹp quốc tế.

