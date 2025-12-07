Vũ Cát Tường: "Khán giả yêu nhạc của tôi, không quan tâm tôi là ai"

Tối 6/12, tập 13 của chương trình Anh trai say hi 2025 lên sóng, mang đến cho khán giả 9 tiết mục cá nhân cuối cùng của vòng chung kết 1.

Trong đó, tiết mục Illusion - ca khúc tiếng Anh của Vũ Cát Tường - nhận sự chú ý từ khán giả. Đây là bài hát được ca sĩ viết tặng chính mình, để nhìn lại hành trình từ thời thơ bé đến khi trưởng thành, trải qua những vấp ngã, học cách đứng dậy mạnh mẽ hơn.

Vũ Cát Tường đánh đàn, hát tiếng Anh trong chung kết "Anh trai say hi" (Video: VieChannel).

Vũ Cát Tường hé lộ, bài hát được hoàn thiện chỉ trong 90 ngày trước cột mốc 30 tuổi của cô. Biểu diễn tiết mục solo, nữ ca sĩ cũng nhìn lại hành trình 4 tháng tại Anh trai say hi. Cô cho rằng thời gian qua, chính cô và khán giả đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi: "Vì sao Vũ Cát Tường thi chương trình này?".

"Đầu tiên, tôi mong phá bỏ giới hạn về giới. Một ngày nào đó, khán giả sẽ yêu âm nhạc của tôi mà không quan tâm tôi là nam hay nữ. Đối với tôi, đó là điều thành công.

Hành trình này, tôi và các anh em cũng làm nhiều thể loại khác nhau, phá bỏ giới hạn về sáng tạo. Tôi chọn bài tiếng Anh cho chung kết vì muốn phá bỏ rào cản về ngôn ngữ, dù hát bằng tiếng nào, tôi và người nghe cũng tìm thấy nhau", Vũ Cát Tường bộc bạch.

Tiết mục của Vũ Cát Tường để lại ấn tượng cho khán giả (Ảnh: VieChannel).

Trên sân khấu, Vũ Cát Tường xuất hiện với chiếc dương cầm, gây ấn tượng bởi không gian thiết kế theo cảm hứng siêu thực. Phần hình ảnh bắt mắt cùng giai điệu bài hát du dương khiến khán giả nhận xét màn trình diễn gợi nhớ đến nhạc phim Disney.

Ngay sau khi chương trình lên sóng tập 13, các đoạn cắt về tiết mục của Vũ Cát Tường cũng gây chú ý trên mạng xã hội, nhận hàng chục ngàn lượt xem và nhiều bình luận từ người hâm mộ.

B Ray kết hợp cùng khách mời AMEE trong tiết mục solo (Ảnh: VieChannel).

Trong khi đó, rapper B Ray mang đến chung kết ca khúc Chờ anh về, kết hợp cùng nữ ca sĩ AMEE. Bài hát là lời tự sự của B Ray về chặng đường trưởng thành. Ở đó, con người đôi khi mải mê với con đường phía trước mà quên đi gia đình, người thân thương.

B Ray chia sẻ rằng, thông điệp của bài hát là lời nhắn gửi đến những người từng chờ đợi anh, đặc biệt là người hâm mộ. Anh thú nhận bản thân thường "bay bổng", nhưng luôn muốn có những khoảnh khắc trở về.

Nam rapper cho biết thêm, được làm thí sinh của Anh trai say hi khiến anh vui và háo hức như một "tân binh" hồn nhiên, mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Ngoài tiết mục của Vũ Cát Tường và B Ray, tập 13 còn có những tiết mục solo khác như: Ngôi sao hy vọng (CONGB), Anh cảm giác mình sắp chia tay (Hải Nam), Yêu yêu yêu, thương thương thương (Sơn.K), Giấc mộng vỡ (Ryn Lee), Tiệc vui có bạn hiền (BigDaddy), Mời đoàn mình lên sàn (GILL)...

Hiện tại, cuộc đua bình chọn "anh trai được yêu thích nhất" giữa 18 thí sinh vẫn diễn ra gay cấn, với vị trí đầu bảng thuộc về Negav, theo sát là buitruonglinh, B Ray, CONGB, Vũ Cát Tường...

Đêm chung kết và trao giải Anh trai say hi 2025 sẽ được truyền hình trực tiếp vào 19h30 ngày 13/12.