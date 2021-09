Chóng mặt với phong cách thời trang "không giống ai" của Lil Nas X

Dân trí Nam rapper Lil Nas X liên tục khiến khán giả choáng váng khi thể hiện cá tính thời trang của mình trong những sự kiện gần đây. Anh vác bụng bầu lên tạp chí rồi diện váy đầm thướt tha dự sự kiện.

Lil Nas X là người đồng tính và anh đã thừa nhận điều đó từ năm 2019. Nam rapper sinh năm 1999 không ngần ngại khi thể hiện cá tính âm nhạc và thời trang của mình.

Mới đây, nam rapper khiến nhiều người "sốc" khi khoe bụng bầu vượt mặt trên tạp chí People kèm thông báo đang mang thai. Ngay sau đó, anh lên tiếng giải thích, đây là ý tưởng táo bạo của chính anh trong chiến dịch quảng cáo album mang tên Montero sắp phát hành.

Lil Nas X gây sốc với hình ảnh "vác" bụng bầu lên tạp chí People để quảng cáo album mới.

Theo đó, Lil Nas X hé lộ đã nảy ra ý tưởng độc đáo này khi nghe bản collab mang tên Dolla sign slime của Megan Thee Stallion. Ngay sao đó, nam rapper đã sử dụng ngay cho việc quảng bá album sắp ra mắt của mình.

Và Lil Nas X đã thành công khi bộ ảnh lạ lẫm của anh được tạp chí People độc quyền đăng tải và tạo ra cơn sốt toàn cầu. Lil Nas X thổ lộ, anh đang mang thai đứa con âm nhạc, album mang tên Montero.

Ngoài việc gây chú ý với hình ảnh ấn tượng quảng cáo cho album mới, nam rapper sinh năm 1999 còn hé lộ, album mới của anh sẽ có sự góp mặt của nhiều tên tuổi đình đám như Doja Cat, Megan Thee Stallion, Miley Cyrus...

Lil Nas X là nam rapper được khán giả yêu rap trên toàn cầu biết đến với bản hit Old town road nổi tiếng vào năm 2019. Từ đó đến nay, nam rapper người Mỹ liên tục biến hóa, khiến công chúng phải trầm trồ với nhiều sản phẩm ấn tượng khác nhau.

Ngay sau ý tưởng quảng cáo album mới táo bạo, rapper sinh năm 1999 lại khiến fan "lác mắt" với màn ra mắt đầy ấn tượng và nữ tính tại lễ trao giải MTV VMAs 2021, ngày 13/9.

Anh biến thành nàng Lọ Lem đi dự sự kiện khi chọn một chiếc đầm màu tím pastel bồng bềnh, kết hợp với mái tóc giả xoăn rất nữ tính. Bộ trang phục của Lil Nas X đã trở thành một trong những chiếc váy ấn tượng nhất lễ trao giải MTV VMAs 2021.

Với Lễ trao giải MTV VMAs 2021, Lil Nas X sở hữu 6 đề cử và giành chiến thắng trong hạng mục quan trọng - Video of The Year (Video của năm) cho MV Montero (Call me by your name).

Tới dự MTV VMAs 2021, Lil Nas X biến thành "Lọ Lem" dịu dàng và nữ tính.

Ngay sau đó, tại "đại tiệc thời trang" Met Gala 2021 ở New York, Mỹ, Lil Nas X tiếp tục ghi tên vào danh sách những nghệ sĩ mặc ấn tượng nhất sự kiện và có màn thể hiện gây chú ý trên thảm đỏ. Ngôi sao da màu người Mỹ chiếm trọn mọi ánh nhìn khi thay liên tiếp 3 bộ đồ trên thảm đỏ trong năm đầu tiên anh tham gia Met Gala.

Tại Met Gala 2021, nam rapper khoác nguyên tấm áo choàng khổng lồ, dài quét đất đến thảm đỏ. Sau đó, anh cởi phăng áo choàng để lộ bộ giáp vàng chói mắt và cuối cùng, Lil Nas X "chốt hạ" bằng bộ đồ bó sát lấp lánh bên trong bộ áo giáp.

Sự thể hiện của Lil Nas X gây ấn tượng mạnh mẽ với những người có mặt để theo dõi sự kiện Met Gala 2021 và giúp anh lọt vào danh sách những nhân vật "nổi" nhất sự kiện năm nay.

Tại "đại tiệc thời trang" Met Gala 2021, Lil Nas X trở thành ông hoàng quyền lực với áo choàng.

Màn biến hình gây ấn tượng ngay tại sự kiện Met Gala 2021 của Lil Nas X.

Cuối cùng, anh tiếp tục "lột xác" và "chốt hạ" ở bộ đồ bó sát lấp lánh.

Lil Nas X biến hình với ba bộ đồ tại Met Gala 2021

Mi Vân

Theo People/Instagram