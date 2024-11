Sau hát chèo ở "Anh trai chông gai", Binz gây bất ngờ khi hát bolero

Sau Anh trai vượt ngàn chông gai, rapper Binz trở lại đường đua âm nhạc với EP (đĩa mở rộng) Keep cầm ca và MV Duyên kiếp cầm ca.

Đây là màn tái xuất của nam rapper sau hơn một năm, kể từ album Đan xinh in love hồi tháng 10/2023. Sau thành công của Anh trai vượt ngàn chông gai, nhiều khán giả cũng mong đợi âm nhạc, phong cách mới mẻ của Binz trong sản phẩm mới.

Rapper Binz tung EP mới "Keep cầm ca" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với EP Keep cầm ca, Binz tung 5 ca khúc gồm: Hồn lỡ sa vào, Chưa yêu lần nào, Đêm vũ trường, Duyên kiếp cầm ca và Rượu độc.

Đây đều là những ca khúc có chất liệu bolero, được Binz làm mới dưới sự cho phép của tác giả gốc. Qua đó, nam rapper thể hiện khả năng biến hóa, phối lại những giai điệu bất hủ cùng phần lời mang góc nhìn mới, độc đáo hơn.

Trong MV Duyên kiếp cầm ca do đạo diễn Kiên Ứng sản xuất, Binz đưa ra thông điệp sâu sắc về đời nghệ sĩ: Sự tương phản của nghệ sĩ khi đứng trước công chúng và khi đứng trước sự đơn độc của chính mình. Nam rapper trăn trở khi nghệ sĩ bước qua đỉnh cao danh vọng, khi hào quang vụt tắt, họ sẽ còn gì sau lớp trang phục lộng lẫy.

Trên mạng xã hội, khán giả có phản ứng tích cực về MV và EP mới của Binz. Nhiều người nhận xét nam rapper gây ấn tượng khi kết hợp giữa rap và bolero. Sự đầu tư về thông điệp nội dung trong MV Duyên kiếp cầm ca cũng là điểm nhấn được khen ngợi.

MV Duyên kiếp cầm ca hiện đạt 300.000 lượt xem với nhiều bình luận như: "Rapper mà hát bolero hay quá, ấn tượng từ lúc Binz hát chèo rồi nhưng không ngờ anh đa năng như vậy", "Binz hát hay, diễn hay. Biểu cảm đau đớn, quệt vội nước mắt để nở nụ cười khi xuất hiện trước công chúng rất sinh động"...

Bên cạnh đó cũng có những ý kiến cho rằng: "Giữa một nền âm nhạc đang ngập tràn trong mấy bài hát chạy theo thuật toán TikTok, lời ca vô nghĩa thì những bài hát như thế này thực sự đã chạm đến trái tim tôi"; "Từ Bigcityboy đến ca khúc này là một bước tiến rất dài về tư duy làm nhạc, làm nghệ thuật của Binz"...

Binz tên thật là Lê Nguyễn Trung Đan, sinh năm 1988, quê ở Gia Lai. Sau thời gian ở Mỹ, rapper về Việt Nam hoạt động từ năm 2018. Anh có những ca khúc được yêu thích như: They said, Bigcityboy, Don't break my heart...

Năm 2020, tên tuổi Binz được biết đến nhiều hơn khi làm huấn luyện viên tại Rap Việt mùa đầu tiên.

Vừa qua, Binz tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, nhận danh hiệu "Anh tài toàn năng" và vào đội hình thắng cuộc.