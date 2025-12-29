Ra mắt ấn bản “Kim Vân Kiều”: Cuộc hội ngộ của 3 di sản lớn

Hướng tới lễ kỷ niệm 260 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765-2025), ấn bản đặc biệt Kim Vân Kiều đã ra mắt giới nghiên cứu và độc giả yêu văn chương.

Đây không chỉ là một dự án xuất bản thông thường mà còn là nỗ lực tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác Truyện Kiều, đồng thời nhìn lại chặng đường hơn 2 thế kỷ phiên âm, chú giải và tiếp nhận tác phẩm trong dòng chảy tri thức Việt.

Bìa ấn bản đặc biệt “Kim Vân Kiều” (Ảnh: Nhà xuất bản Nhã Nam).

Ấn bản này tạo nên dấu ấn khác biệt khi lần đầu tiên đưa 3 tên tuổi lớn là Nguyễn Du, học giả Nguyễn Văn Vĩnh và danh họa Nguyễn Tư Nghiêm cùng hội tụ trong một không gian thẩm mỹ thống nhất.

Nội dung của ấn phẩm được thực hiện dựa trên bản Kim Vân Kiều do học giả Nguyễn Văn Vĩnh dịch và chú giải, tái bản theo bản in năm 1923 của Hiệu Ích Ký.

Là một trong những trí thức tiên phong của thế kỷ 20, Nguyễn Văn Vĩnh hiện lên như một "người khổng lồ" trong lịch sử chữ quốc ngữ. Ông đã dành tâm huyết cả đời để biến loại chữ viết mới mẻ này thành công cụ biểu đạt văn chương điêu luyện, mà bản dịch Truyện Kiều năm 1913 là một minh chứng vĩ đại.

Bản dịch của ông không chỉ dừng lại ở việc phiên âm sáng rõ mà còn đi kèm hệ thống chú dẫn điển tích tỉ mỉ, giúp người đọc thấu cảm được những tầng nghĩa sâu sắc, tinh túy nhất trong "lời quê chắp nhặt" của Nguyễn Du.

Sức hút đặc biệt của ấn phẩm năm nay còn nằm ở bộ tranh Kiều gồm 26 bức chưa từng công bố của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm, người đứng đầu bộ tứ huyền thoại "Nghiêm - Liên - Sáng - Phái" của mỹ thuật Việt Nam hiện đại.

Khác với lối minh họa truyền thống, Nguyễn Tư Nghiêm đã dùng bút pháp hiện đại để đối thoại với tinh thần cổ điển. Những tác phẩm vẽ trên giấy dó, bằng chất liệu bột màu và than chì, không đi sâu vào diễn giải tình tiết mà tập trung khai thác mỹ cảm và chiều sâu nhân tính của nhân vật.

Với tiểu sử gắn liền với việc khai phá các giá trị dân gian, ông đã tạo nên sự kết nối kỳ diệu giữa hội họa phương Tây và tâm hồn Việt qua từng nét vẽ.

Nhằm phục vụ giới sưu tầm, đơn vị xuất bản đã phát hành giới hạn chỉ 999 bản đặc biệt được gia công cực kỳ tinh xảo. Thay vì những bản in thông thường, 999 cuốn sách này được sản xuất với tiêu chuẩn cao cấp, bìa cứng bọc vải giấy Buckram bền bỉ, họa tiết ép kim sang trọng và toàn bộ phần bụng sách được phủ nhũ vàng lấp lánh.

Để độc giả có cái nhìn toàn diện hơn về nguồn gốc tác phẩm, đơn vị xuất bản cũng đồng thời cho ra mắt tiểu thuyết chương hồi Kim Vân Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân (do dịch giả Tô Nam Nguyễn Đình Diệm thực hiện).