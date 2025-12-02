Hé lộ không gian đường sách mang tên học giả Nguyễn Đổng Chi

Buổi ra mắt dự án Đường sách Nguyễn Đổng Chi ngày 1/12 mở ra nhiều trao đổi về việc đưa văn hóa đọc đến gần công chúng, đồng thời giới thiệu định hướng cải tạo một không gian đọc xanh, bền vững. Theo đó, tuyến đường sách được công bố dài 250m, được khởi công từ tháng 4 và dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2026.

Đường sách được đặt theo tên Giáo sư - nhà văn hóa dân gian Nguyễn Đổng Chi (1915-1984), người dành hơn nửa thế kỷ nghiên cứu văn học, lịch sử, Hán – Nôm.

Ông là một trong những học giả hàng đầu về truyện cổ tích Việt Nam, từng được phong học hàm Giáo sư (1984), truy tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì và Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt một (1996).

Đường sách được thiết kế với không gian ngập cây xanh (Ảnh: Ban tổ chức).

Dự án hướng đến tư duy kiến trúc gần gũi môi trường như tăng cường cây xanh, ứng dụng vật liệu tái chế bền vững trong mái che, vỉa hè, hồ cảnh quan, kết hợp hệ thống nhạc nước, chiếu sáng tự nhiên và giải pháp năng lượng thông minh.

Bà Hoàng Thị Thu Dung, đại diện nhà đầu tư cho biết sách được "cài đặt" một cách tự nhiên trong từng phân khu: Quán cà phê kiến trúc trưng bày sách chuyên ngành; Khu âm nhạc - sách dành cho các lớp học và buổi biểu diễn nhỏ; Khu trà sách giới thiệu các đầu sách về tâm lý và sức khỏe tinh thần...

Một trong những hạng mục đáng chú ý là Vườn tri thức - Vườn sáng tạo, mô hình kết hợp thư viện công cộng với khu sinh thái. Bên trong có sân khấu ngoài trời sức chứa 300-500 khách phục vụ hoạt động nghệ thuật, giao lưu, lễ hội.

Ban tổ chức cho biết sẽ đưa vào nhiều thư viện thông minh ứng dụng AI, VR, 3D. Khu sáng tạo dành riêng cho trẻ em và bạn trẻ yêu thích làm gốm, cắm hoa, khu vực trò chơi vận động - trí tuệ...

Sẽ có không gian để mọi người thưởng thức trà trong đường sách (Ảnh: Ban tổ chức).

Bà Hoàng Thị Thu Dung, đại diện nhà đầu tư, chia sẻ mục tiêu của dự án là tạo nên một không gian khuyến đọc thân thiện. Theo bà, mỗi người có thể đến đây vì một buổi trình diễn, một lớp nghệ thuật hay chỉ để tìm lại một góc yên bình.

"Nhưng chính khoảnh khắc ngồi dưới tán cây, nghe tiếng nhạc, hít thở không khí tự nhiên và cầm trên tay một cuốn sách sẽ giúp họ chạm lại những giá trị tinh thần dễ bị đánh mất trong nhịp sống gấp gáp", bà nói thêm.

Một số ý kiến lo ngại vị trí Đường sách Nguyễn Đổng Chi khá xa trung tâm. Tuy nhiên, đội ngũ thực hiện tin tưởng vào tiềm năng của khu vực, nơi có mật độ dân cư cao, nhiều trường đại học, cộng đồng người nước ngoài sinh sống, đủ để tạo nên một không gian văn hóa sống động và bền vững.