Quỳnh Kool chấp nhận bị khán giả ghét, nhận xét về diễn xuất của Huỳnh Anh

Mới đây, khi là khách mời của chương trình Sao check, nữ diễn viên Quỳnh Kool (tên thật là Nguyễn Thị Quỳnh, SN 1995) có những chia sẻ thẳng thắn về hành trình làm nghề diễn viên nhiều thử thách, cũng như về vai diễn đang được khán giả quan tâm trong phim Bước chân vào đời.

Chấp nhận bị khán giả ghét, nỗ lực thoát mác "hot girl đóng phim"

Quỳnh Kool trên sóng chương trình truyền hình của VTV mới đây có nhiều chia sẻ về hành trình làm nghề.

Quỳnh Kool từng được biết đến như một "hot girl mạng xã hội" (cô gái nổi tiếng trên mạng) trước khi bén duyên với phim truyền hình VTV. Cô thừa nhận, cái tên Quỳnh Kool ban đầu khiến cô không mấy hài lòng vì "nửa Việt nửa Tây", nhưng giờ đây đã trở thành một phần không thể tách rời của thương hiệu cá nhân.

Nữ chính phim Bước chân vào đời cho hay: "Khi làm diễn viên rồi, tôi không thích cái tên này vì có vẻ "nửa Việt nửa Tây". Nhưng vì mọi người đã quen gọi thế rồi nên không đổi được. Vì hiện giờ gọi "Quỳnh Nguyễn" thì mọi người không biết là ai, gọi "Quỳnh Kool" thì mới nhận ra. Tôi chấp nhận cái tên này đã là nhân duyên rồi".

Với nghệ danh đặc biệt này, Quỳnh Kool bắt đầu với các vai quần chúng. Để nâng cao diễn xuất, cô tham gia lớp học diễn xuất ngắn hạn, rồi sau đó thi vào Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của Quỳnh Kool không hề dễ dàng. Cô thừa nhận từng nghĩ đến việc bỏ nghề vì cố gắng suốt 6-7 năm nhưng chẳng được diễn vai chính, cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình.

Nữ diễn viên kể rằng, cơ duyên "đổi vận" đến với cô ở vai diễn Đào trong phim Quỳnh búp bê. Nhờ vai phụ này, cô lại nhận được cơ hội đóng vai chính đầu tiên trong phim Đừng bắt em phải quên.

Có được vai Đào trong Quỳnh búp bê, Quỳnh Kool đã phải nỗ lực rất nhiều để thoát khỏi mác "hot girl mạng đóng phim". Nhìn lại thời điểm đó, cô gái sinh năm 1995 thừa nhận rằng, ban đầu khán giả rất ghét cô. Cô đã đọc được những bình luận của khán giả nói rằng Quỳnh Kool không biết diễn xuất, là "hot girl mạng" chứ không phải diễn viên, thậm chí có những lời lẽ xúc phạm, chửi bới...

Tuy nhiên, Quỳnh Kool đồng tình với MC Thụy Vân rằng, là một diễn viên, cô chấp nhận: "Thà được ghét, còn hơn là bị thờ ơ". Đồng thời, cô cảm thấy biết ơn những khán giả đã đồng hành trên chặng đường nghệ thuật từ năm 18 tuổi cho tới bây giờ khi cô 31 tuổi. Trong đó có những người từng ghét bỏ nay đã quay lại yêu thương và trân trọng quá trình làm nghề của cô.

Vì thế, nữ diễn viên luôn cố gắng hơn trong công việc. Cô kể: "Có những lúc tôi bị đánh chảy máu nhưng vẫn phải cố gắng trên phim trường. Vì tôi nghĩ, một khi đã nhận vai diễn, tôi sẽ phải sống chết với nó".

Tương lai, nữ diễn viên kỳ vọng sẽ nhận được một vai phản diện, bên ngoài ngây thơ trong sáng nhưng bên trong nham hiểm, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích.

Khen diễn xuất của Huỳnh Anh

Quỳnh Kool khen diễn xuất của bạn diễn Huỳnh Anh trong phim "Bước chân vào đời".

Trong chương trình, Quỳnh Kool cũng dành nhiều lời khen cho các bạn diễn. Cô bày tỏ sự bất ngờ về diễn xuất của Huỳnh Anh trong phim Bước chân vào đời.

Nữ diễn viên nói: "Khi đóng cặp đôi, tôi và anh Huỳnh Anh chạm được vào cảm xúc của nhau. Lúc diễn, chúng tôi là Quân và Thương chứ không còn là Quỳnh Kool và Huỳnh Anh nữa. Tôi rất bất ngờ vì diễn xuất của anh ấy giúp tôi đẩy được cảm xúc cao trào lên, không phải diễn viên nào cũng có thể làm được như thế".

Với Ngọc Thủy và Sơn Tùng (vai Trang và Minh trong phim Bước chân vào đời), Quỳnh Kool đánh giá cao khả năng diễn xuất tự nhiên và mong muốn có cơ hội hợp tác thêm cùng các đàn em để "có thêm năng lượng tuổi trẻ".

Về chuyện tình cảm, Quỳnh Kool thừa nhận việc thường xuyên vướng tin đồn "phim giả tình thật" với các "nam thần" màn ảnh như Huỳnh Anh, Nhan Phúc Vinh, Đình Tú, Thanh Sơn... Cô đã quen với những tin đồn này, nhưng khẳng định rằng "thực tế không đến với ai" trong số các "nam thần". Cô nhìn nhận một cách tích cực rằng, việc xảy ra tin đồn là dấu hiệu cho thấy diễn viên đã làm tốt, khiến khán giả tin vào tình yêu trên màn ảnh.

Hiện tại, tiêu chuẩn chọn bạn trai của Quỳnh Kool là một người đàn ông chững chạc, trưởng thành để cô được cảm thấy "nhỏ bé lại".