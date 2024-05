Tài tử Hàn Quốc bị bố vợ gán nợ sau vụ lừa đảo 150.000 USD

Ngày 23/5, truyền thông Hàn Quốc xôn xao trước đoạn băng ghi âm được cho là liên quan tới tài tử Lee Seung Gi.

Chương trình True Story Expedition (Hàn Quốc) đã vạch trần vụ lừa đảo 200 triệu won (3,7 tỷ đồng) của Lim Young Gyu - bố ruột Lee Da In (vợ Lee Seung Gi). Trong đoạn ghi âm nói chuyện với chủ nợ, Lim Young Gyu được cho là định gán khoản nợ cho con rể. Ông nói: "Lee Seung Gi sẽ giải quyết số nợ đó".

Lee Seung Gi bị khán giả tẩy chay sau khi thông báo kết hôn với nữ diễn viên Lee Da In (Ảnh: Naver).

Người đàn ông định chiếm đoạt thêm tiền của Lee Seung Gi. Chương trình cho biết, bố vợ Lee Seung Gi bị tố lừa đảo một người mẹ đơn thân gần 200 triệu won (khoảng 150.000 USD hoặc 3,7 tỷ đồng).

Người mẹ 3 con cho biết, bà đã chuyển tiền cho Lim Young Gyu 206 lần trong suốt một năm. Khi con trai của nạn nhân gọi điện đòi tiền, Lim Young Gyu đã gán số nợ sang cho Lee Seung Gi.

Đội ngũ sản xuất của chương trình True Story Expedition đã tìm gặp Lim Young Gyu để làm rõ thông tin nhưng người đàn ông này từ chối bình luận và đuổi họ đi.

Lim Young Gyu từng là một ngôi sao của làng giải trí xứ Hàn. Ông ra mắt sau cuộc thi tuyển chọn tài năng của đài MBC (Hàn Quốc) vào năm 1980. Nam diễn viên này kết hôn với nữ diễn viên Kyun Mi Ri vào năm 1987 và có 2 con gái.

Lim Young Gyu (bố vợ của Lee Seung Gi) từ chối câu hỏi của phóng viên liên quan tới vụ lừa đảo 200 triệu won (3,7 tỷ đồng) (Ảnh: Naver).

Năm 1993, nữ diễn viên Kyun Mi Ri đệ đơn ly hôn và giành quyền nuôi 2 con. Một trong 2 cô con gái là vợ của tài tử Lee Seung Gi. 5 năm sau đó, nữ diễn viên tái hôn và đổi họ cho 2 con gái sang họ của chồng mới.

Năm 2014, Lim Young Gyu bị xét xử vì gây rối tại quán bar và quỵt tiền taxi trong tình trạng say rượu. Bố vợ Lee Seung Gi bị kết án quản chế nhưng đến năm 2015, ông tái phạm và gây ra một vụ tai nạn khác.

Bố vợ của Lee Seung Gi phải nhận án tù giam. Sau khi ra tù, Lim Young Gyu từng xuất hiện trên truyền hình và bày tỏ sự ân hận, tình cảm với 2 con gái. Được biết, mối quan hệ giữa vợ của Lee Seung Gi và bố ruột không tốt.

Lee Seung Gi (SN 1987) được mệnh danh "chàng rể quốc dân" sau thành công của bộ phim Những nàng công chúa nổi tiếng. Xuất thân là ca sĩ nhưng Lee Seung Gi thành công rực rỡ trong lĩnh vực điện ảnh. Anh tham gia nhiều phim nổi tiếng như Lãng khách, Hoa du ký, Cửu gia thư, Bạn gái tôi là hồ ly, Người thừa kế sáng giá…

Lee Seung Gi và Lee Da In tổ chức hôn lễ vào năm 2023 (Ảnh: Instagram).

Tuy nhiên, hình ảnh của Lee Seung Gi bị ảnh hưởng nặng nề sau khi nam diễn viên công khai mối quan hệ tình cảm với Lee Da In vào năm 2020.

Sau 3 năm hẹn hò, Lee Seung Gi và Lee Da In chính thức nên vợ nên chồng từ tháng 4/2023, bằng một đám cưới sang trọng ở khách sạn 5 sao ở Seoul (Hàn Quốc). Đám cưới quy tụ dàn khách mời toàn sao hạng A Hàn Quốc, tạo nên khung cảnh hoành tráng như lễ trao giải.

Lee Da In (SN 1992) cũng hoạt động trong làng giải trí. Cô đóng phim lần đầu vào năm 2014. Các vai diễn của Lee Da In đều là các vai phụ và không có nhiều đất diễn. Lee Da In được truyền thông biết tới vì là con gái của diễn viên Kyun Mi Ri và Lim Young Gyu.

Bố mẹ vợ của Lee Seung Gi từng dính bê bối thao túng thị trường cổ phiếu chấn động Hàn Quốc. Năm 2009, nữ diễn viên Kyeon Mi Ri (mẹ vợ của Lee Seung Gi) bị điều tra về hành vi thao túng cổ phiếu.

Sau đám cưới với Lee Da In, sự nghiệp của Lee Seung Gi bị ảnh hưởng nặng nề (Ảnh: Instagram).

Theo Chosun, Kyun Mi Ri mua 55.000 cổ phiếu trị giá 4,9 tỷ won (87 tỷ đồng) của một công ty. Nhờ vậy, Kyun Mi Ri trở thành người nắm giữ số cổ phiếu lớn thứ 4 trong làng giải trí ở thời điểm đó.

Kyun Mi Ri đã phủ nhận việc thao túng cổ phiếu. Bà xin lỗi vì gây ra ồn ào và từ bỏ tư cách đại diện hình ảnh cho một mạng mua sắm gia đình tại Hàn Quốc.

Cũng trong năm 2009, Lee Hong Hun - chồng hiện tại của Kyun Mi Ri - bị truy tố với cáo buộc kiếm lợi bất chính hàng tỷ won bằng cách giao dịch nội gián và thúc đẩy giá cổ phiếu. Theo Ten Asia, hơn 300.000 nạn nhân đã bị ảnh hưởng bởi vụ việc của vợ chồng Kyun Mi Ri.

Trước những phản ứng tiêu cực của người hâm mộ, Lee Seung Gi không lên tiếng bình luận. Anh khẳng định vẫn ủng hộ vợ và gia đình nhà vợ.

Việc kết hôn với Lee Da In khiến sự nghiệp của Lee Seung Gi tổn hại nặng nề. Từ "chàng rể quốc dân", anh bị người hâm mộ quay lưng. Mới đây, chuyến lưu diễn The Dreamer's Dream của Lee Seung Gi rơi vào tình trạng ế ẩm.

Đêm diễn ở Hàn Quốc chỉ có sức chứa gần 500 chỗ ngồi không thể bán hết vé. Tình cảnh những đêm diễn tại khu vực Đông Nam Á cũng ế ẩm. Lee Seung Gi phải hủy đêm diễn ở Mỹ, với lý do bị cho là không bán được vé.