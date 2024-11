"Quý ông lịch lãm" Jung Woo Sung xin lỗi công chúng vì có con ngoài giá thú

Tối 29/11, lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 45 đã được tổ chức tại KBS Hall ở Yeongdeungpo-gu, Seoul (Hàn Quốc) với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc như: Lee Je Hoon, Han Ji Min, Lim Ji Yeon, Kim Go Eun, Hwang Jung Min...

Trong đó, tâm điểm của truyền thông xứ Hàn thuộc về nam diễn viên Jung Woo Sung. Trước sự kiện, việc ngôi sao xứ kim chi có mặt tại sự kiện vẫn bị bỏ ngỏ. Jung Woo Sung nằm trong danh sách đề cử Nam diễn viên xuất sắc của giải thưởng Rồng Xanh 2024.

Jung Woo Sung đang đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn nhất trong gần 30 năm hoạt động nghệ thuật (Ảnh: KBS).

Vài ngày nay, Jung Woo Sung là tâm điểm chỉ trích của dư luận xứ Hàn khi anh bất ngờ công khai có con ngoài giá thú với nữ người mẫu Moon Gabi.

Trong thông báo gửi người hâm mộ, tài tử thế hệ 7X thừa nhận, Gabi bí mật sinh con hồi tháng 3 nhưng hai nghệ sĩ sẽ không kết hôn. Họ sẽ đồng hành cùng chăm sóc, nuôi dạy em bé. Jung Woo Sung cam kết thực hiện trách nhiệm cấp dưỡng cho con đầy đủ.

Ngay sau đó, một loạt tin tức về đời tư của Jung Woo Sung bùng nổ trên mặt báo xứ Hàn. Theo đó, tài tử của Những tay đua kiệt xuất được cho là đang hò hẹn với một thiên kim tiểu thư, cô không biết về mối quan hệ giữa Woo Sung và Gabi.

Ngoài ra, tài tử còn được cho là có quan hệ tình cảm bí mật với phú bà, nữ kế toán tại công ty… Trước các thông tin này, Jung Woo Sung chỉ im lặng.

Cuộc sống đời tư đầy tai tiếng khiến sự nghiệp gần 3 thập niên gây dựng của Jung Woo Sung rơi vào khủng hoảng. Anh đối mặt với làn sóng chỉ trích từ dư luận. Tại lễ trao giải Rồng Xanh 2024 tối 29/11, Jung Woo Sung lộ rõ sự mệt mỏi trên nét mặt.

Jung Woo Sung xuất hiện trên sân khấu lễ trao giải Rồng Xanh 2024 và nói lời xin lỗi khán giả, đồng nghiệp (Ảnh: KBS).

Trong chương trình, Jung Woo Sung và người đồng nghiệp Hwang Jung Min cùng nhau lên sân khấu để nhận giải Audience Choice Award for Most Popular Film (phim được khán giả yêu thích nhất) với dự án điện ảnh 12.12: The Day.

Jung Woo Sung có biểu cảm gượng gạo, không nở nụ cười khi tương tác cùng đồng nghiệp hay phát biểu trước khán giả.

Sau phần phát biểu của Hwang Jung Min, Jung Woo Sung chia sẻ: "Trước hết, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến những khán giả đã theo dõi dự án 12.12: The Day. Hôm nay, tôi đứng đây với hy vọng, chuyện cá nhân của tôi sẽ không còn là vết nhơ với cả ê-kíp của bộ phim".

Sau đó, Jung Woo Sung chủ động nhắc đến những ồn ào cá nhân thời gian qua. Anh nói: "Tôi muốn bày tỏ lời xin lỗi chân thành vì đã gây ra sự lo lắng và thất vọng cho những người đã yêu thương và kỳ vọng vào tôi. Tôi sẽ chấp nhận và chịu mọi lời khiển trách. Cuối cùng, với tư cách là một người cha, tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình với con trai đến cùng".

Trước khi rời khỏi sân khấu, Jung Woo Sung cúi đầu xin lỗi khán giả có mặt tại trường quay.

Bê bối có con ngoài giá thú và một loạt tin đồn tình cảm đang nhấn chìm sự nghiệp, hình ảnh của Jung Woo Sung (Ảnh: Naver).

Vụ việc ồn ào lần này còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới 2 dự án sắp ra mắt của Jung Woo Sung. Được biết, cả 2 dự án đều có sự góp mặt của tài tử Hyun Bin.

Năm 2025, Jung Woo Sung và Hyun Bin hợp tác trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc của nền tảng Disney+ - Made in Korea. Tác phẩm dự kiến phát sóng vào năm sau.

Dự án Made in Korea lấy bối cảnh ở Hàn Quốc vào những năm 1970 và tập trung vào câu chuyện của Baek Ki Tae (Hyun Bin đóng) và công tố viên Jang Geon Young (Jung Woo Sung đóng) - người đàn ông luôn bị ám ảnh bởi tham vọng và quyền lực. Đây là một bộ phim truyền hình dài 6 tập, thuộc thể loại hành động - tội phạm.

Harbin (Cáp Nhĩ Tân) là bộ phim điện ảnh do Hyun Bin đóng chính - dự kiến ra mắt vào tháng 12 này. Phim có sự góp mặt của Jung Woo Sung với vai trò khách mời đặc biệt.

Jung Woo Sung (SN 1973) nổi tiếng với các tác phẩm như: Những tay đua kiệt xuất, Chuyện tình buồn, Một thời để nhớ, Hoa cúc dại… Anh được ca tụng là ông hoàng phòng vé thu hút 13 triệu khán giả tới rạp xem bộ phim 12.12: The Day.

Jung Woo Sung được mệnh danh là "quý ông được khao khát nhất Hàn Quốc", "quý ông lịch lãm". Nữ diễn viên Son Ye Jin, bạn diễn của Jung Woo Sung trong Một thời để nhớ, từng thừa nhận, cô xao xuyến trước vẻ đẹp nam tính của anh.

Đời tư của Jung Woo Sung có khả năng ảnh hưởng tới kế hoạch thực hiện bộ phim "Made in Korea" của Hyun Bin và Jung Woo Sung (Ảnh: Disney+).

Ngoài diễn xuất, Woo Sung còn thành công ở lĩnh vực kinh doanh. Tài tử và bạn thân Lee Jung Jae đồng sáng lập công ty giải trí Artist Company, hiện quản lý nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Ha Jung Woo, Kim Eui Sung, Go Ah Sung, Park So Dam, Yum Jung Ah, Go A Ra.

Theo Naver, Jung Woo Sung thuộc nhóm nghệ sĩ giàu có, đa tài của làng giải trí xứ kim chi.

Trong suốt 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Jung Woo Sung chỉ công khai hẹn hò với nữ diễn viên Lee Ji Ah vào năm 2011 nhưng cả hai đã nhanh chóng "đường ai nấy đi" chỉ sau vài tháng bên nhau.