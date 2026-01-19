Quang Hà đón tuổi 45: Chọn sống chậm, học cách buông bỏ

Chiều 19/1, Quang Hà tổ chức tiệc sinh nhật tại Hà Nội trong không gian khách sạn 5 sao được bài trí gọn gàng, sang trọng. Quản lý Quang Cường là người đứng sau lo liệu toàn bộ khâu tổ chức. Hai anh em gắn bó trong công việc gần 30 năm, mối quan hệ không chỉ là quản lý - nghệ sĩ, mà còn là chỗ dựa gia đình.

Theo chia sẻ từ Quang Cường, bữa tiệc được chuẩn bị không cầu kỳ, ưu tiên sự gần gũi và cảm giác sum vầy. Mẹ của Quang Hà có mặt từ sớm. Bên cạnh đó là những người bạn thân thiết với nam ca sĩ trong nhiều năm cả trên sân khấu lẫn ngoài đời như Bằng Kiều, Tú Dưa, Anh Tú (nhóm Dưa Hấu), Minh Vương, Trịnh Đình Quang, Maya…

Bằng Kiều chia sẻ, Quang Hà là người mà anh rất yêu quý và gọi vui đây là “người em hiền tài” của mình.

Ca sĩ Bằng Kiều, diễn viên Maya cùng nhiều bạn bè hát mừng sinh nhật Quang Hà (Ảnh: Mạnh Nguyễn).

Trong khoảnh khắc mọi người cùng hát mừng sinh nhật, Quang Hà không phát biểu dài. Anh chọn cách lắng nghe, cười nhiều hơn nói, để buổi tiệc trôi qua nhẹ nhàng đúng như tinh thần mà anh hướng tới ở tuổi mới.

Quang Hà chia sẻ, ở tuổi 45, anh không muốn nói nhiều về sự nghiệp hay những cột mốc đã qua, mà muốn bản thân chậm lại một chút - chậm để nhìn lại những lần vấp ngã, những khoảnh khắc bình thường nhưng đáng giá, và những người đã chọn ở lại bên mình trong những giai đoạn khó khăn.

Ca sĩ Quang Hà đón tuổi 45 một cách nhẹ nhàng, bình thản (Ảnh: Mạnh Nguyễn).

Với Quang Hà, thêm một tuổi không chỉ là con số, mà là trạng thái bình thản hơn sau những biến cố. Anh gửi lời cảm ơn gia đình, bạn bè, cả những người từng đến rồi rời đi, bởi mỗi mối quan hệ đều để lại cho anh bài học.

Đặc biệt, anh dành lời tri ân cho chính mình vì đã không bỏ cuộc trước những khó khăn, thử thách. "Ở tuổi này, tôi không ước có một cuộc đời dễ dàng. Điều tôi mong là sự bình an để đối diện biến cố, sự tỉnh táo để giữ lại những điều xứng đáng, và đủ chân thành để tiếp tục yêu thương", ca sĩ tiết lộ.