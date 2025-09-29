Ca sĩ Quang Hà hé lộ cơ ngơi 8 tầng ở Hà Nội

Trong MV Mảnh tình sai đôi mới đây, ca sĩ Quang Hà gây chú ý khi hé lộ một phần cơ ngơi của mình. MV được quay tại biệt thự 8 tầng của anh ở Ngọc Lâm, Hà Nội.

Căn nhà này hiện là nơi mẹ và người thân của Quang Hà sinh sống. Còn nam ca sĩ vẫn thường xuyên di chuyển giữa TPHCM và Hà Nội.

Bên trong căn biệt thự của Quang Hà ở Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Quang Hà cho biết, cơ ngơi này là thành quả lao động nhiều năm của anh, cũng là nguồn động lực để anh tiếp tục cống hiến cho âm nhạc. Anh nói: "Ở tuổi ngoài 40, tôi chỉ cố gắng “sống tốt để tích đức”, giữ tinh thần lạc quan, yêu đời và hướng về gia đình".

Theo quản lý của Quang Hà, ý tưởng biến căn biệt thự thành trường quay "cây nhà lá vườn" xuất phát từ gợi ý của bạn bè và ê-kíp khi đến nhà nam ca sĩ. "Mọi người nhận thấy bối cảnh tại nhà hoàn toàn phù hợp để tận dụng. MV được ghi hình trong 2 ngày, không khí thoải mái, vui vẻ", quản lý nam ca sĩ tiết lộ.

Ca sĩ Quang Hà vẫn trẻ trung, đầy năng lượng ở tuổi 44 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước đó, Quang Hà phát hành phiên bản ballad của ca khúc Mảnh tình sai đôi, được đông đảo khán giả yêu thích. Kỷ niệm 25 năm ca hát, anh quyết định trình làng phiên bản remix của ca khúc này với màu sắc trẻ trung, sôi động.

Ca sĩ cho biết, sau hơn 2 thập kỷ, anh không đặt nặng áp lực sản phẩm phải "hot" hay có lượt xem "khủng". Với anh, âm nhạc chỉn chu và khán giả trung thành mới là giá trị bền vững. Dù vậy, nam ca sĩ không bảo thủ mà luôn sẵn sàng cập nhật xu hướng, học hỏi cái mới từ nghệ sĩ trẻ để không bị lạc nhịp.

Anh cũng tiết lộ đã thu âm hơn 50 ca khúc với đa dạng thể loại để tiếp tục gửi đến khán giả trong thời gian tới đồng thời tổ chức liveshow kỷ niệm 25 năm ca hát của mình.