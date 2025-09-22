Quang Hà: "Âm nhạc là nơi tôi gửi gắm trải nghiệm tình cảm"

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về cảm hứng sáng tác và thể hiện âm nhạc, Quang Hà cho biết: “Những cảm xúc đời sống, những mối tình đã qua, đều giúp tôi truyền tải cảm xúc chân thật vào âm nhạc. Khi hát, tôi muốn người nghe cảm nhận được chính trái tim mình”.

Ca sĩ Quang Hà cho biết, âm nhạc luôn là nơi anh gửi gắm những trải nghiệm tình cảm của mình (Ảnh: Mạnh Nguyễn).

Những rung động trong tình yêu, cả hạnh phúc lẫn đổ vỡ, theo Quang Hà, luôn là chất liệu nuôi dưỡng âm nhạc của anh. Mỗi mối tình đi qua đều để lại dư âm, trở thành chất xúc tác giúp Quang Hà hát với nhiều cảm xúc chân thật hơn.

Từ nguồn cảm hứng ấy, Quang Hà tiếp tục gửi gắm trong MV mới vừa ra mắt, Mảnh tình sai đôi. MV mà anh hợp tác cùng nhóm 89G Team và nhà sản xuất Lê Cương, người đứng sau nhiều bản hit như: Nhìn về phía em, Rất lâu rồi mới khóc, Cánh hoa héo tàn…

Trong MV, Quang Hà hóa thân thành một người thầy yêu hội họa, trót bước vào mối tình vượt quá giới hạn với cô học trò của mình.

Câu chuyện tưởng chừng như cổ tích bỗng rạn vỡ khi một chàng trai khác xuất hiện, đẩy họ vào vòng xoáy của mối tình tay ba đầy sóng gió. Cô gái tuổi đôi mươi vì bị vẻ hào nhoáng cuốn hút đã sa vào cuộc tình chớp nhoáng, để rồi nhận lại cay đắng khi mang thai và bị chối bỏ.

“Tôi mong câu chuyện trong Mảnh tình sai đôi sẽ là lời cảnh tỉnh cho những trái tim trẻ, hãy trân trọng tình yêu chân thành và tỉnh táo trước cám dỗ, bởi đôi khi hối hận đến quá muộn”, Quang Hà bày tỏ.

Với Quang Hà, âm nhạc là sự chân thành, không phải công cụ để chiều theo thị hiếu nhất thời. Chính quan điểm này giúp anh giữ được sự ổn định, tự do sáng tạo và không bị áp lực thị trường chi phối.

Trong MV “Mảnh tình sai đôi”, Quang Hà hóa thân thành thầy giáo dạy vẽ vướng vào mối tình tay ba đầy éo le (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Giữa thị trường âm nhạc đầy biến động, tôi luôn giữ cho mình một khoảng không riêng, nơi có thể thả mình theo cảm xúc và những câu chuyện tình yêu. Điều đó không chỉ giúp tôi bền vững hơn, mà còn giữ được bản sắc cá nhân trong từng sản phẩm”, anh nói.

Suốt 25 năm ca hát, nam ca sĩ luôn tìm thấy sự đồng cảm và thăng hoa qua dòng nhạc trữ tình pop ballad - sở trường đã làm nên tên tuổi anh.

“Ballad là tiếng nói riêng của tôi, nơi tôi dễ dàng thể hiện cảm xúc tinh tế nhất, từ nhẹ nhàng, trầm lắng đến da diết, day dứt”, Quang Hà bộc bạch. Trong khi nhiều nghệ sĩ chọn làm mới nhạc cách mạng để tiếp cận khán giả trẻ, anh vẫn kiên định với con đường riêng, phục vụ những khán giả trung thành, những người đồng hành và thấu hiểu âm nhạc của mình.

Dù gắn bó với pop ballad, Quang Hà cũng không ngại thử sức ở những màu sắc khác, trong đó có nhạc cách mạng.

“Nhạc cách mạng cũng là một thử thách thú vị. Tôi vẫn hát được, chỉ khác ở cách thể hiện và truyền cảm xúc. Nếu gặp một ca khúc đỏ hay, phù hợp, tôi sẵn sàng thử nghiệm”, nam ca sĩ nói.

Quang Hà chia sẻ thêm rằng, anh đang chuẩn bị một album mới với nhiều màu sắc âm nhạc đa dạng. Trong các dự án sắp tới, khán giả sẽ được thưởng thức những ca khúc mang âm hưởng sử thi (epic), cosmic và opera, mở ra hành trình âm nhạc phong phú, nhưng vẫn giữ dấu ấn cá nhân và chất xúc cảm từ những trải nghiệm tình yêu của nam ca sĩ.

Nhân dịp 25 năm ca hát, Quang Hà cũng tiết lộ kế hoạch tổ chức live show cá nhân với quy mô lớn, dự kiến sẽ mang đến khoảng 25 ca khúc.