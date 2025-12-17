Quân A.P hạnh phúc trong tình cảm, lý giải sự thay đổi ở "Running Man"

Không ồn ào hay cố "quăng miếng" mà chính sự ngượng ngùng, thật thà của Quân A.P lại tạo sự gần gũi cho khán giả. Những khoảnh khắc bối rối, cười ngại ngùng hay “đứng hình” trước các thử thách của giọng ca Bông hoa đẹp nhất được nhận xét mang tính giải trí riêng.

Ngoài ra, Quân A.P còn hòa nhập tốt với dàn nghệ sĩ tham gia, có nhiều phần tương tác thú vị với Trấn Thành, Anh Tú Atus, Ninh Dương Lan Ngọc... tạo nên những khoảnh khắc lan tỏa trên mạng xã hội.

Gần đây, Quân A.P gây ấn tượng với hình ảnh trẻ trung, "hài ngầm" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Quân A.P cho biết bản thân anh cũng khá bất ngờ và cảm thấy vui khi được khán giả gọi là nhân tố “hài ngầm” của Running Man Vietnam mùa 3.

"Bản thân mình không cố tình tạo miếng hay gây cười, mà chỉ tham gia chương trình với tâm thế thoải mái, là chính mình và phản ứng tự nhiên trước các tình huống. Có lẽ chính sự chân thật, hơi “ngơ ngác” và những khoảnh khắc ngoài kịch bản đó lại mang đến tiếng cười cho khán giả", ca sĩ chia sẻ.

Không những mang đến hình ảnh mới mẻ trong mắt khán giả, gần đây âm nhạc của Quân A.P cũng có nhiều thay đổi. Mới đây, nam ca sĩ ra mắt MV Lửa gần rơm - ca khúc nói về tình yêu ngọt ngào, nhẹ nhàng của một chàng trai dành cho cô gái.

Từng gắn với những bản nhạc buồn, sự đổi mới của Quân A.P khiến nhiều khán giả thích thú. Lý giải về việc này, nam ca sĩ nói: "Tôi thấy mình cần làm mới bản thân sau một chặng đường dài gắn bó với hình ảnh và màu sắc âm nhạc quen thuộc.

Khi trải nghiệm nhiều hơn trong cuộc sống lẫn công việc, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn, có thêm cảm hứng để thử nghiệm những thể loại âm nhạc mới cũng như xây dựng hình ảnh phù hợp để có thêm sự mới mẻ trong mắt khán giả".

Khi được hỏi có phải do đang hạnh phúc trong tình cảm nên âm nhạc cũng thay đổi, nam ca sĩ bật cười cho biết: "Tình cảm hạnh phúc chắc chắn là một nguồn năng lượng tích cực, nhưng đó không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự thay đổi trong âm nhạc của tôi.

Âm nhạc của tôi hiện tại phản ánh nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau của cuộc sống, không chỉ có nỗi buồn mà còn có sự bình yên, hy vọng và cả những suy tư rất đời. Sự thay đổi này đến nhiều hơn từ quá trình trưởng thành nội tâm và cách tôi nhìn cuộc sống đa chiều hơn, chứ không đơn thuần vì đang yêu hay hạnh phúc trong tình cảm".

Quân A.P từng được mệnh danh là "hoàng tử ballad" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

MV Lửa gần rơm được thực hiện dưới dạng hoạt hình với những hình ảnh quen thuộc của Hà Nội như phố Tạ Hiện, trường THPT Phan Đình Phùng... Nam ca sĩ cho biết, Hà Nội gắn liền với nhiều dấu mốc quan trọng trong cuộc sống và hành trình làm nghệ thuật của anh.

"Đó là những ngày đầu chập chững theo đuổi âm nhạc. Với tôi, Hà Nội không chỉ là nơi lưu giữ ký ức tuổi trẻ mà còn là nguồn cảm hứng lớn, mỗi mùa trong năm đều có thể trở thành chất liệu cho âm nhạc và cảm xúc của mình", Quân A.P chia sẻ.

Năm nay, Quân A.P đều đặn ra sản phẩm âm nhạc, trước đó anh từng kết hợp với Hải Đăng Doo trong Thiên mệnh, kết hợp Pháp Kiều trong Falling with you...

Mới đây, tại lễ trao giải Male Icon Awards 2025, Quân A.P được xướng tên với giải thưởng Best entertainment artist of the year (Nghệ sĩ giải trí của năm), ghi nhận những nỗ lực của nam ca sĩ trong suốt một năm qua.