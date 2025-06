Cuộc sống của Quân A.P sau "Anh trai say hi" và tình bạn với Hải Đăng Doo

Từ trước đến nay, Quân A.P kín tiếng về chuyện tình cảm. Hồi tháng 10/2024, mạng xã hội rộ lên thông tin nam ca sĩ đã có vợ con. Một số nguồn tin cho biết "nửa kia" của anh tên Lê Khanh, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, từng xuất hiện tại hậu trường "Anh trai say hi" để cổ vũ cho Quân A.P.

Đến nay, nam ca sĩ vẫn chưa chính thức lên tiếng. Tuy nhiên, mới đây, dân mạng tiếp tục "soi" được hot girl Lê Khanh xuất hiện trong MV "Thiên mệnh" vừa ra mắt của Quân A.P. Dù cô chỉ để lộ góc nghiêng hoặc không rõ mặt trong các khung hình, người hâm mộ cho rằng nam ca sĩ đang khéo léo "khoe vợ".

Nữ chính trong MV mới của Quân A.P được cho là "nửa kia" Lê Khanh (Ảnh: Chụp màn hình).

Về việc này, phía Quân A.P không đưa ra phản hồi. Nam ca sĩ cho biết, sau hành trình "Anh trai say hi", anh muốn trở lại với hình ảnh "hoàng tử ballad" như trước đây.

“Tôi đã cho khán giả thấy những hình ảnh rất khác của Quân A.P ở sân khấu Anh trai say hi, có lẽ khán giả đã nhớ một Quân A.P nhẹ nhàng, da diết rồi", anh nói.

Ca khúc Thiên mệnh do Quân A.P và Hải Đăng Doo ấp ủ trong thời gian dài. Quân A.P tiết lộ, cả hai duy trì tình bạn thân thiết sau Anh trai say hi.

Ca khúc đánh dấu bước tiến của Quân A.P sau hành trình dài tham gia chương trình, đồng thời là sự trở lại của nam ca sĩ với dòng nhạc ballad. Màn góp giọng với phần rap và hát của Hải Đăng Doo giúp bài hát trở nên trọn vẹn hơn.

Quân A.P trở lại với hình ảnh "hoàng tử ballad" sau "Anh trai say hi" (Ảnh: Chụp màn hình).

Quân A.P chia sẻ, lần hợp tác này với Hải Đăng Doo khiến hai anh em thêm hiểu nhau và nhìn ra sự đồng điệu trong âm nhạc. “Tôi và Hải Đăng Doo có những quãng giọng khá giống nhau, Doo còn rap và viết lời được nên khi làm cùng nhau mọi thứ khá suôn sẻ", ca sĩ nói.

Không chỉ Hải Đăng Doo, Quân A.P còn nhận được sự ủng hộ từ các nghệ sĩ khác trong Anh trai say hi với những lời chúc và nhận xét tích cực. Trước đó, anh từng mời dàn anh trai như HURRYKNG, WEAN LE, Hải Đăng Doo... đến nhà chơi.

Thời gian qua, Quân A.P góp mặt trong cả 6 đêm concert Anh trai say hi tại Hà Nội và TP.HCM. Anh còn tổ chức buổi họp fan với hơn 800 khán giả tham dự. Quân A.P nói, anh luôn biết ơn cơ hội khi được là một phần của Anh trai say hi, được tiến bộ từng ngày và được khán giả yêu thương.