“Quách Tĩnh” Lý Á Bằng vẫn chật vật trong vòng xoáy nợ nần

Theo China Times, Lý Á Bằng hiện phải đối mặt với nhiều khoản nợ tồn đọng. Tình hình tài chính bấp bênh khiến các công ty hay quỹ do anh thành lập hoặc góp vốn liên tục gặp thử thách, hoạt động không ổn định.

Một trong những vấn đề gây chú ý gần đây liên quan đến Bệnh viện Nhi đồng Thiên thần Yên Nhiên - đơn vị do Lý Á Bằng và vợ cũ Vương Phi sáng lập. Truyền thông Trung Quốc đưa tin bệnh viện này chậm thanh toán tiền thuê mặt bằng trong thời gian dài vì khó khăn tài chính.

Lý Á Bằng không thoát khỏi cảnh nợ nần, kinh doanh khó khăn trong những năm gần đây (Ảnh: Sohu).

Phía bệnh viện cho biết hợp đồng thuê mặt bằng đã hết hạn từ năm 2020. Chủ đất yêu cầu tăng giá thuê gấp đôi, nếu không sẽ thu hồi mặt bằng, đồng thời đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị là Lý Á Bằng ký bảo lãnh trách nhiệm liên đới vô hạn.

Việc chi phí thuê tăng đột biến khiến bệnh viện không đủ khả năng chi trả và buộc phải thương lượng lại, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ từ xã hội để duy trì hoạt động.

Không lâu sau, Lý Á Bằng chính thức xác nhận vụ việc, thừa nhận tình hình tài chính cá nhân và doanh nghiệp đều gặp khó khăn, thậm chí bệnh viện có nguy cơ phải đóng cửa. Nam diễn viên cho biết đã cố gắng xoay xở nhưng do áp lực nợ nần kéo dài, anh không đủ khả năng giải quyết triệt để.

Lý Á Bằng từng nhiều lần công khai thừa nhận thất bại trong đầu tư. Do kinh doanh thua lỗ, anh rơi vào vòng xoáy nợ nần và bị tòa án cưỡng chế thi hành án số tiền lên tới 40 triệu NDT (hơn 150 tỷ đồng). Công ty của anh phải sa thải hàng trăm nhân viên, thậm chí từng bị tố chậm trả lương cho nhân sự.

Những năm gần đây, Lý Á Bằng làm việc chăm chỉ để kiếm tiền trả nợ (Ảnh: 163).

Năm 2023, Lý Á Bằng bị đưa vào danh sách người thất tín tại Trung Quốc, bị hạn chế vay vốn và di chuyển bằng đường hàng không do không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ. Nam diễn viên cho biết áp lực tài chính kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần và chất lượng cuộc sống.

Đầu năm 2025, anh tiếp tục gây chú ý khi thẳng thắn thừa nhận tình trạng vỡ nợ. Lý Á Bằng cho biết các dự án bất động sản và đầu tư du lịch nhiều năm liền không mang lại lợi nhuận.

Trong một buổi trò chuyện với người hâm mộ, Lý Á Bằng bộc bạch: “Gần 10 năm qua tôi vẫn chưa trả hết nợ, không biết bao giờ chuyện này mới kết thúc”.

Theo Sina, vì kinh doanh thua lỗ, khối tài sản từng được ước tính lên tới 1 tỷ NDT (gần 3.800 tỷ đồng) của Lý Á Bằng nhanh chóng “bốc hơi”. Anh phải bán biệt thự, siêu xe, hạn chế chi tiêu và thuê nhà ở tạm. Những năm gần đây, nam diễn viên thường xuyên livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng để mưu sinh.

Lý Á Bằng vừa chia tay người vợ thứ 2 vào năm ngoái (Ảnh: Sina).

Lý Á Bằng tiết lộ, mỗi ngày anh livestream khoảng 10 tiếng, chấp nhận đi xa nhà để quảng bá sản phẩm. Nam diễn viên cũng không ngại đảm nhận các công việc hậu cần như đóng gói, kiểm kê hàng hóa.

Tháng 12 năm ngoái, truyền thông Trung Quốc bất ngờ đưa tin Lý Á Bằng tạo được cú “lội ngược dòng” sau nhiều năm nợ nần. Theo 163, doanh thu công ty của anh đạt 7 tỷ NDT (hơn 26.300 tỷ đồng) chỉ trong vòng một năm. Dù vậy, giới quan sát nhận định kết quả này vẫn chưa đủ để giúp nam diễn viên thoát khỏi tình trạng tài chính bấp bênh kéo dài.

Lý Á Bằng nổi tiếng với vai Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu, cùng nhiều tác phẩm như Tiếu ngạo giang hồ, Thiên hạ đệ nhất. Anh từng được xem là diễn viên "vàng" của thế hệ 7X trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc.

Lý Á Bằng từng là nam diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc trước khi bỏ nghệ thuật chuyển hướng kinh doanh (Ảnh: Sina).

Từ năm 2014, anh rời làng giải trí để tập trung kinh doanh nhưng liên tục thất bại, từng không dưới 5 lần tuyên bố phá sản. Dù vậy, Lý Á Bằng cho biết vẫn tin rằng “liều lĩnh thử lại” là cách duy nhất để thoát khỏi nợ nần. Đáng chú ý, trong giai đoạn khó khăn, nam diễn viên vẫn âm thầm duy trì các hoạt động từ thiện.

Năm 2005, anh kết hôn với diva Vương Phi, có con gái chung là Lý Yên, trước khi ly hôn vào năm 2013. Sau đó, Lý Á Bằng giành quyền nuôi con. Một số nguồn tin cho rằng, chính đam mê kinh doanh và sự liều lĩnh của Lý Á Bằng được cho là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân giữa anh và Vương Phi đổ vỡ.

Anh tái hôn với người đẹp kém 19 tuổi Hải Hà Kim Hỷ vào năm 2022 và có thêm một con gái. Tuy nhiên, đến tháng 10/2025, cặp đôi xác nhận đã ly hôn sau 3 năm chung sống. Trong thời gian gắn bó, Lý Á Bằng nhiều lần bày tỏ sự biết ơn khi vợ cũ đã đồng hành cùng anh trong giai đoạn khó khăn nhất.