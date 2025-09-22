Phương Oanh lên tiếng cảnh báo vì bị mạo danh hình ảnh

Mới đây, trên fanpage chính thức, Phương Oanh lên tiếng cảnh báo khán giả về việc bị một tài khoản giả mạo, sử dụng trái phép hình ảnh của cô để quảng cáo và buôn bán sản phẩm.

Phương Oanh đã lên tiếng cảnh báo việc bị giả mạo hình ảnh để bán hàng. (Ảnh: Facebook nhân vật).

Diễn viên sinh năm 1989 cho biết, thời gian qua, cô nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi rằng có bán quần nịt bụng và fanpage kia có phải của cô không.

"Tôi trả lời là "không". Hiện tại, một số fanpage giả mạo, gian lận, sử dụng trái phép hình ảnh của Phương Oanh nhằm mục đích thương mại. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và lừa dối khách hàng", diễn viên Quỳnh búp bê viết.

Phương Oanh cũng chia sẻ thêm rằng, cô sẽ nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ hình ảnh của bản thân, đồng thời mong khán giả cảnh giác trước các tài khoản giả mạo

Cô nói: "Oanh cùng đội ngũ đang phối hợp để xử lý và đã lập vi bằng làm bằng chứng pháp lý. Oanh viết thông báo này để cảnh báo và bảo vệ mọi người, tránh bị lợi dụng lòng tin, mua phải hàng nhái, kém chất lượng".

Thời gian qua, không chỉ Phương Oanh mà nhiều nghệ sĩ như: NSND Lan Hương, ca sĩ Mỹ Linh, Quyền Linh, MC Lại Văn Sâm, MC Thảo Vân, diễn viên Bảo Thanh, Lan Phương... đều bị mạo danh, bị lập trang Facebook giả bán hàng, trục lợi.

Đầu tháng 8, vợ chồng Ngô Thanh Vân đồng loạt lên tiếng về việc một tài khoản ngang nhiên sử dụng hình ảnh của cả hai để quảng cáo và buôn bán sản phẩm.

"Đây là hành vi xâm phạm quyền riêng tư, danh dự cá nhân và có dấu hiệu lừa đảo thương mại nghiêm trọng", Ngô Thanh Vân nói.

Vào tháng 4, MC Lại Văn Sâm đã bức xúc lên tiếng vì bị mạo danh quảng cáo, bán thuốc. Có người đã lập một tài khoản giả mạo mang tên Lại Văn Sâm khiến khách hàng bị lừa gạt khi mua hàng.

Theo MC Lại Văn Sâm, anh chỉ sử dụng duy nhất tài khoản Facebook có dấu tick xanh xác nhận chính chủ.

"Có quá nhiều kẻ mạo danh tôi với mục đích xấu. Tôi chưa bao giờ và không bao giờ quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm, nhãn hàng nào. Đề nghị mọi người tỉnh táo, tránh mắc lừa kẻ gian", anh cảnh báo.

NSND Lan Hương cho biết, bà đã không dưới 2 lần lên mạng xã hội nói về việc mình bị một số nhãn hàng lợi dụng hình ảnh để quảng cáo. Theo đó, các nhãn hàng ngang nhiên cắt ghép hình ảnh của bà với những sản phẩm không rõ nguồn gốc.

"Có hôm tôi ở nhà, một người bạn gọi điện hỏi rằng, dùng vitamin này tốt không, thấy Lan Hương quảng cáo cho nhãn hàng này. Tôi mới biết người ta dùng hình ảnh của mình.

Sau khi đóng phim Sống chung với mẹ chồng, họ còn dùng hình ảnh bà mẹ chồng trong phim quảng cáo cho các sản phẩm như: Nấm linh xanh, mỹ phẩm, quần áo… Tôi biết được và rất bức xúc vì chuyện này", nữ nghệ sĩ nói.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, diễn viên Lan Phương cũng nói rằng, chị cũng từng lên trang cá nhân "kêu cứu" vì bị các nhãn hàng lợi dụng hình ảnh để quảng cáo.

"Khi đó, nhiều khán giả, bạn bè gửi thông tin tôi mới biết có trang dùng hình ảnh của mình mà không xin phép. Tôi đã liên hệ với trang đó, yêu cầu gỡ bỏ hình ảnh nhưng đó là trang Facebook ảo, website đính kèm cũng là website rác. Họ mượn hosting (dịch vụ cho thuê không gian lưu trữ dữ liệu trên Internet) để đăng quảng cáo...", Lan Phương kể lại.

Nữ diễn viên mong người hâm mộ sẽ báo cáo những trang giả mạo đó và tẩy chay, không mua hàng để bảo vệ hình ảnh nghệ sĩ .

Lan Phương và nhiều nghệ sĩ bị kẻ xấu lợi dụng hình ảnh trên mạng xã hội (Ảnh: Facebook nhân vật).

NSND Lan Hương cũng bộc bạch rằng, thay vì im lặng, các nghệ sĩ nên lên tiếng mạnh mẽ để những người lợi dụng hình ảnh của người nổi tiếng hết... đất sống.

Bà nói: "Mấy lần trước, khi tôi lên tiếng, có đơn vị gỡ bỏ, có đơn vị gọi điện đến xin lỗi. Họ cứ sử dụng bừa bãi hình ảnh của nghệ sĩ như vậy, khách hàng sẽ mất niềm tin. Thương hiệu lợi dụng nghệ sĩ mất nhiều chứ không được gì cả...".