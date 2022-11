Phuong My sắp tổ chức triển lãm thời trang kỷ niệm 10 năm hoạt động

Đánh dấu cột mốc 10 năm gắn bó và theo đuổi con đường thời trang, thương hiệu thời trang Phuong My sẽ thực hiện triển lãm mang tên "PETALWALKER" diễn ra tại Dinh Độc Lập (TPHCM). Đây là sự kiện được mong đợi của nhiều tín đồ thời trang trong những tháng cuối năm 2022.

Phuong My sẽ tổ chức triển lãm kỷ niệm 10 năm làm nghề tại Dinh Độc Lập, TPHCM (Ảnh: Phuong My).

Nhà thiết kế (NTK) Phương My, người sáng lập thương hiệu thời trang cùng tên, là một gương mặt không còn xa lạ trong làng thời trang Việt và thế giới. Nhắc đến Phuong My, giới mộ điệu sẽ liên tưởng đến những bộ sưu tập (BST), những thiết kế mang đậm hơi thở Á Đông.

Nguồn cảm hứng sáng tạo của thương hiệu luôn đến từ bản ngã, vẻ đẹp nội tâm, phong cách sống của những người phụ nữ mỏng manh, nữ tính nhưng lại rất kiên cường, nhiệt huyết.

Cảm hứng thiết kế của Phuong My đến từ hình ảnh người phụ nữ Á Đông (Ảnh: Phuong My).

Ca sĩ Beyonce diện đầm Phương My ở một lễ trao giải tại Mỹ (Ảnh: Phuong My).

Hành trình theo đuổi thời trang của Phuong My được ví von như một cuộc "dạo chơi" nhưng đầy tâm huyết, đam mê và sự trân trọng những giá trị rất riêng của từng khách hàng. Phuong My là số ít trong những thương hiệu thời trang Việt ghi dấu tên tuổi tại làng thời trang quốc tế.

Hơn 10 năm phát triển, Phuong My đã "bỏ túi" nhiều các thành tích ấn tượng. Năm 2010, NTK 8X tham dự "Are You Runway Ready" và dành chiến thắng chung cuộc. Cô liên tục góp mặt tại các sự kiện thời trang danh giá như Black V San Francisco Fashion Show 2011, Tokyo Fashion Fuse 2011, New York Fashion Week Spring 2012, Blueprint Fashion show tại Singapore 2014, Asia Fashion Week tại Malaysia 2014, Perth Fashion Festival ở Australia 2015, Dubai Fashion Week tại Dubai 2017, Vancouver Fashion Week ở Canada 2018, New York Fashion Week 2019 và New York Fashion Week Bridal 2019…

Phương My đã gặt hái những thành tích ấn tượng trong nhiều năm qua (Ảnh: Phuong My).

Trong năm 2015, Phương My đã lọt top 30 gương mặt nổi bật dưới 30 tuổi tại Việt Nam do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn. Đến 2017, NTK Phương My đã khiến làng thời trang trong nước bất ngờ khi trở thành NTK Việt Nam đầu tiên hợp tác cùng siêu mẫu nổi tiếng Coco Rocha.

Cô cũng mời được "Nữ hoàng tạo dáng" thực hiện bộ ảnh cho tạp chí Bazaar Việt Nam. Thiết kế của Phuong My còn từng đồng hành cùng Beyonce tại "AFI Life Achievement 2019".

Người mẫu Coco Rocha trong thiết kế của Phuong My (Ảnh: Phuong My).

Trải qua nhiều năm theo đuổi cái đẹp, thương hiệu thời trang Phuong My đã có mặt tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Bỉ, Ireland, Dubai, Qatar, Jordan,...

Từ những ngày đầu thành lập, Phuong My đã luôn kiên định với sứ mệnh tôn vinh giá trị thời trang Việt, mong muốn mang thương hiệu vươn ra thế giới, từ đó, giới thiệu về vẻ đẹp đất nước, con người Á Đông.

Sau 10 năm theo đuổi đam mê, cô vẫn luôn miệt mài với những dự định còn dang dở, vẫn tâm huyết với thời trang như những ngày đầu. Trên trường thời trang quốc tế, nhắc đến Phương My, giới mộ điệu sẽ luôn nhớ đến một nữ nhà thiết kế gốc Việt với những thiết kế sáng tạo, tinh xảo và thể hiện được nét đẹp rất riêng của người phụ nữ.

Triển lãm "PETALWALKER - Cuộc dạo chơi của những cánh hoa" kỷ niệm 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang của Phuong My sẽ diễn ra từ ngày 8 - 12/12 tại Dinh Độc Lập (TPHCM). Đây sẽ là dấu ấn thời trang kết hợp nghệ thuật độc đáo, được kỳ vọng mang đến nhiều bất ngờ cho giới mộ điệu và những khách hàng của Phuong My. Đại diện Phuong My cho biết, thương hiệu cũng sẽ giới thiệu bộ sưu tập mới nhất đánh dấu cột mốc 10 năm của thương hiệu và là tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo.