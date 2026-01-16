Phương Mỹ Chi phủ nhận tin đồn sử dụng chất cấm

Mới đây, công ty quản lý của ca sĩ Phương Mỹ Chi phát đi thông báo, phủ nhận các thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến việc nữ ca sĩ sử dụng chất cấm.

Theo phía đơn vị quản lý, trong vòng chưa đầy 72 giờ qua, họ ghi nhận việc một số cá nhân và tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ và lan truyền thông tin bịa đặt, cho rằng Phương Mỹ Chi có liên quan đến hành vi sử dụng chất cấm.

Phía Phương Mỹ Chi khẳng định: "Toàn bộ những thông tin nêu trên là hoàn toàn sai sự thật. Các nội dung này được lan truyền dưới hình thức tin đồn, suy diễn, xuyên tạc, cắt ghép thông tin và bình luận vô căn cứ trên không gian mạng".

Phương Mỹ Chi trong buổi gặp gỡ người hâm mộ hôm 11/1 (Ảnh: Ban tổ chức).

Công ty quản lý nhấn mạnh, hành vi phát tán thông tin sai sự thật đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín và hình ảnh cá nhân của ca sĩ Phương Mỹ Chi, cũng như tác động tiêu cực đến hoạt động nghề nghiệp chính đáng của nghệ sĩ, đồng thời làm tổn hại đến môi trường thông tin lành mạnh trên không gian mạng.

Trước tình trạng này, đại diện công ty yêu cầu các cá nhân, tổ chức liên quan chấm dứt ngay việc đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc dẫn lại những thông tin sai sự thật, đồng thời gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, không tiếp tục suy diễn, cắt ghép hay lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng.

Phía công ty quản lý Phương Mỹ Chi cũng khẳng định sẽ xử lý đến cùng, không khoan nhượng đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cố tình xâm phạm danh dự, uy tín của nghệ sĩ, bao gồm cả việc xem xét trách nhiệm dân sự và hình sự nếu có đủ căn cứ pháp lý.

Trao đổi với phóng viên Dân trí tối 16/1, đại diện truyền thông của ca sĩ Phương Mỹ Chi khẳng định các thông tin đang lan truyền là hoàn toàn sai sự thật, mang tính vu khống.

Phía công ty cho biết, đến thời điểm hiện tại, không có bất kỳ thông tin chính thức nào từ cơ quan chức năng xác nhận việc Phương Mỹ Chi có liên quan đến hành vi sử dụng chất cấm. Đại diện đơn vị quản lý cho hay đang phối hợp làm rõ vụ việc theo đúng quy định và sẽ cung cấp thông tin chính thức tới công chúng trong thời gian tới.

Công ty khẳng định thông tin Phương Mỹ Chi sử dụng chất cấm là vô căn cứ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, những ngày qua, một số kênh TikTok bất ngờ đăng tải thông tin cho rằng Phương Mỹ Chi bị mời lên cơ quan chức năng làm việc vì có vi phạm liên quan đến chất kích thích. Các đoạn clip này nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, khiến nhiều khán giả hoang mang, không rõ thực hư sự việc.

Thậm chí, một số kênh còn cắt ghép nội dung cho rằng nữ ca sĩ bật khóc khi nghe mức án xử phạt và gửi lời xin lỗi đến khán giả.

Những video này sử dụng hình ảnh không rõ nguồn gốc, hoặc cắt ghép từ các khoảnh khắc Phương Mỹ Chi xúc động, bật khóc trước đây, gây hiểu lầm cho công chúng.

Cách đây vài ngày, hôm 11/1, Phương Mỹ Chi tổ chức buổi họp mặt người hâm mộ mang tên Lò cò tại TPHCM, với sự tham gia của hàng nghìn khán giả.

Sự kiện được xây dựng theo hành trình nhìn lại 13 năm làm nghề của nữ ca sĩ, từ thời điểm lần đầu được khán giả biết đến tại Giọng hát Việt nhí 2013 đến giai đoạn không ngừng nỗ lực bứt phá, khẳng định dấu ấn cá nhân với những thành tựu nổi bật gần đây, đặc biệt là tại Em xinh say hi và Sing! Asia.

Trong không khí gần gũi, Phương Mỹ Chi nhiều lần bật khóc khi nhắc đến chặng đường đã qua và tình cảm bền bỉ của khán giả.