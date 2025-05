Phương Mỹ Chi được khen vì hành động tinh tế bảo vệ đồng nghiệp

Ngày 14/5, chương trình truyền hình thực tế Em xinh say hi chính thức ra mắt tại TPHCM, thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và hàng nghìn khán giả.

Xuyên suốt sự kiện, các nghệ sĩ đã có dịp chia sẻ về hành trình và kỳ vọng của mình khi đến với Em xinh say hi.

Đến lượt Tiên Tiên gây chú ý khi kể lại khoảnh khắc hài hước lúc bước vào thảm đỏ: "Có khán giả gọi tôi là "Em xinh Tiên Tiên", thì phía sau có phụ huynh nói nhỏ "Như vậy mà xinh hả?" (cười). Tôi xin phép không xinh cũng được, chỉ mong mang âm nhạc đến mọi người".

Ngồi cạnh, Phương Mỹ Chi lập tức bênh vực đàn chị: "Chị ơi, không xinh thì xịn cũng được. Nhưng chị xinh thật nên không cần phải nói vậy. Xinh ở đây không chỉ vẻ bề ngoài, mà còn xinh từ tâm hồn".

Chia sẻ của Phương Mỹ Chi nhận được sự đồng tình lớn từ khán giả, cho thấy sự khéo léo và tinh tế của giọng ca sinh năm 2003.

Chương trình đánh dấu sự trở lại của nhiều nghệ sĩ đình đám như Bích Phương, Miu Lê, Bảo Anh...

Ca sĩ Bích Phương cho biết cô từng lo lắng khi là người lớn tuổi nhất trong dàn nghệ sĩ. Tuy nhiên, sau những buổi ghi hình đầu tiên, cô cảm nhận được sự gần gũi, không khoảng cách với các thành viên còn lại.

"Tuổi tác hóa ra lại là lợi thế. Tôi được các em chào hỏi nhiệt tình, lớn tuổi một chút nhưng vẫn ổn", Bích Phương hài hước nói.

Trong khi đó, nỗi lo của Phương Ly chính là sợ tính cách hướng nội của mình khó hòa nhập với mọi người. Với cô, việc tham gia chương trình là nỗ lực lớn.

"Tôi thường biểu diễn xong là về thẳng nhà. Nhưng lần này, được đồng hành cùng 29 chị em khiến tôi học được cách cởi mở hơn", cô nói.

Khác với Bích Phương, nữ ca sĩ cho biết tuổi tác không phải vấn đề bởi cô luôn cảm thấy tâm hồn mình trẻ trung như em bé.

Châu Bùi bày tỏ sự phấn khích khi được trải nghiệm một hành trình âm nhạc mới mẻ cùng những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Rapper Pháo vui vẻ cho biết cô có thêm nhiều bạn mới, được mặc đẹp và lên hình nhiều hơn.

Em xinh say hi sẽ chính thức phát sóng vào lúc 20h thứ bảy hằng tuần, bắt đầu từ ngày 31/5 tới.

Chương trình Em xinh say hi 2025 có sự tham gia của 30 nữ nghệ sĩ gồm: Quỳnh Anh Shyn, Châu Bùi, DANMY, Saabirose, Pháo, Hoàng Duyên, Liu Grace, MAIQUINN, Ngô Lan Hương, Chi Xê, Han Sara, Ánh Sáng, Yeolan, LyHan, Mỹ Mỹ, Lamoon, Muộii, Lyly, Lâm Bảo Ngọc, Vũ Thảo My, Đào Tử A1J, Tiên Tiên, Phương Mỹ Chi, Bảo Anh, Miu Lê, 52Hz, Orange, Juky San, Phương Ly và Bích Phương.

Tại chương trình, các nghệ sĩ sẽ thể hiện khả năng ca hát, sáng tác và biểu diễn. Đây cũng là sân chơi để các cô gái khẳng định bản sắc cá nhân tới đông đảo khán giả.

Những bài hát trong chương trình đều là những sáng tác hoàn toàn mới, được sản xuất bởi Giám đốc âm nhạc JustaTee.