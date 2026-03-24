Phương Ly thụt lùi phong độ thời trang sau khi nhuộm da nâu?

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Phương Ly, chủ nhân các bản hit Anh là ngoại lệ của em, Thằng điên, Mặt trời của em..., thường được khán giả nhớ tới với hình ảnh trẻ trung, cuốn hút.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nữ ca sĩ trở thành tâm điểm tranh luận khi phong cách thời trang có dấu hiệu thiếu nhất quán, liên tục thử nghiệm nhưng chưa mang lại hiệu quả rõ rệt.

Trang phục "dìm dáng" và màu sắc chưa thật sự phù hợp với nước da nhuộm nâu của Phương Ly (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong một đêm diễn gần đây, Phương Ly gây chú ý khi diện thiết kế váy ngắn dáng rộng, phối họa tiết caro cùng chi tiết bèo nhún. Dù mang tinh thần trẻ trung, bộ trang phục lại bị cho là chưa tôn dáng và tối màu, khiến cho nữ ca sĩ "chìm nghỉm" trên sân khấu.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến nhận xét lựa chọn trang phục này chưa phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn cũng như làn da nâu của nữ ca sĩ.

Trước đó, tại một sự kiện âm nhạc đầu năm nay, cô cũng đã gây tranh luận khi xuất hiện với bộ đồ tông hồng nổi bật, lần đầu trình diễn ca khúc Vỗ tay.

Khi ấy, khán giả có những nhận xét nhẹ nhàng hơn, cho rằng Phương Ly mới thay đổi phong cách phối đồ và trang điểm, chưa "tìm được điểm chạm" với làn da nâu.

Trang phục và lớp trang điểm tông hồng neon của Phương Ly cũng chưa được người hâm mộ đánh giá cao (Ảnh: Thiên Anh).

Bởi trước khi chuyển đổi phong cách "da nâu", Phương Ly từng ghi điểm với phong cách nữ tính, trẻ trung và dễ ứng dụng. Hình tượng trước đó của Phương Ly giống như một cô công chúa bước ra từ cổ tích, nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả.

Một stylist có kinh nghiệm lâu năm trong nghề nhận xét rằng, việc Phương Ly chuyển sang các thiết kế mới lạ hoặc mang tính thử nghiệm cao đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng hơn về phom dáng, màu sắc và bối cảnh xuất hiện.

Theo chuyên gia này, ở góc độ thời trang, mỗi nghệ sĩ thường cần một “ngôn ngữ hình ảnh” nhất quán để định vị bản thân. Khi liên tục thay đổi mà chưa có sự kiểm soát, hình ảnh dễ trở nên rời rạc, thiếu dấu ấn. Đây được xem là lý do khiến một số tạo hình gần đây của Phương Ly chưa nhận được sự đồng thuận từ công chúng.

Trước đây, Phương Ly có làn da trắng và hình tượng như công chúa trong mắt người hâm mộ (Ảnh: Instagram nhân vật).

Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng việc thử nghiệm là cần thiết trong quá trình làm mới hình ảnh. Với nghệ sĩ, đặc biệt là những người đã hoạt động lâu năm, việc lặp lại phong cách cũ có thể khiến hình ảnh trở nên an toàn và thiếu đột phá.

Và trong số những thử nghiệm của Phương Ly về hình ảnh cô gái "da nâu" gợi cảm, không ít lần nữ ca sĩ đã nhận được sự ủng hộ từ công chúng. Bởi rất nhiều người hâm mộ kỳ vọng vào sự đột phá của nữ ca sĩ trong tương lai, nhất là về mặt phong cách.

Phương Ly táo bạo khoe vóc dáng sau khi nhuộm da nâu (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, là em gái của Phương Linh, Phương Ly sớm tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ. Sau khi tham gia Vietnam Idol 2007, cô dần xây dựng tên tuổi với loạt ca khúc được giới trẻ yêu thích.