Phim tài liệu VTV phát sóng song song trên truyền hình Việt Nam và Cuba

Mới đây, Đài Truyền hình Việt Nam thông báo, phim tài liệu đặc biệt Hạt giống hạnh phúc sẽ lên sóng tối 2/9 trên kênh VTV1, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Một cảnh quay trong phim "Hạt giống hạnh phúc" (Ảnh: VTV).

Hạt giống hạnh phúc là phim tài liệu thuộc dự án VTV Đặc biệt, được ghi hình tại Cuba. Bộ phim tái hiện hành trình Việt Nam chuyển giao những giống lúa sang Cuba, mang lại niềm tin về vụ mùa mới giữa bối cảnh Cuba đối diện thách thức an ninh lương thực. Hành trình này còn là minh chứng cho tinh thần sẻ chia, nhân ái và tình bạn hiếm có giữa hai dân tộc.

Theo dõi bộ phim, khán giả sẽ chứng kiến câu chuyện vượt khó khăn của chuyên gia, nông dân Việt Nam và Cuba, khi đưa giống lúa CT16 nảy mầm, vươn xanh, trở thành nhịp cầu của hy vọng trên những cánh đồng Pinar del Río xa xôi.

Đạo diễn Nguyễn Đức Đệ chia sẻ: "Bộ phim không có lời bình, mà kể chuyện bằng hình ảnh, âm thanh và cảm xúc. Mỗi hạt lúa, mỗi nụ cười trên gương mặt người nông dân chính là lời nhắn gửi giản dị nhưng sâu sắc: Ngoại giao đôi khi không cần lễ đài, chỉ cần lòng tin và sự sẻ chia chân thành".

Quá trình chuyển giao giống lúa từ Việt Nam sang Cuba giúp nông dân nước bạn cải thiện đời sống, đổi mới vùng đất canh tác (Ảnh: VTV).

Đơn vị sản xuất cho biết thêm, đây không chỉ là phim tài liệu mà còn là biểu tượng của ngoại giao nhân văn: Nơi hạt lúa trở thành nhịp cầu nối hai dân tộc.

Đặc biệt, ngay thời điểm bộ phim lên sóng tại Việt Nam, Truyền hình Quốc gia Cuba Cubavisión cũng phát sóng song song tác phẩm, mở ra dấu mốc hiếm có trong lịch sử hợp tác truyền hình giữa hai nước.

Ông Jorge Legañoa Alonso - Phó Chủ tịch Viện Thông tin và Truyền thông xã hội Cuba - đánh giá cao ý nghĩa của bộ phim. Ông cho biết: "Việc Truyền hình quốc gia Cuba phát sóng song song bộ phim tài liệu đặc biệt của VTV không chỉ là hoạt động truyền thông, mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc. Đây là món quà tinh thần quý giá trong dịp kỷ niệm trọng đại của nhân dân Việt Nam".

Ông Từ Lương - Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TPHCM, Trưởng đoàn công tác VTV Đặc biệt - Hạt giống hạnh phúc - chia sẻ: "Việc phát sóng chương trình VTV Đặc biệt đúng dịp Quốc khánh 2/9 càng thêm ý nghĩa khi giá trị độc lập - tự do - hạnh phúc mà dân tộc ta giành được từ 80 năm trước đang được vun đắp và lan tỏa ra thế giới.

Sự kiện Truyền hình Quốc gia Cuba cùng phát sóng song song bộ phim Hạt giống hạnh phúc là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết thủy chung, bền chặt giữa hai dân tộc đã cùng nhau vượt qua biết bao thử thách của lịch sử".