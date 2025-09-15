Phim dựa trên thảm kịch chìm phà Sewol ra mắt khán giả Việt

Phim Lời chưa nói được xây dựng dựa trên thảm kịch chìm phà Sewol năm 2014, tái hiện nỗi đau tập thể từng ám ảnh người dân Hàn Quốc.

Tác phẩm xoay quanh gia đình bà nội trợ Yeon Jung, vốn rạn nứt sau cú sốc mất đi người con trai cả. Trong khi mỗi thành viên tìm cách che giấu nỗi đau và mục đích sống riêng, những bí mật dần đẩy họ xa nhau. Chỉ khi sự thật được phơi bày, gia đình mới học cách đối diện, tìm lại tình thương và hoàn thành lời hứa còn dang dở.

Một cảnh trong phim "Lời chưa nói" (Ảnh: Nhà phát hành cung cấp).

Phim do Lee Sang Hoon đạo diễn kiêm biên kịch, quy tụ những gương mặt giàu kinh nghiệm diễn xuất như Kim Hye Eun, Kim Pub Lae và Kim Bo Yoon. Các diễn viên tạo nên bức tranh đa chiều về một gia đình đầy tổn thương, nhưng luôn khát khao hàn gắn sau biến cố.

Theo đạo diễn Lee Sang Hoon, ông muốn nhấn mạnh góc nhìn tươi sáng hơn cho dòng phim tâm lý gia đình: "Điện ảnh Hàn thường nhuốm màu buồn nhưng qua Lời chưa nói, tôi mong gửi gắm thông điệp hy vọng, khiến khán giả vừa xúc động vừa thấy ấm áp".

Ê-kíp phim tại buổi họp báo ra mắt ở Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức).

Ê-kíp cũng chọn Việt Nam làm điểm đến quốc tế đầu tiên. Hồi tháng 7, bộ phim từng được giới thiệu tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III (DANAFF III) và nhận nhiều phản ứng tích cực từ giới chuyên môn.

Lý giải về điều này, đạo diễn Lee Sang Hoon nói: "Giữa Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều đồng điệu về quan niệm gia đình. Tôi muốn bắt đầu hành trình bộ phim từ nơi gần gũi về tinh thần này".

Lời chưa nói sẽ chính thức chiếu tại Việt Nam vào ngày 19/9.