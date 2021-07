Ngập tràn cảnh ân ái, bộ phim 19+ "Nevertheless" vẫn khó giữ khán giả

Dân trí Với những cảnh "nóng" và sự góp mặt của hai diễn viên trẻ, đẹp là Song Kang - Han So Hee, bộ phim truyền hình xứ Hàn "Nevertheless" (Dẫu biết) vẫn không thể đạt được kỳ vọng về tỉ suất người xem.

Nevertheless (tạm dịch là Dẫu biết) chính thức phát sóng vào giữa tháng 6 vừa rồi. Phim thuộc thể loại phim truyền hình hiện đại, đề cập tới lối sống, quan điểm tình yêu, tình dục của thế hệ trẻ. Phim cũng được kỳ vọng là một trong những tác phẩm truyền hình đặc sắc của Hàn Quốc trong mùa dịch.

Nevertheless (tạm dịch là Dẫu biết) đang là bộ phim truyền hình Hàn Quốc thu hút nhất hiện nay.

Nevertheless là tác phẩm của đạo diễn Kim Ga Ram và được gắn mác 19+. Đặc biệt, sự góp mặt của mỹ nam và mỹ nhân thế hệ 9x - Song Kang và Han So Hee cũng khiến dự án Nevertheless được mong chờ từ những ngày mới bấm máy.

Nevertheless gồm 10 tập và được chuyển thể từ webtoon (truyện tranh mạng), xoay quanh Yoo Na Bi (Han So Hee đóng) - cô gái không tin vào tình yêu sau tổn thương nhưng luôn muốn hẹn hò khỏa lấp cô đơn.

Na Bi tình cờ gặp gỡ Park Jae Eon (Song Kang đóng), một trai hư chính hiệu với quan niệm yêu đương là nhàm chán, không thích mở lòng nhưng không ngừng tán tỉnh các cô gái. Hai cá tính mâu thuẫn gặp nhau, họ xây dựng mối quan hệ bạn bè "đặc biệt" rồi dần nảy sinh tình cảm.

Nevertheless được gắn mác 19+, đề cập tới cuộc sống và quan niệm tình yêu của thế hệ trẻ Hàn Quốc.

Sau vài tập đầu phát sóng khá thu hút, Nevertheless đã phải nhận những lời chê về nội dung. Nhiều khán giả cho rằng, bộ phim khuyến khích lối sống "thoáng", thậm chí là "quan hệ bừa bãi" và không mang ý nghĩa giáo dục.

"Việc cổ xúy thế hệ trẻ dễ dàng lên giường sẽ ảnh hưởng tới lối sống và quan điểm của thế hệ trẻ", một khán giả bình luận trên Naver. Nhiều khán giả cũng phàn nàn rằng phim có quá nhiều cảnh ân ái, khiến họ cảm thấy ngại ngùng khi xem cùng gia đình.

Được biết, khán giả chủ yếu của Nevertheless là các bạn trẻ trong độ tuổi 20. Còn theo Scmp, bộ phim không mang thông điệp sâu sắc và chỉ "câu khách" bởi những cảnh quay "ân ái" của hai nhân vật chính.

Nevertheless (tạm dịch là Dẫu biết) ngập tràn những cảnh ân ái giữa hai nhân vật chính.

Càng về những tập sau, tỉ suất xem đài của Nevertheless có dấu hiệu giảm sút. Cụ thể, ở tập mới nhất (tập 5), rating chỉ còn 1,4% trên toàn quốc, giảm so với mức 1,7% của tập 4. Song, nhiều khán giả cho rằng, tỉ suất giảm sút không đồng nghĩa với việc phim kém hấp dẫn với khán giả.

Lý giải cho tỉ suất xem trên truyền hình giảm sút của phim, nhiều ý kiến cho rằng, việc phim được phát sóng cả trên nền tảng trực tuyến nên đã khiến khán giả không còn theo dõi phim trên truyền hình.

Hiện, Nevertheless đang là bộ phim đứng đầu danh sách được xem nhiều của Netflix tại Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Thái Lan.

Tuy nhiên, trong những tập mới nhất, tỉ suất bạn xem đài của Nevertheless (tạm dịch là Dẫu biết) có dấu hiệu giảm sút và khán giả bắt đầu "bội thực" bởi cảnh nhạy cảm giữa hai diễn viên chính.

Nhiều khán giả cũng thừa nhận, họ thấy "bội thực" vì những cảnh "giường chiếu" của hai diễn viên chính trong khi, tiết tấu của phim chậm rãi, thiếu những tình tiết hay nút thắt đặc sắc, khiến người xem dần chán nản.

Tuy nhiên, bỏ qua những hạn chế về tiết tấu, Nevertheless vẫn mang đến những câu chuyện khá thực tế và gần gũi với thế hệ trẻ, những người vừa bước chân vào cuộc sống, gặp khó khăn trong hành trình khởi nghiệp hay theo đuổi ước mơ...

Hai diễn viên chính của phim Song Kang và Han So Hee đều được khen ngợi về ngoại hình. Màu phim và bối cảnh, góc máy quay cũng được khán giả đánh giá cao và lãng mạn. Song, diễn xuất của Song Kang và Han So Hee vẫn chưa thực sự làm khán giả thỏa mãn.

Hai diễn viên thế hệ 9x - Song Kang và Han So Hee đang là cặp đôi chính của "Nevertheless".

Diễn xuất của nam chính Song Kang được cho rằng vẫn còn khá "non nớt", chưa đạt tới độ của một tay chơi khét tiếng, chuyên tán tỉnh các cô gái hay dễ dàng đọc vị người khác giới. Nam diễn viên sinh năm 1994 bắt đầu hoạt động trong làng giải trí từ năm 2017 và góp mặt trong một số phim như Kẻ nói dối và người tình, Love Alarm.

Còn nữ diễn viên chính Han So Hee, từng gây ấn tượng với vai "tiểu tam" trong Thế giới hôn nhân (năm 2020), cũng chưa thoát khỏi cái bóng của những vai diễn trong quá khứ. Sau thành công của Thế giới hôn nhân, nữ diễn viên 9x được xem là ngôi sao mới của điện ảnh Hàn Quốc, được truyền thông săn đón và là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hiệu tại Hàn Quốc.

Những cảnh quay ngọt ngào trong phim truyền hình "Nevertheless"

Mi Vân

Theo Naver