Phía Touliver nói rõ về tin đồn "ly hôn Tóc Tiên vì có người thứ ba"

Sau khi ca sĩ Tóc Tiên và nhà sản xuất âm nhạc Touliver thông báo ly hôn, khép lại chặng đường 10 năm đồng hành, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin nghi vấn xoay quanh nguyên nhân tan vỡ của cặp đôi.

Trong đó, một số tài khoản cho rằng Touliver có mối quan hệ tình cảm bên ngoài, thậm chí lan truyền thông tin anh từng đi du lịch Pháp cùng một nữ ca sĩ Gen Z. Những tin đồn này nhanh chóng gây bàn tán trong vài giờ qua.

Tóc Tiên và Touliver "đường ai nấy đi" sau 10 năm gắn bó (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều 18/1, đại diện truyền thông của SS Label - công ty quản lý của Touliver - đã lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng nam producer (nhà sản xuất) có người thứ ba dẫn đến việc đổ vỡ hôn nhân với ca sĩ Tóc Tiên.

Người đại diện khẳng định: "Những thông tin lan truyền liên quan đến đời sống cá nhân của Touliver là hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và danh dự của nghệ sĩ. Chúng tôi đang tiến hành các biện pháp pháp lý cần thiết đối với những tài khoản cố tình phát tán thông tin sai lệch".

Trước đó, trong bài đăng thông báo ly hôn hôm 17/1, Tóc Tiên cho biết quyết định chia tay được đưa ra trên tinh thần tự nguyện, văn minh, thấu hiểu và tôn trọng từ cả hai phía. Nữ ca sĩ nhấn mạnh, cuộc chia tay không chịu tác động từ bất kỳ yếu tố hay cá nhân nào bên ngoài.

Với Tóc Tiên, quãng thời gian 10 năm đồng hành cùng Touliver là chặng đường đáng trân trọng, góp phần giúp cả hai trưởng thành hơn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Cô chia sẻ: "Chúng tôi đã trưởng thành hơn vì nhau, tử tế hơn cùng nhau, bình yên hơn nhờ có nhau. Nếu không là anh Hoàng (tên thật của Touliver), 10 năm của tôi đã không thể trọn vẹn đến thế. Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế.

Nếu không là chúng ta, 10 năm qua đã không thể ý nghĩa đến thế. Tôi nghĩ rằng cuộc đời là những mảnh ghép mang tên "lựa chọn". Và dù cho sự lựa chọn ấy có khó khăn đến mấy, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ hiểu ra rằng kết thúc là để khởi đầu".

Cả hai có nhiều năm song hành trong công việc lẫn cuộc sống (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ ca sĩ cũng gửi lời nhắn nhủ đến chồng cũ: "Cảm ơn vì đã bên nhau suốt 10 năm qua. Không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ. Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình".

Sau thông báo này, Tóc Tiên cho biết sẽ không chia sẻ thêm về đời sống riêng tư, đồng thời mong khán giả tôn trọng quyết định của người trong cuộc, tránh lan truyền những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của các bên liên quan.

Về phía mình, nhà sản xuất Touliver cũng đăng tải hình ảnh Tóc Tiên trên trang cá nhân và viết: "Gửi đến một chương đẹp đẽ đã góp phần tạo nên con người tôi của ngày hôm nay. Xin gửi lời cảm ơn và sự trân trọng mãi mãi".