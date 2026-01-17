Tóc Tiên trước ly hôn: Im lặng trước tin đồn đời tư, gợi cảm trên sân khấu

Thông tin Tóc Tiên xác nhận "đường ai nấy đi" với nhà sản xuất Touliver thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Trong thông báo chính thức, nữ ca sĩ cho biết: "Tôi và anh Touliver đã thuận lòng đi đến quyết định sau hành trình 10 năm yêu và cưới. Chúng tôi sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè, đồng nghiệp".

Theo Tóc Tiên, đây là kết quả của một quá trình suy ngẫm nghiêm túc từ cả hai phía, dựa trên sự văn minh, thấu hiểu và tôn trọng tuyệt đối, hoàn toàn không chịu tác động từ bất kỳ cá nhân hay yếu tố bên ngoài nào.

Nữ ca sĩ cũng thừa nhận, những tháng ngày vừa qua là quãng thời gian đầy khó khăn và thử thách đối với cả hai. Trong chia sẻ, Tóc Tiên cho biết cô và Touliver hiểu rõ sự quan tâm, chờ đợi và cả áp lực từ dư luận, nhưng đã chọn im lặng trong suốt thời gian dài.

"Hơn ai hết, chúng tôi tin rằng chuyện tình yêu nói chung, hôn nhân nói riêng vốn dĩ là chuyện của hai người và chỉ hai người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề. Chính vì vậy, chúng tôi cần một khoảng lặng đủ dài để tự soi chiếu bản thân", cô viết.

Theo Tóc Tiên, chỉ đến khi có được một góc nhìn đủ rộng cùng những cuộc đối thoại thẳng thắn, cả hai mới đi đến quyết định dừng lại trong vai trò vợ chồng.

Trước khi đưa ra thông báo chính thức, khoảng nửa năm qua, Tóc Tiên và Touliver đã để lộ nhiều dấu hiệu rạn nứt nhưng không lên tiếng xác nhận. Nữ ca sĩ hầu như không còn nhắc đến chồng trên mạng xã hội, hạn chế chia sẻ hình ảnh chung suốt thời gian qua. Bức ảnh gần nhất cô đăng tải cùng Touliver được ghi nhận vào tháng 2/2025.

Từ những hình ảnh cá nhân, nhiều khán giả cũng cho rằng cả hai không còn sống chung. Tóc Tiên được cho là đã dọn ra khỏi ngôi nhà từng gắn bó cùng Touliver, đồng thời không gian sống, nội thất và cách bài trí cũng có sự thay đổi. Trong một số chia sẻ, nữ ca sĩ hé lộ cô đang sống một mình.

Giữa lúc tin đồn ly hôn lan truyền, cuối năm 2025, khoảnh khắc Tóc Tiên và Touliver cùng xuất hiện trong một đêm nhạc giao thừa tại TPHCM bất ngờ gây xôn xao. Trong hậu trường, sau khi Tóc Tiên rời sân khấu, Touliver đã đứng chờ ở cánh gà.

Ngay sau đó, nhà sản xuất đăng tải hình ảnh Tóc Tiên biểu diễn trên sân khấu kèm dòng trạng thái: "10 năm trôi qua. Âm nhạc vẫn chạm đến cảm xúc. Em ấy vẫn xinh đẹp". Động thái trên khiến nhiều người cho rằng cả hai "gương vỡ lại lành".

Dù liên tục đối diện với những đồn đoán về đời sống hôn nhân, suốt nửa năm qua, Tóc Tiên vẫn giữ thái độ im lặng và không lên tiếng xác nhận. Thay vào đó, nữ ca sĩ duy trì nhịp độ làm việc ổn định, xuất hiện tích cực trước công chúng và thường xuyên cập nhật cuộc sống hằng ngày.

Trên sân khấu, Tóc Tiên cho thấy hình ảnh nhiều năng lượng, gợi cảm và quyến rũ hơn. Cô đều đặn chạy show, tham gia các sự kiện giải trí.

Tại một lễ hội âm nhạc diễn ra ở TPHCM cách đây không lâu, Tóc Tiên ghi dấu ấn với màn trình diễn đầy năng lượng. Cô diện bộ trang phục đỏ cắt xẻ táo bạo, tự tin thể hiện các động tác vũ đạo gợi cảm bên vũ công nam, khiến không khí sân khấu trở nên sôi động.

Sự nghiệp của Tóc Tiên ghi nhận nhiều chuyển biến sau khi cô giành danh hiệu Quán quân Chị đẹp đạp gió mùa 2. Trước đó, Tóc Tiên từng thừa nhận có giai đoạn cô bị chai sạn cảm xúc, hoài nghi về bản thân và con đường làm nghề. Tuy nhiên, hành trình tại chương trình thực tế đã giúp nữ ca sĩ tìm lại "lửa nghề" và mong muốn tiếp tục gắn bó với sân khấu.

Bước sang tuổi 37, Tóc Tiên vẫn giữ hình ảnh trẻ trung, gợi cảm. Nữ ca sĩ theo đuổi phong cách thời trang táo bạo nhưng có sự tiết chế và vừa phải. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, Tóc Tiên đều cho thấy sự biến hóa đa dạng trong phong cách thời trang, sẵn sàng thử nghiệm những thiết kế tôn vóc dáng, với các chi tiết khoe eo và cắt xẻ táo bạo.

Từng vướng nghi vấn can thiệp thẩm mỹ, nhưng Tóc Tiên chọn cách im lặng. Sự đổi mới về hình ảnh của cô vẫn nhận được nhiều lời khen từ khán giả, cho rằng nữ ca sĩ ngày càng quyến rũ và cuốn hút hơn.

Ảnh: Facebook nhân vật