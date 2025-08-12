"Ngọc nữ bolero" Lily Chen gây chú ý tại Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025

Trong hồ sơ dự thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025, Lily Chen tên thật là Trần Như Ngọc (SN 1995). Người đẹp quê Tây Ninh từng đoạt các danh hiệu: Á quân Tình Bolero 2019, Á quân Én vàng 2022. Cô là một doanh nhân, diễn viên, ca sĩ, dược sĩ, người mẫu ảnh, MC.

Lily Chen tại buổi tuyển sinh của Miss Grand Vietnam 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gần 10 năm hoạt động showbiz, Lily Chen khẳng định, đây là thời điểm chín muồi để cô tạo nên dấu ấn mới cho bản thân. “Ngọc nữ bolero” chia sẻ: “Tôi đăng ký thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam để khám phá giới hạn của bản thân. Nhiều năm qua, việc hạn chế tham gia các dự án, sự kiện giải trí là để trau dồi kiến thức, rèn luyện bản thân trở thành phiên bản tốt nhất trước khi đến với đấu trường nhan sắc”.

Lily Chen cũng phủ nhận tin đồn "bán biệt thự để thi hoa hậu". Nữ nghệ sĩ cho biết, cô kinh doanh bất động sản nên việc mua bán, chuyển nhượng bất động sản là điều dễ hiểu. Hơn nữa, biệt thự lớn, không sử dụng hết công năng nên cô rao bán để tránh lãng phí.

Người đẹp thể hiện quyết tâm chinh phục ngôi vị cao nhất: "Tôi muốn khoác lên người chiếc áo blouse trắng của một dược sĩ, đầu đội vương miện".

Lily Chen khoe nhan sắc rạng rỡ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm nay, cuộc thi Miss Grand Vietnam mở rộng độ tuổi tuyển sinh từ 18 đến 35 tuổi (thay vì 18-26 tuổi như quy định trước đó) nhằm đảm bảo tính đồng nhất với định dạng quốc tế.

Ban tổ chức cho biết: "Đây là bước tiến quan trọng, mở rộng cánh cửa cho các ứng viên tài năng, bản lĩnh và chín chắn hơn - những người phụ nữ hiện đại với câu chuyện truyền cảm hứng, sẵn sàng đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp quốc tế".