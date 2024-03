Bị cắt hợp đồng lớn và dư luận tẩy chay, Han So Hee nói gì?

Trong 2 ngày liên tiếp 19/3 và 20/3, Han So Hee liên tiếp nhận tin không vui. Sau khi bị ngân hàng NH và một thương hiệu đồ uống hàng đầu tại Hàn Quốc tuyên bố không gia hạn hợp đồng, Han So Hee trở thành cái tên gây tranh cãi trên mạng xã hội xứ Hàn.

Nhiều ý kiến cho rằng, Han So Hee đang phải nhận đòn trừng phạt vì bê bối tình ái ồn ào những ngày qua. Chuyện tình tay ba giữa Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri hiện là tâm điểm truyền thông châu Á.

Han So Hee tỏ ra bình thản khi bị 2 thương hiệu lớn không tiếp tục cộng tác giữa bê bối tình tay ba (Ảnh: Newsen).

Sau khi xác nhận hẹn hò với Ryu Jun Yeol, Han So Hee vướng nghi vấn là người thứ ba trong mối quan hệ. Cô cũng bị chỉ trích nói dối khi đưa ra nhiều thông tin không nhất quán, có thái độ được cho là "thách thức" dư luận.

Ngày 20/3, Lotte Chilsung thông báo hợp đồng quảng cáo của Han So Hee và thương hiệu Chumchurum đã hết hạn vào đầu tháng 3. Trong thông báo, hãng viết: "Hợp đồng không được gia hạn sau một năm hợp tác. Người mẫu quảng cáo tiếp theo vẫn chưa được quyết định".

Được biết, đây là lần đầu tiên Chumchurum dừng làm việc với người mẫu chỉ sau một năm hợp tác.

Trước đó, ngân hàng NH cũng thông báo kết thúc hợp đồng với Han So Hee sau 3 năm cộng tác dù quảng cáo của nữ diễn viên vẫn có lượng tương tác "khủng". Ngân hàng NH đang tìm kiếm một ngôi sao khác cho các chiến dịch quảng cáo mới.

Han So Hee đã trở về Hàn Quốc sau kỳ nghỉ sóng gió tại Hawaii (Ảnh: Instagram).

Đáng nói, quyết định kết thúc hợp đồng với Han So Hee của 2 thương hiệu nhận được sự ủng hộ của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, Han So Hee không xứng đáng hoạt động trong làng giải trí.

Tối 20/3, tờ Newsen đưa tin công ty quản lý đã chính thức lên tiếng về việc Han So Hee bị hai thương hiệu từ chối tiếp tục hợp tác: "Chúng tôi quyết định không tái ký hợp đồng quảng cáo với ngân hàng NH và thương hiệu đồ uống lần lượt vào cuối năm ngoái và đầu năm nay. Và việc từ chối gia hạn hợp đồng không liên quan tới chuyện hẹn hò của Han So Hee với nam diễn viên Ryu Jun Yeol".

Được biết, ngoài hai thương hiệu trên, công chúng còn đổ dồn sự chú ý vào động thái lạ của sàn giao dịch ô tô đã qua sử dụng Hey Dealer. Hey Dealer vừa phải khóa phần bình luận trên các video quảng cáo của Han So Hee.

Hey Dealer chưa thông báo về tình trạng hợp đồng với Han So Hee nhưng một số ý kiến cho rằng, họ có thể cân nhắc việc hủy hợp tác với minh tinh Thế giới hôn nhân.

Han So Hee và bạn trai, Ryu Jun Yeol, khó có khả năng hợp tác trong dự án phim mới (Ảnh: Naver).

Ngoài việc bị hủy hợp đồng quảng cáo, Han So Hee còn có khả năng không thể tham gia dự án kinh dị Delusion với bạn trai Ryu Jun Yeol. 2 nghệ sĩ được cho là gặp gỡ nhà sản xuất và đạo diễn để tham gia bộ phim trước khi scandal bùng nổ. Hiện, khả năng kết đôi của họ trên màn ảnh không cao bởi làn sóng tẩy chay của dư luận Hàn Quốc.

Bên cạnh đó vẫn có một số bài báo của Hàn Quốc được cho là bênh vực Han So Hee trong chuyện tình tay ba này. Họ đưa thông tin, cặp đôi Ryu Jun Yeol - Hyeri xa cách từ tháng 6/2023. Tháng 11 năm ngoái, cặp đôi xác nhận chia tay sau 7 năm bên nhau. Han So Hee bắt đầu mối quan hệ tình cảm với tài tử họ Ryu vào đầu năm nay, sau lần gặp gỡ tại triển lãm của anh.

Theo hãng tin Dispatch, Han So Hee và Ryu Jun Yeol không yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ dần nảy sinh tình cảm khi trò chuyện về các tác phẩm nghệ thuật.

Dù được minh oan không phải là người thứ ba nhưng nữ diễn viên Han So Hee vẫn hứng chịu làn sóng chỉ trích. Ryu Jun Yeol cũng chịu cảnh tương tự, anh bị lên án vì không xử lý chuyện tình cảm ổn thỏa, im lặng hoàn toàn, bỏ mặc 2 người phụ nữ phải lên tiếng thanh minh hay đối mặt với dư luận.

Han So Hee mất lượng người hâm mộ lớn vì bê bối tình cảm (Ảnh: Allure).

Han So Hee (SN 1994) được xem là tên tuổi nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ làng giải trí xứ kim chi trong những năm gần đây. Năm 2020, cô trở thành gương mặt điện ảnh gây chú ý với vai diễn tiểu tam trong Thế giới hôn nhân.

Năm 2021, Han So Hee tiếp tục tỏa sáng trong hai bộ phim truyền hình Hàn Quốc được chiếu trên nền tảng Netflix là Nevertheless (Dẫu biết) và My Name. Đầu năm nay, cô xuất hiện thành công trong dự án Gyeongseong Creature.

Han So Hee được truyền thông Hàn Quốc đánh giá cao về nhan sắc và được gọi là "tiểu Song Hye Kyo". Han So Hee hiện là một trong những "nữ hoàng quảng cáo" của làng giải trí Hàn Quốc, là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu.