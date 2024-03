Han So Hee bức xúc khi bạn trai im lặng, nhưng nhanh chóng gỡ bài

Trong bài đăng của mình, Han So Hee tiếp tục phủ nhận ngoại tình với nam diễn viên Ryu Jun Yeol. Cô cho biết quen ngôi sao của bộ phim Reply 1988 vào đầu tháng 11/2023, phủ nhận việc bị tố là "giật bồ" của người khác.

Trong tâm thư, nữ diễn viên viết: "Họ (Ryu Jun Yeol và Lee Hyeri) đã chia tay vào năm ngoái, đã nói lời chào cuối cùng trong việc chúc nhau hạnh phúc và sức khỏe. Tôi viết câu này không nhằm mục đích tiết lộ lịch sử tình yêu của cá nhân. Nhưng tôi không phải người phụ trách việc thông báo chia tay được viết trong lời xin lỗi của bạn".

Ngày 29/3, Han So Hee đăng tâm thư lên trang cá nhân nhưng nhanh chóng gỡ xuống (Ảnh: Chosun).

Nữ diễn viên cũng bày tỏ thất vọng vì bạn trai hoàn toàn im lặng kể từ khi scandal tình tay ba nổ ra, bỏ mặc cô phải đối mặt với những lời chỉ trích của dư luận.

"Tôi viết ra những điều này bởi vì không muốn mình cứ nói một chiều, trừ khi tôi là kẻ ngốc. Tôi không muốn những người hâm mộ, ủng hộ tôi cũng như giám đốc điều hành, nhân viên của công ty tôi bị ảnh hưởng", Han So Hee chia sẻ.

Nữ diễn viên cũng nhắc đến câu bình luận "thật thú vị" khiến dư luận xôn xao của Hyeri (bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol). Cô cho rằng, chính lời bình luận này khiến dư luận suy đoán và dành cho cô cái nhìn nặng nề. Han So Hee tâm sự: "Điều tôi không hiểu là việc người yêu cũ có bạn gái thì có gì mà thú vị".

Ngoài ra, Han So Hee cũng nhắc nhở người dùng mạng nên kiểm chứng nguồn tin trước khi đưa ra bất kỳ bình luận ác ý nào dành cho cô. Tuy nhiên, bức tâm thư của Han So Hee được gỡ xuống ngay sau 10 phút được đăng tải mà chủ nhân không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Chuyện tình tay ba giữa Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri là tâm điểm truyền thông xứ Hàn gần 2 tuần qua sau khi nữ diễn viên Thế giới hôn nhân có nhiều động thái gây tranh cãi.

Bắt đầu từ sáng 15/3, tin đồn Ryu Jun Yeol và Han So Hee hẹn hò lan truyền sau khi một cư dân mạng trông thấy hai ngôi sao Hàn đình đám đi nghỉ cùng nhau ở Hawaii.

Ngay sau đó, công ty quản lý của Ryu Jun Yeol xác nhận anh đang ở Hawaii nhưng từ chối bình luận về tin đồn yêu đương. Trong khi đó, phía Han So Hee bác bỏ bằng cách đưa ra phản hồi rằng nữ diễn viên đang đi nghỉ ngơi với bạn bè thân thiết, và từ chối bình luận về vấn đề đời tư của nghệ sĩ.

Chuyện tình của Han So Hee và bạn trai Ryu Jun Yeol không nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ (Ảnh: Naver).

Ồn ào trở nên căng thẳng khi tình cũ của Ryu Jun Yeol - Hyeri - chia sẻ hình ảnh có bối cảnh giống hệt Hawaii cùng dòng chữ: "Thú vị quá". Đồng thời, nữ ca sĩ cũng bỏ theo dõi bạn trai cũ trên Instagram. Loạt động thái này được cho là phản ứng của Hyeri trước tin tức Ryu Jun Yeol và Han So Hee bí mật hẹn hò.

Sau đó ít tiếng, Han So Hee đáp trả bằng một bài đăng trên Instagram, khẳng định mình không phải người thứ ba cùng dòng trạng thái: "Tôi cũng thấy điều này thú vị".

Trước phản ứng của Han So Hee, dân mạng nhanh chóng tìm ra những chứng cứ về việc nữ diễn viên hẹn hò tài tử Ryu Jun Yeol. Sáng 16/3, nữ diễn viên của bộ phim My name cuối cùng lên tiếng thừa nhận mối quan hệ, gửi lời xin lỗi tình cũ của bạn trai. Han So Hee khẳng định cô và bạn trai bắt đầu tìm hiểu khi anh đã chia tay người cũ.

Theo Han So Hee, cô và bạn trai gặp nhau qua một cuộc triển lãm ảnh, khi nữ diễn viên đến để ủng hộ người bạn nhiếp ảnh gia của mình. Mối quan hệ của họ mới bắt đầu vào đầu năm 2024, thời điểm Ryu Jun Yeol và Hyeri đã chia tay được một thời gian.

Hành động của Han So Hee được cho là "thổi bùng" sự giận dữ của cộng đồng mạng. Họ liên tục đưa ra những chứng cứ việc Han So Hee nói dối, bày tỏ sự cảm thông với Hyerin.

Sau động thái của Han So Hee, Ryu Jun Yeol cũng công bố tin tức hẹn hò với mỹ nhân 9X. Tài tử sinh năm 1986 khẳng định anh đến với Han So Hee sau khi chia tay Hyeri. Anh cũng dọa khởi kiện những bên tung tin không đúng sự thật.

Công ty quản lý của nam diễn viên cho hay: "Ryu Jun Yeol và Han So Hee bắt đầu hẹn hò vào đầu năm 2024. Anh ấy quen Han So Hee sau khi chia tay Hyeri và gần đây, họ đã xác nhận tình cảm với nhau.

Chúng tôi yêu cầu giới truyền thông tôn trọng quyền riêng tư của họ thay vì tập trung vào chuyện xác nhận có hay không việc bị chụp ảnh trái phép trong kỳ nghỉ. Để bảo vệ quyền cá nhân của các diễn viên, công ty sẽ không đứng ra đảm nhận mọi yêu cầu tiết lộ hay chứng minh đời sống cá nhân của nghệ sĩ.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ đáp trả bằng hành động pháp lý mạnh mẽ đối với mọi hành vi vu khống ác ý hoặc bài đăng chia sẻ thông tin sai lệch nhắm vào diễn viên của chúng tôi thông qua nhóm pháp lý của chúng tôi".

Trước luồng phản ứng tiêu cực, Han So Hee từng lên tiếng giải thích và xin lỗi. Về phía Hyeri, cô cũng đăng bài xin lỗi khán giả vì để xảy ra ồn ào. Chỉ mình Ryu Jun Yeol chưa lên tiếng, nhường lời cho công ty quản lý phát biểu.

Bê bối tình cảm khiến Han So Hee phải hứng chịu sự phản ứng tiêu cực từ dư luận, mất 2 hợp đồng quảng cáo và tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Trang Naver nhận định, sự nghiệp của Han So Hee khó khăn hơn sau cuộc khủng hoảng đời tư.

Han So Hee đang đối mặt với đợt khủng hoảng lớn trong sự nghiệp (Ảnh: Instagram).

Han So Hee (SN 1994) là một trong những nữ diễn viên đắt giá của làng giải trí xứ Hàn hiện nay. Cô gia nhập làng giải trí Hàn qua con đường người mẫu rồi mới lấn sân sang điện ảnh.

Nhờ thành công của dự án Thế giới hôn nhân, danh tiếng của Han So Hee lên như diều gặp gió. Sau đó, nữ diễn viên liên tục gây ấn tượng trong các phim Dẫu biết, My Name, Sinh vật Gyeongseong 1…

Trước scandal tình cảm, Han So Hee được xem là nữ hoàng quảng cáo của làng giải trí xứ Hàn, là gương mặt được nhiều thương hiệu quốc tế yêu thích. Cô còn được ngợi ca là biểu tượng sắc đẹp mới của làng giải trí xứ kim chi.