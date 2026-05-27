Phan Mạnh Quỳnh tiết lộ lý do viết nhạc buồn dù đang hạnh phúc

Nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh cho biết dù đang có cuộc sống gia đình hạnh phúc, anh vẫn thường xuyên viết những ca khúc tình yêu nhiều day dứt. Nam nhạc sĩ cho rằng cảm xúc trong âm nhạc không nhất thiết phải đến từ hiện tại, mà có thể được hình thành từ cuộc sống quanh anh.

"Với người nghệ sĩ, có rất nhiều cách để cảm nhận những điều xảy ra quanh mình. Có lẽ khi mình càng ít áp lực lại càng dễ cảm nhận và thấu hiểu hơn. Đôi khi cảm xúc đến từ những điều đã cũ, những ký ức cũ. Còn khi viết về câu chuyện của ai đó, tôi có thể liên tưởng đến một cảm xúc nào đó rồi từ đó triển khai thành bài hát", anh nói.

Nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh trình diễn "Từ đó" tại đêm nhạc "True Concert - Tình đất" (Ảnh: Nguyễn Hà Nam)

Sau các chương trình trải nghiệm như Chiến sĩ quả cảm hay hòa nhạc Sao nhập ngũ, Phan Mạnh Quỳnh cho biết bản thân trở nên bình tĩnh và cứng cỏi hơn trước áp lực. Tuy nhiên, anh không có ý định thay đổi phong cách nghệ thuật vốn đã định hình sau nhiều năm làm nghề.

Nam nhạc sĩ có viết ca khúc mang màu sắc lịch sử, dân tộc như bài Đưa anh về, lấy cảm hứng từ câu chuyện một người phụ nữ nhiều năm đi tìm anh trai liệt sĩ. Thay vì khai thác từ góc nhìn lớn lao, anh chọn tiếp cận bằng cảm xúc gia đình và nỗi mong chờ đoàn tụ.

Hiện tại, Phan Mạnh Quỳnh chưa có ý định tham gia các gameshow âm nhạc dài hơi vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Anh thừa nhận mình là người hướng nội và càng về sau càng thích cảm giác được ở gần vợ con thay vì liên tục xa nhà vì công việc.

Nam nhạc sĩ cũng tiết lộ vẫn luôn ấp ủ ý định làm một concert tại quê nhà Nghệ An, thậm chí chỉ là một đêm nhạc nhỏ ngay trong làng nơi mình sinh ra.

Được xem là một trong những nhạc sĩ thành công nhất của dòng nhạc phim những năm gần đây, Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ, anh đặc biệt yêu thích quá trình sáng tác cho điện ảnh bởi có thời gian dài để "sống" cùng nhân vật và câu chuyện.

Phan Mạnh Quỳnh được khán giả yêu mến không chỉ bởi các ca khúc mà còn bởi phong cách trò chuyện gần gũi khi giao lưu với khán giả (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trong số những ca khúc viết cho phim, bài hát khiến anh luôn vui mỗi khi được khán giả nhắc lại là Hà Lan của phim Mắt biếc. Nam nhạc sĩ kể thời điểm đạo diễn Victor Vũ mới đăng poster phim, anh chưa biết mình có tham gia dự án hay không nhưng đã ngồi vào đàn viết ra một giai điệu vì có cảm hứng bất chợt. Sau đó, đạo diễn liên hệ mời anh làm nhạc cho phim.

Ngoài tài năng sáng tác, Phan Mạnh Quỳnh còn gây chú ý bởi cách trò chuyện tự nhiên, có phần "tưng tửng" trên sân khấu. Anh tiết lộ không chuẩn bị sẵn các màn giao lưu mà thường ghi chú lại những điều thú vị, hài hước trong cuộc sống để sử dụng khi cần.

Điều anh thích nhất trong một đêm diễn là cảm giác kết nối được với khán giả, khi mọi thứ diễn ra liền mạch và người xem có thể bật cười vì những câu chuyện nhỏ. Tại True Concert - Tình đất, Phan Mạnh Quỳnh trình diễn 2 ca khúc Hoa mặt trời và Từ đó. Anh cho biết đây là những bài hát hiếm hoi trong kho sáng tác của mình mang màu sắc tươi sáng, hồn nhiên.

Nam nhạc sĩ đặc biệt thích phần dàn dựng sân khấu với nhiều hoa hướng dương, cây cỏ và hình ảnh thiên nhiên vì gần với tinh thần trong âm nhạc anh theo đuổi nhiều năm qua. Chương trình sẽ phát sóng vào 20h10 ngày 31/5, trên VTV1. Ngoài Phan Mạnh Quỳnh, True Concert - Tình đất còn có sự tham gia của danh ca Bảo Yến, Thuỳ Chi, Nguyễn Hùng... Sự kiện này nằm trong hành trình nghệ thuật True Concert, từng gây chú ý với chủ đề Nước năm 2019 và Thanh âm của thiên nhiên năm 2021.

Các tiết mục được chia thành 5 chương gồm: Cánh đồng, Hoa trái, Nước, Rừng và Tình đất, tạo nên hành trình cảm xúc xuyên suốt từ lúc sự sống bắt đầu nảy mầm đến khi con người tìm lại sự kết nối với thiên nhiên...