Phan Mạnh Quỳnh, Thùy Chi, Nguyễn Hùng kể chuyện qua tiếng hát về đất mẹ

Tối 14/5, chương trình nghệ thuật True Concert - Tình đất diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), tiếp nối hành trình sáng tạo từng được định hình qua các mùa trước, đồng thời mở ra không gian nghệ thuật giàu tính chiêm nghiệm về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên.

Chương trình gồm 5 chương: Cánh đồng, Hoa trái, Nước, Rừng và Tình đất. Các tiết mục được dàn dựng theo hình thức liền mạch, kết hợp âm nhạc, múa đương đại, dân gian và nghệ thuật sắp đặt sân khấu.

Ở chương Cánh đồng, Thùy Chi cùng OPlus tiếp tục mang đến Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh với phần phối mới giàu cảm xúc. Tiết mục tạo nên không khí mộc mạc, nhẹ nhàng như một buổi hòa nhạc giữa đồng quê.

Nam ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh mang đến Hoa mặt trời và Từ đó với phong cách giàu tự sự quen thuộc. Giọng hát trầm ấm của anh hòa cùng phần phối mới và những lớp múa đương đại đã tạo nên không gian âm nhạc giàu chiều sâu, gợi cảm giác suy tư nhưng vẫn gần gũi.

Ca sĩ Marzuz xuất hiện trong tiết mục Nước sâu với phong cách ma mị, kết hợp cùng vũ đoàn Arabesque. Tiết mục sử dụng nhiều chuyển động hình thể và hiệu ứng thị giác để tạo cảm giác vừa huyền ảo vừa dữ dội như dòng nước cuộn chảy trong tự nhiên.

Sau đó, Hà An Huy và Thùy Chi thể hiện mashup Ngồi tựa mạn thuyền - Người ở người về trên nền dân ca quan họ. Giọng hát mộc mạc cùng tiếng sáo tiêu và phần múa đôi giúp tiết mục trở thành một trong những màn trình diễn đậm màu sắc truyền thống nhất đêm nhạc.

Ở chương Rừng, sân khấu được phủ bằng âm thanh tiếng chim, tiếng suối và ánh sáng mô phỏng không gian đại ngàn. Nguyễn Hùng chơi guitar và biểu diễn liên khúc Ở trong khu rừng - Phép màu - 5 ngón bàn tay, mang đến không khí phóng khoáng, gần gũi với thiên nhiên.

Hà An Huy tiếp tục xuất hiện với Tôi muốn làm cái cây của Hoàng Dũng. Tiết mục được dàn dựng theo phong cách đương đại với nhiều chuyển động mạnh, thể hiện khát vọng hòa mình vào thiên nhiên và tìm kiếm sự tự do nội tại.

Pia Linh cùng tốp thiếu nhi mang đến Rừng xanh xanh mãi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Mãi nương tựa bên Người của tác giả Thường Tâm Diệu Huệ.

Trong đó, Mãi nương tựa bên Người xuất hiện như một khoảng lặng giàu tính chiêm nghiệm giữa dòng chảy cảm xúc của concert. Ca khúc gửi gắm thông điệp về lòng biết ơn, sự nâng đỡ tinh thần và niềm an yên trong tâm hồn.

Phần trình diễn khép lại chương Rừng bằng không khí trong trẻo, giàu tính chữa lành với hình ảnh trẻ em, cây xanh cùng ánh sáng dịu nhẹ phủ kín sân khấu.

Điểm nhấn đáng chú ý của đêm diễn là sự xuất hiện của danh ca Bảo Yến trong chương cuối mang tên Tình đất. Nữ danh ca thể hiện Tình cây và đất của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng bằng chất giọng vang, dày và giàu cảm xúc.

Ở tuổi 68, Bảo Yến vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh cùng cách xử lý ca khúc giàu trải nghiệm. Sự xuất hiện của bà nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả tại Nhà hát Hồ Gươm.

Khép lại chương trình là tiết mục Và hoa sẽ nở với sự tham gia của Hà An Huy, OPlus, Lâm Bảo Ngọc, Thùy Chi, Marzuz và Pia Linh. Trên nền giai điệu nhẹ nhàng, các nghệ sĩ cùng hòa giọng trong không gian sân khấu ngập ánh sáng và hình ảnh hoa nở, gửi gắm thông điệp về sự tái sinh, hy vọng và mối gắn kết giữa con người với thiên nhiên.