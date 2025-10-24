Pha xử lý sự cố tinh tế của Lưu Diệc Phi trên thảm đỏ

Lưu Diệc Phi sải bước tại sự kiện thời trang quy tụ dàn sao đình đám của Trung Quốc (Ảnh: Weibo).

Trong lúc đang sải bước đầy tự tin trên thảm đỏ sự kiện thời trang, chiếc vòng xa xỉ trên cổ tay Lưu Diệc Phi bất ngờ bị tuột.

Đây là một sự cố hoàn toàn có thể gây ra khoảnh khắc lúng túng, hoặc khiến nữ diễn viên phải dừng lại để cúi xuống nhặt, làm ảnh hưởng đến hình tượng hoàn hảo đang được máy quay ghi hình phát sóng trực tiếp.

Tuy nhiên, Lưu Diệc Phi đã có một pha xử lý khéo léo, diễn ra chỉ trong tích tắc, nhanh đến mức rất nhiều người xem buổi phát trực tiếp của sự kiện còn không biết rằng nữ diễn viên đã xảy ra sự cố.

Mãi tới khi sự kiện kết thúc, trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc mới lan truyền video ghi lại cảnh Lưu Diệc Phi xử lý sự cố này. Xem video, hàng triệu khán giả đã khen cô xử lý đầy tinh tế và đẳng cấp. Thậm chí, sự việc còn được đẩy lên top 1 bảng tìm kiếm.

Lưu Diệc Phi xử lý sự cố tuột vòng tay xa xỉ ngay trên thảm đỏ mà không mấy khán giả tại chỗ nhận ra, cho đến khi xem video này (Video: Weibo).

Khi chiếc vòng vừa bị tuột khỏi cổ tay, nữ diễn viên đã khéo léo thực hiện động tác nâng nhẹ tà váy lên một chút, đồng thời dùng chính phần vải váy che chắn, giữ chặt lấy chiếc vòng.

Đáng nói là thần thái của "thần tiên tỷ tỷ" vẫn điềm tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra, không để lại dấu vết lúng túng, hay khiến khán giả tại sự kiện chú ý.

Ngay sau đó, khi trợ lý của cô tiến đến đỡ, Lưu Diệc Phi đã kín đáo chuyển món trang sức này vào tay người trợ lý mà không hề ngắt nhịp sải bước hay thay đổi biểu cảm.

Sự ứng biến đẳng cấp của nữ diễn viên đã được các video quay chậm bắt lấy khoảnh khắc. Qua đó, khán giả và giới truyền thông nhận xét Lưu Diệc Phi xử lý tình huống một cách chủ động và chuyên nghiệp, khẳng định cô không chỉ có nhan sắc mà còn sở hữu sự thông minh, bản lĩnh sân khấu.

Nhan sắc được ví là "thần tiên tỷ tỷ" của Lưu Diệc Phi (Ảnh: Sohu).

Biệt danh "thần tiên tỷ tỷ" gắn liền với Lưu Diệc Phi từ đầu thập niên 2000, chủ yếu nhờ các vai diễn mỹ nhân cổ trang kinh điển.

Nổi bật nhất là vai Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ (2003) và Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp (2006). Các nhân vật này đều có vẻ đẹp tuyệt thế, băng thanh ngọc khiết, thoát tục như tiên nữ giáng trần.

Ngoài ra, Lưu Diệc Phi còn sở hữu khí chất điềm tĩnh, thanh tao cùng nhan sắc cổ điển, hài hòa, giúp cô duy trì hình tượng "thần tiên" một cách tự nhiên và bền vững suốt nhiều năm, trở thành biểu tượng nhan sắc khó thay thế của C-biz (giới giải trí Trung Quốc).

Nữ diễn viên được khen ngợi là tỏa ra khí chất sang trọng, thanh tao (Ảnh: Sohu).

Trong sự kiện thời trang vừa qua, ngoài pha xử lý sự cố đáng nể, Lưu Diệc Phi còn được khen ngợi bởi khí chất "thần tiên tỷ tỷ" nổi bật trên sàn diễn. Cô giữ được nhan sắc cuốn hút, dù đã ở tuổi 38.

Cô chọn mặc chiếc váy thêu hoa màu kem của Elie Saab trong bộ sưu tập Thu - Đông 2025, kết hợp với trang sức của Bulgari, tóc búi cao gắn hoa bồng bềnh.

Nhan sắc kết hợp phục sức khiến Lưu Diệc Phi như một nàng công chúa đang dạo bước trong lãnh địa của mình, theo trang QQ bình luận.

Sự xuất hiện của Lưu Diệc Phi tại sự kiện thời trang của tạp chí Vogue diễn ra trong bối cảnh cô cùng các ngôi sao nữ, đặc biệt là Dương Mịch, luôn bị đặt lên bàn cân so sánh.

Lưu Diệc Phi xuất hiện ở vị trí "áp trục" - được coi là vị trí quan trọng nhất của một sự kiện trong giới giải trí Trung Quốc (Ảnh: Sohu).

Giới truyền thông và công chúng luôn theo dõi sát sao từ phong cách thời trang, trang sức, cho đến vị trí xuất hiện của các tiểu hoa đán.

Tại sự kiện, sự sắp xếp vị trí và thứ tự lên thảm đỏ cũng cho thấy sự cạnh tranh không hề nhỏ giữa các ngôi sao. Lưu Diệc Phi được ưu ái xếp ở vị trí cuối cùng (vị trí quan trọng nhất) của buổi trình diễn, cho thấy sức mạnh mềm của cô trong giới thời trang Trung Quốc.