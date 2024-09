Pax Thiên vướng chỉ trích dữ dội, bị chê trách về lối sống

Theo TMZ, tháng 5 vừa rồi, Pax Thiên đã gây ra một vụ tai nạn giao thông khác trước khi nhập viện vì tông xe đạp điện vào đuôi một chiếc xe ô tô dừng đèn đỏ vào tháng 7.

Nguồn tin cho hay Pax Thiên đã phá hỏng một chiếc ô tô hiệu Tesla vào nửa đêm 19/5. Anh được xem là người gây tai nạn khi lái xe ô tô tông vào xe tải đang đỗ bên ngoài hãng phim RED Studios Hollywood ở Los Angeles, California (Mỹ).

Pax Thiên gây tai nạn giao thông nghiêm trọng vào tháng 5 vừa rồi (Ảnh: TMZ).

Pax Thiên không bị thương, cũng không gây tổn thương cho bất kỳ ai trong vụ va chạm này. Cơ quan cảnh sát đã nhận được cuộc gọi về vụ tai nạn và có mặt tại hiện trường ngay sau đó.

Qua kiểm tra, cảnh sát xác định nam thanh niên gốc Việt không bị ảnh hưởng bởi ma túy vào thời điểm đó. Pax Thiên được thả đi cùng với một cảnh cáo của cảnh sát.

Vụ tai nạn giao thông không được truyền thông đề cập. Tuy nhiên, 2 tháng sau vụ tai nạn, Pax Thiên đã gây ra một vụ tai nạn khác, khiến bản thân bị thương và phải nhập viện cấp cứu.

Pax Thiên được cho là đã đi xe đạp điện hoặc xe tay ga trên đường phố Los Angeles (Mỹ) vào khoảng 17h ngày 30/7 (giờ Mỹ). Nguồn tin nói với tờ TMZ, Pax Thiên va chạm với phía sau một chiếc ô tô trong lúc giao thông đông đúc. Tài xế đã xuống xe để kiểm tra Pax Thiên, đồng thời gọi cứu thương.

Con trai Angelina Jolie được cho là không đội mũ bảo hiểm lúc xảy ra tai nạn. Anh được cho là bất tỉnh sau vụ va chạm. Nam thanh niên 20 tuổi được đưa gấp đến bệnh viện gần đó sau khi nói bị đau ở hông và đầu.

Pax Thiên xuất hiện cùng mẹ nuôi, Angelina Jolie, tháng 9 (Ảnh: Backgrid).

Theo những người qua đường, con trai của Brad và Angelina bị chấn thương ở đầu. Ban đầu, các bác sĩ lo lắng anh bị xuất huyết não nhưng sức khỏe của anh hiện ổn định hơn.

Theo một nguồn tin, Pax Thiên từng gặp tai nạn xe điện nhiều lần trước khi tông vào đuôi ô tô vào ngày 29/7. Bạn bè lo lắng vì anh không bao giờ đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe và có tiền sử lái xe bất ổn.

"Bạn bè lo lắng cho cậu ấy. Cậu ấy đang liều lĩnh. Họ cảm thấy bất an. Cậu ấy đã gặp một loạt vụ tai nạn xe hơi. Điều đó không tốt. Pax là một đứa trẻ có vấn đề và Angelina đang cố gắng hết sức để giúp cậu ấy", một người bạn của gia đình cho biết.

Sau tai nạn hồi tháng 7, Pax Thiên phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt khoảng một tuần. Lần gần nhất Pax Thiên lộ diện là vào ngày 4/9 khi anh đi cùng mẹ nuôi, Angelina Jolie, đi ăn trưa. Nam thanh niên gốc Việt không thay đổi gì nhiều, ngoại trừ tay phải bị băng bó.

Theo nguồn tin của Page Six, Pax Thiên cần thời gian dài để hồi phục và tập vật lý trị liệu do chấn thương phức tạp. Hiện, thông tin về vụ tai nạn giao thông hồi tháng 5 và tháng 7 của Pax Thiên là chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến chỉ trích nam thanh niên 20 tuổi coi thường mạng sống, hành xử bất cần và không tuân thủ luật giao thông.

"Angelina Jolie nói rằng trẻ em có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn ở nhà và cô ấy cho chúng sự tự do hoàn toàn. Brad muốn nuôi dạy chúng nghiêm khắc hơn nên anh ấy bị cấm gặp chúng và bị gia đình ghét bỏ" là ý kiến của một cư dân mạng về Pax Thiên.

Pax Thiên lựa chọn không học đại học, theo đuổi những đam mê riêng (Ảnh: News).

Minh tinh Hollywood từng chia sẻ về cách nuôi dạy 6 đứa con. Theo đó, ngôi sao nổi tiếng luôn ủng hộ các con, để tụi trẻ được phát triển theo khả năng, đam mê của chính mình. Sau khi đệ đơn ly hôn Brad Pitt vào năm 2016, cô giành quyền chăm sóc các con trong khi chồng cũ chỉ được thăm nuôi.

8 năm qua, nữ diễn viên nổi tiếng chịu trách nhiệm nuôi dạy, chăm sóc các con. Mối quan hệ giữa Angelina Jolie và chồng cũ không tốt. Hiện, 5/6 đứa con của cặp đôi được cho là bỏ họ "Pitt" khỏi tên và không còn giữ quan hệ với Brad Pitt.

Pax Thiên là một trong 3 người con nuôi của cặp sao nổi tiếng Angelina Jolie và Brad Pitt. Pax Thiên được hai ngôi sao nhận nuôi từ một trại mồ côi ở Việt Nam và đưa sang Mỹ sinh sống từ năm 2007.

Pax Thiên có niềm đam mê đặc biệt với nghệ thuật và bắt đầu tiếp xúc với ngành công nghiệp giải trí sớm. Khi còn nhỏ, Pax Thiên tham dự các sự kiện thảm đỏ cùng cha mẹ như Lễ trao giải Quả cầu vàng hay các buổi ra mắt phim.

Thay vì đóng phim, Pax Thiên lựa chọn công việc hậu trường. Cậu từng làm trợ lý trong các dự án điện ảnh của mẹ. Năm 2017, cậu giúp ê-kíp chụp lại các cảnh quay và hoạt động hậu trường trên phim trường First They Killed My Father.

Pax Thiên chỉ ủng hộ mẹ, có thái độ lạnh lùng với bố (Ảnh: JJ).

Khi Angelina Jolie làm đạo diễn phim Without Blood, Pax Thiên được giao nhiệm vụ trợ lý cho mẹ. Năm 2023, Pax tiếp tục xuất hiện trên phim trường Maria. Đây là dự án phim mới nhất mà Angelina tham gia với vai trò nữ chính.

"Pax yêu thích âm nhạc và làm DJ", nữ diễn viên xinh đẹp nói về cậu con trai thứ hai của mình. Pax Thiên cũng thích nhiếp ảnh và nhiều lần hộ tống mẹ đi các buổi chụp hình. Nam thanh niên lựa chọn không học đại học mà theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Bên cạnh việc hỗ trợ mẹ, Pax Thiên là một nghệ sĩ sáng tạo nghệ thuật thị giác truyền thông hỗn hợp và truyền thông số, lấy nghệ danh Embitto. Các tác phẩm của cậu đi theo trường phái trừu tượng, được tạo nên từ nhiều phương tiện hoặc chất liệu.

Pax Thiên đang hỗ trợ mẹ xây dựng hãng thời trang mới - Atelier Jolie. Cậu con nuôi gốc Việt cũng là điểm tựa tâm lý của Angelina Jolie khi mối quan hệ giữa cô và Brad Pitt đổ vỡ.

Vì sự nổi tiếng của cha mẹ nuôi, Pax Thiên phải chung sống với sự đeo bám của cánh săn ảnh từ khi còn nhỏ, cậu không thể có cuộc sống riêng tư như những người bạn cùng trang lứa.

Trái với thái độ ủng hộ và yêu thương dành cho mẹ, Pax Thiên không có quan hệ tốt với bố nuôi, Brad Pitt. Cậu từng công khai chỉ trích, gọi Brad Pitt là người cha tồi tệ trên mạng xã hội. Khi phải nhập viện cấp cứu gần đây, Pax Thiên được cho là từ chối sự hỏi thăm, quan tâm của bố nuôi.