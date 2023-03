Paris Hilton hé lộ ký đen tối và ám ảnh khi bị ép quay clip "nóng"

Theo Page Six, Paris Hilton đã trải lòng về quá khứ thăng trầm của mình thông qua cuốn tự truyện mang tên Paris: The Memoir. Trong đó, scandal lộ ảnh nóng được người đẹp tóc vàng thẳng thắn đề cập.

Paris Hilton từng hẹn hò Rick Salomon vào đầu thập niên 2000. Người đẹp 8X chia sẻ, khoảng thời gian bên nhau, cô nhiều lần bị Salomon dụ dỗ quay lại những cảnh "giường chiếu" của hai người.

Paris Hilton thừa nhận bị người tình cũ lợi dụng sự non nớt, khờ dại và ép cô quay clip nóng (Ảnh: Getty Images).

Paris Hilton thừa nhận, anh ta thường xuyên gây áp lực và cô đã đồng ý thực hiện một cuốn clip nóng với bạn trai vào năm 2001. Thời điểm đó, Paris Hilton mới 19 tuổi còn Rick Salomon đã ngoài 30.

"Anh ta thường nói rằng đó là điều anh ta đã làm với những phụ nữ khác nhưng tôi thấy điều đó thật kỳ lạ và không thoải mái. Tôi luôn nói với anh ta rằng tôi không thể, thật quá xấu hổ", Paris Hilton nhắc lại.

Paris Hilton bị bạn trai cũ dọa chia tay nếu không đồng ý làm theo lời anh ta. "Anh ta nói với tôi nếu tôi không làm như thế, anh ta có thể dễ dàng tìm được ai đó đồng ý làm chuyện tương tự. Và đây chính là điều tồi tệ nhất mà tôi có thể nghĩ tới, chính là bị một người đàn ông trưởng thành "đá" vì bản thân không biết chơi những trò chơi dành cho người lớn", ngôi sao tóc vàng kể lại.

Để có đủ can đảm thực hiện điều bản thân không muốn, Paris Hilton đã phải sử dụng rượu và thuốc an thần. Năm 2003, những hình ảnh riêng tư của cô và Rick bị phát tán trên mạng và người đẹp tóc vàng trở thành tâm điểm của những lời đàm tiếu. Danh tiếng của chính cô và gia đình đều bị hoen ố bởi sự kiện này.

Paris Hilton và bạn trai cũ - Rick Salomon (Ảnh: DM).

Sau thời gian ồn ào với những cuộc chiến pháp lý, Rick Salomon tự phân phối hình ảnh nhạy cảm này thông qua một công ty phim người lớn. Chia sẻ trong cuốn tự truyện mới phát hành, Paris Hilton thừa nhận, bị phát hành phim nóng là ký ức khủng khiếp với chính cô.

Paris kể lại, cô đã cố gắng ngăn cản bạn trai cũ, thậm chí cầu xin anh ta, nhưng Rick vẫn làm theo ý mình. Hành động của Rick khiến Paris từng rơi vào tình trạng hoảng loạn, sợ hãi. Cô tin rằng, sự nghiệp của bản thân đã chấm dứt hoàn toàn bởi một sự việc bản thân không mong muốn.

"Anh ta nói rằng anh ta có quyền bán thứ gì đó thuộc về anh ta, nhất là khi nó đem lại rất nhiều giá trị tài chính. Rõ ràng là nó có giá trị hơn quyền riêng tư của tôi, nhân phẩm của tôi, tương lai của tôi. Sự xấu hổ, mất mát và nỗi kinh hoàng bao trùm lấy tôi", Paris Hilton thừa nhận.

Việc lộ những hình ảnh riêng tư còn khiến mối quan hệ giữa cô và gia đình bị hủy hoại. "Mẹ tôi nằm bẹp trên giường và cứ mãi ở đó. Cha tôi thì mặt đỏ bừng và tức giận. Ông bấm điện thoại, gọi luật sư, cố vấn, cố gắng giúp tôi nắm lấy mọi hy vọng kiểm soát thiệt hại", ngôi sao tóc vàng nhớ lại những năm tháng khó khăn.

Paris Hilton phủ nhận việc cô lợi dụng việc bị phát tán clip nóng để thu hút truyền thông, kiếm tiền (Ảnh: News).

Những năm qua, Paris Hilton không ít lần nhắc tới nỗi sợ mà cô phải chịu đựng vì sự cố năm xưa trong các cuộc phỏng vấn. Năm 2018, trong cuốn phim tài liệu mang tên The American Meme, Paris Hilton mô tả: "Tôi cảm thấy như mình bị cưỡng hiếp một lần nữa. Tôi chỉ muốn chết".

Năm 2020, người đẹp cũng chia sẻ trong bộ phim tài liệu This Is Paris rằng, vụ lộ băng "nóng" đã khiến cô sốc, tổn thương và hứng chịu nhiều áp lực. Cô khẳng định, bản thân không muốn dùng những hình ảnh riêng tư để thu hút dư luận như một số tờ báo lá cải đăng tải.

"Tôi phải nói rằng cuốn băng là thứ tôi sẽ hối tiếc trong phần đời còn lại của mình. Khi đó, tôi chỉ là một thiếu nữ, tôi đã yêu khờ dại, đã tin tưởng nhầm người và đã để điều tồi tệ ấy xảy ra", cô tâm sự.

Năm 2022, Paris Hilton thổ lộ trên truyền hình về việc bị các nhân viên của trường Provo Canyon, trung tâm điều trị tâm thần cho thanh thiếu niên ở tiểu bang Utah (Mỹ), lạm dụng tình dục vào những năm 1990. Đây cũng là một phần ký ức kinh hoàng trong cuộc sống của nữ triệu phú tóc vàng.

Việc bị phát tán hình ảnh riêng tư trở thành nỗi ám ảnh với Paris Hilton trong nhiều năm (Ảnh: Vogue).

Theo truyền thông quốc tế, sự cố lộ ảnh "nóng" giúp tên tuổi của Paris Hilton trở nên thu hút. Sau bê bối này, Paris phát hành cuốn tự truyện Confessions of an Heiress và cuốn sách nằm trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất của The New York Times vào thời điểm đó.

Người đẹp cũng liên tục được mời tham gia các chương trình ăn khách, đóng phim, phát triển show thực tế The Simple Life… Mỹ nhân 8X còn lấn sân sang âm nhạc, kinh doanh và gặt hái được thành công nhất định. Theo Page Six, khoảng 400.000 USD trong khối tài sản của Paris Hilton là tiền thắng kiện vụ bị tung băng nhạy cảm.

20 năm kể từ sau bê bối được gọi là sự dại khờ của tuổi trẻ, Paris Hilton hiện đã có một tổ ấm riêng hạnh phúc và viên mãn. Cô kết hôn với doanh nhân Carter Reum từ năm 2021 và vừa hạnh phúc đón con trai đầu lòng chào đời hồi tháng 1/2023.

Paris Hilton kết hôn với doanh nhân Carter Reum từ năm 2021 (Ảnh: News).

Sau khi kết hôn với Carter Reum, Paris Hilton không còn đặt nặng mục tiêu kiếm tiền hay theo đuổi cuộc sống tiệc tùng, hưởng thụ. Chia sẻ trên Variety, ngôi sao 42 tuổi bày tỏ, cách nhìn nhận và đánh giá cuộc sống của cô thay đổi rất nhiều sau khi có một tổ ấm đúng nghĩa. Người đẹp thích dành thời gian bên chồng, cùng anh đi du lịch, nỗ lực vun đắp và chăm sóc cho gia đình nhỏ.

Hiện tại, Paris Hilton không còn hoạt động thường xuyên trong showbiz. Cô tập trung vào công việc kinh doanh khách sạn, thương hiệu thời trang mang tên mình và rất thành công. Theo Celebrity Net Worth, Paris Hilton sở hữu khối tài sản lên tới 300 triệu USD.

Chồng Paris Hilton, sinh năm 1981, là con trai của W Robert Reum, cựu CEO của Amsted Industries - doanh nghiệp tư nhân trị giá 4 tỷ USD ở Mỹ, theo Forbes thống kê. Sinh ra trong gia đình kinh doanh, Carter thừa hưởng tư duy làm giàu từ cha mình. Anh chinh phục Paris Hilton nhờ sự giỏi giang trong công việc và sự chân thực trong phong cách sống.