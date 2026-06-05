Nghệ sĩ Lê Giang: "Lời xin lỗi từ ê-kíp MV của Sơn Tùng là thiếu tôn trọng"

Gần đây, một hình ảnh trong MV Come my way của Sơn Tùng M-TP vướng nghi vấn "ăn cắp chất xám" từ tác phẩm sắp đặt Vestige of the land (Tàn chỉ) mà nghệ sĩ thị giác Lê Giang thực hiện năm 2017.

Ngày 3/6, Microwave Soups - đơn vị đảm nhận vai trò chỉ đạo mỹ thuật và thiết kế bối cảnh cho MV Come my way - đăng tải thư xin lỗi công khai gửi đến nghệ sĩ Lê Giang.

Sáng 5/6, nghệ sĩ Lê Giang xác nhận với phóng viên Dân trí, cô vừa đăng tải bài viết trên trang cá nhân, lần đầu chia sẻ chi tiết quan điểm về vụ việc. Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh thư xin lỗi của Microwave Soups là "thiếu tôn trọng và chưa phản ánh đúng bản chất sự việc".

Tác phẩm "Tàn chỉ" do nghệ sĩ Lê Giang thực hiện năm 2017 (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo nghệ sĩ Lê Giang, cô đã trải qua "một cú sốc lớn và sự tổn thương tinh thần nặng nề" khi phát hiện tác phẩm tâm huyết của mình bị chiếm dụng công khai trong MV Come my way (từ 3:55 đến 04:07).

Nữ nghệ sĩ cho biết, ngay sau khi phát hiện sự việc, cô đã gửi yêu cầu giải trình đến Antiantiart - đơn vị sản xuất MV - với mong muốn các bên liên quan đối diện vấn đề một cách minh bạch, chuyên nghiệp và tuân thủ pháp luật.

Theo Lê Giang, ban đầu trong cuộc trao đổi riêng cùng cô, ê-kíp sản xuất MV giải thích rằng họ chỉ đưa tác phẩm của cô vào moodboard (bảng hình ảnh, vật liệu, màu sắc trước khi thực hiện dự án) tham khảo. Tuy nhiên, sau đó phía sản xuất thừa nhận đã "tự ý sử dụng, sao chép và bóc tách" các cấu kiện, mảng phù điêu từ tác phẩm Tàn chỉ để phát triển thành mô hình 3D và thi công thành bối cảnh thực tế cho MV.

"Thế nhưng, trước dư luận, họ lại chọn cách đăng một "lời xin lỗi lúc nửa đêm", đánh tráo khái niệm sao chép thành "tham khảo" và đổ lỗi cho "sự kiểm soát không chặt chẽ".

Đây là lời xin lỗi thiếu tôn trọng và không đúng bản chất sự việc sử dụng tác phẩm mà không xin phép. Ê-kíp sản xuất cũng không có động thái chịu trách nhiệm cụ thể về việc xâm phạm quyền tác giả của tôi theo luật sở hữu trí tuệ. Cho đến nay, chủ sở hữu của bản MV có sử dụng hình ảnh tác phẩm của tôi vẫn chưa liên hệ với tôi để thực hiện các nghĩa vụ khi sử dụng tác phẩm do tôi là chủ sở hữu", nghệ sĩ Lê Giang nêu quan điểm.

Bối cảnh di tích trong MV của Sơn Tùng bị tố "chiếm dụng" ý tưởng từ tác phẩm "Tàn chỉ" (Ảnh: Chụp màn hình).

Nghệ sĩ Lê Giang cho biết, Tàn chỉ là kết quả của nhiều năm nghiên cứu, khảo sát thực địa tại các di tích vùng châu thổ sông Hồng, với sự tham gia của các kiến trúc sư, nhà nghiên cứu liên ngành và sự bảo trợ của nhiều tổ chức văn hóa, nghệ thuật trong nước và quốc tế.

Nữ nghệ sĩ bày tỏ sự thất vọng khi tác phẩm được sử dụng mà không có sự liên hệ, xin phép hay làm việc chính thức với tác giả.

"Tôi đã không hề được liên hệ trước khi sử dụng, xin lỗi một cách chính thống cũng như được chịu trách nhiệm một cách chuyên nghiệp. Điều tôi xót xa nhất là hành vi này lại đến từ chính những người đồng nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo.

Trong khi, sự trân trọng chất xám phải là giá trị cốt lõi nhất trong ngành chúng ta. Cùng lúc đó, tôi phải hứng chịu những sự công kích cá nhân và hạ thấp uy tín trên mạng xã hội", nghệ sĩ chia sẻ.

Nghệ sĩ Lê Giang cũng cho rằng, việc các bên cùng đứng ra xử lý khủng hoảng này sẽ tạo tiền lệ tốt cho môi trường thực hành nghệ thuật và thiết kế tại Việt Nam. Theo cô, việc tôn trọng quyền tác giả và ứng xử minh bạch với các nguồn tham chiếu là điều cần thiết để bảo vệ những người làm nghệ thuật, đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ chưa có nhiều tiếng nói trong ngành.

"Nghệ thuật cần sự tiếp nối, nhưng tuyệt đối không phải là sự chiếm dụng vô hình", nữ nghệ sĩ nhấn mạnh.

Nghệ sĩ thị giác Lê Giang (Ảnh: Tư liệu).

Bài đăng của nghệ sĩ Lê Giang tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới nghệ thuật cũng như công chúng, đồng thời dấy lên nhiều cuộc thảo luận về ranh giới giữa tham chiếu, lấy cảm hứng và xâm phạm quyền tác giả trong hoạt động sáng tạo.

Hiện phía đơn vị Antiantiart, Microwave Soups và phía ca sĩ Sơn Tùng M-TP chưa có động thái mới.

Trước đó, trong thư xin lỗi ngày 3/6, đơn vị Microwave Soups thừa nhận tham khảo ý tưởng từ tác phẩm Tàn chỉ. Đơn vị này nhận thiếu sót trong quá trình phát triển thiết kế bối cảnh cho MV, xem vụ việc là "bài học đắt giá" trong việc quản lý nguồn tham khảo và kiểm duyệt sản phẩm sáng tạo. Theo đơn vị, họ đang tiếp tục làm việc với tác giả để tìm hướng giải quyết phù hợp trên tinh thần thiện chí.