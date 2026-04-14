Theo tạp chí People, trong một cuộc trò chuyện gần đây với truyền thông Mỹ, Lauren Sánchez đã khuyến khích một phóng viên cân nhắc việc sinh con, đồng thời bày tỏ: “Tôi cũng mong sớm có thêm em bé”. Sau đó, đại diện của bà lên tiếng làm rõ rằng hiện tại nữ diễn viên không mang thai, nhằm tránh những suy đoán không chính xác từ dư luận.

Bà Lauren Sánchez (57 tuổi) bày tỏ mong muốn sinh con với tỷ phú Jeff Bezos (Ảnh: Getty).

Lauren Sánchez và Jeff Bezos kết hôn vào tháng 6/2025 sau khoảng 6 năm công khai hẹn hò. Trước khi đến với nhau, cả hai đều từng trải qua hôn nhân và có con riêng. Hiện tại, gia đình của họ có tổng cộng 7 người con, trong đó Bezos có 4 người con với vợ cũ, còn Sánchez có 3 người con từ các mối quan hệ trước.

Thời gian gần đây, Lauren Sánchez thường xuyên chia sẻ về gia đình trong các cuộc phỏng vấn. Khi xuất hiện trên chương trình Today vào tháng 3, Lauren kể lại những khoảnh khắc xúc động trong lễ cưới, đặc biệt là khi các con của hai bên cùng phát biểu chúc phúc.

Sánchez cho biết bà đặc biệt cảm động trước bài phát biểu của con trai Evan (20 tuổi), người mắc chứng khó đọc, cũng như những lời chia sẻ đầy tình cảm của con gái Ella (18 tuổi). “Tất cả các con đều phát biểu. Những gì chúng nói khiến tôi rơi nước mắt. Chính các con đã làm cho đám cưới trở nên ý nghĩa hơn”, bà nói.

Bà Lauren Sánchez và tỷ phú Jeff Bezos tại lễ trao giải Oscar 2026 (Ảnh: Getty).

Không chỉ là một nhân vật truyền thông nổi tiếng, Lauren Sánchez còn được biết đến như một người mẹ tận tâm. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, bà nhấn mạnh gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu, bất chấp lịch trình bận rộn với các hoạt động kinh doanh và xã hội.

“Không có điều gì quan trọng hơn việc được ở bên các con và chứng kiến chúng trưởng thành mỗi ngày”, bà tâm sự. Với Sánchez, việc nuôi dạy con không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở sự hiện diện và gắn kết.

Là mẹ của 3 người con, bà thừa nhận việc cân bằng giữa công việc và gia đình không hề dễ dàng. Tuy nhiên, chính những áp lực đó giúp bà học cách quản lý thời gian hiệu quả hơn và đặt ra những ranh giới rõ ràng giữa đời sống cá nhân và sự nghiệp.

Bạn đời của tỷ phú Jeff Bezos cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng cá tính riêng của từng đứa trẻ. Theo bà, cha mẹ không nên áp đặt mà cần đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ con trong hành trình phát triển.

Bên cạnh đó, Sánchez luôn khuyến khích các con rèn luyện tính tự lập từ sớm. Việc cho trẻ tự đưa ra quyết định, dù là những lựa chọn nhỏ trong cuộc sống hằng ngày, sẽ giúp hình thành sự tự tin và trách nhiệm.

Bà Lauren Sánchez đã có 3 người con riêng, trong đó con đầu lòng của bà đã ngoài 20 tuổi (Ảnh: News).

Cuộc sống gia đình của Lauren Sánchez nhận được nhiều sự quan tâm khi bà gắn bó với Jeff Bezos - nhà sáng lập Amazon và là một trong những người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, bà khẳng định luôn cố gắng giữ cho các con một môi trường sống bình thường nhất có thể, tránh để sự nổi tiếng ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành.

Theo Sánchez, các giá trị như sự tôn trọng, trung thực và lòng biết ơn là nền tảng trong gia đình bà. Đây cũng là những nguyên tắc mà nữ MC nổi tiếng và Bezos cùng thống nhất trong việc nuôi dạy con cái.

Ngoài vai trò làm mẹ, Lauren Sánchez còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội và từ thiện, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và hỗ trợ trẻ em. Bà tin rằng việc đóng góp cho cộng đồng cũng là cách để truyền cảm hứng cho các con về trách nhiệm xã hội.

Dù luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh tự tin và thành đạt, Sánchez thừa nhận bà cũng có những khoảnh khắc yếu đuối như bất kỳ người mẹ nào. “Không ai là hoàn hảo. Điều quan trọng là học hỏi từ sai lầm và cố gắng tốt hơn mỗi ngày”, bà chia sẻ.

Lauren Sánchez (SN 1969) từng có gần 20 năm làm phóng viên và người dẫn chương trình truyền hình, giành giải Emmy và tham gia nhiều chương trình nổi tiếng như Good Day LA. Ngoài ra, bà còn là người sáng lập công ty Black Ops Aviation và là tác giả sách thiếu nhi.

Một năm sau đám cưới, cuộc sống hôn nhân của bà Lauren Sánchez và tỷ phú Jeff Bezos thực sự rất ngọt ngào (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, Jeff Bezos là một trong những tỷ phú quyền lực nhất thế giới, người đã xây dựng Amazon thành đế chế thương mại điện tử toàn cầu. Theo Forbes, ông hiện đứng hạng 3 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới, và sở hữu khối tài sản ước tính 248 tỷ USD. Bà Lauren Sánchez nắm trong tay khối tài sản khoảng 35 triệu USD từ công việc diễn xuất, làm MC và sản xuất điện ảnh.

Kể từ sau đám cưới, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn trong lĩnh vực thời trang và giải trí, trở thành một trong những cặp đôi quyền lực và được chú ý nhất hiện nay.

Ở thời điểm hiện tại, chia sẻ về mong muốn sinh thêm con của bà Lauren Sánchez không chỉ gây tò mò mà còn nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, với nữ MC gợi cảm, gia đình vẫn luôn là trung tâm của mọi lựa chọn kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc bắt đầu một hành trình làm mẹ ở độ tuổi không còn trẻ.