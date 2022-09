Ở tuổi 62, Julianne Moore thu hút sự chú ý khi diện váy xuyên thấu

Julianne Moore là một trong những gương mặt nổi bật nhất trên thảm đỏ buổi công chiếu bộ phim White Noise trong đêm khai mạc Liên hoan phim Venice, Italy ngày 31/8 vừa qua.

Nữ diễn viên 62 tuổi, người đảm nhiệm vai trò chủ tịch hội đồng giám khảo Liên hoan phim Venice năm nay, trông rất quyến rũ khi diện bộ váy sang trọng của Valentino khoe đôi chân nuột nà. Thật khó tin là ngôi sao xinh đẹp đã bước qua tuổi 62.

Julianne Moore trẻ trung dự Liên hoan phim Venice (Ảnh: Shutterstock).

Julie Anne Smith được biết đến với nghệ danh Julianne Moore, là một nữ diễn viên và tác giả người Mỹ. Tham gia đóng phim từ đầu thập niên 90, Julianne Moore đặc biệt được biết đến với vai diễn những người phụ nữ gặp rắc rối về tình cảm trong các bộ phim độc lập, cũng như vai diễn trong các bộ phim "bom tấn". Cô đã nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh cao quý trong sự nghiệp bao gồm giải Oscar, một giải thưởng điện ảnh Viện hàn lâm Anh, hai giải Quả cầu vàng và hai giải Emmy.

Sau khi học chuyên ngành sân khấu tại đại học Boston, Mỹ, Moore bắt đầu sự nghiệp của mình với hàng loạt vai diễn trên truyền hình. Từ năm 1985 đến năm 1988, cô tham gia bộ phim As the World Turns và nhận được giải Emmy cho màn trình diễn của mình.

Bộ phim đầu tay của Julianne Moore là trong Tales from the Darkside: The Movie (1990) và cô tiếp tục đóng những vai nhỏ trong bốn năm tiếp theo. Julianne Moore lần đầu tiên nhận được sự chú ý của giới phê bình khi tham gia bộ phim Short Cuts (1993) và sau đó cô liên tục được khen ngợi với các phim như Vanya on 42nd Street (1994) và Safe (1995). Các vai chính trong các bộ phim "bom tấn" như Nine Months (1995) và The Lost World: Jurassic Park (1997) đã giúp Julianne Moore trở thành ngôi sao nữ hàng đầu Hollywood.

Julianne Moore diện váy xuyên thấu sành điệu (Ảnh: Shutterstock).

Julianne Moore nhận được đề cử giải Oscar đầu tiên cho vai diễn trong phim Boogie Nights (1997), The End of the Affair (1999), Far from Heaven (2002) và The Hours (2002). Cô đã giành được giải Primetime Emmy cho vai diễn Sarah Palin trong bộ phim truyền hình Game Change (2012). Sau đó Julianne Moore giành giải Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn bệnh nhân Alzheimer trong phim Still Alice (2014) và được vinh danh là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes cho vai diễn trong phim Maps to the Stars (2014).

Ngoài công việc diễn xuất, Julianne Moore đã viết một loạt sách dành cho trẻ em về một nhân vật có tên là Freckleface Strawberry. Năm 2015, tạp chí Time vinh danh Julianne Moore là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới và năm 2020, The New York Times vinh danh cô là một trong những diễn viên vĩ đại nhất thế kỷ 21.

Julianne Moore là chủ tịch hội đồng giám khảo của Liên hoan phim Venice năm nay (Ảnh: Getty Images).

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí As If, Julianne Moore đã chỉ trích thuật ngữ "lão hóa một cách duyên dáng" dành cho các nữ diễn viên.

Julianne Moore nhận xét: "Có quá nhiều phán đoán cố hữu trong thuật ngữ "già đi một cách duyên dáng". Có một cách vô duyên để già đi không? Tất nhiên chúng ta không có một lựa chọn nào cả. Không ai có quyền lựa chọn về sự già đi. Vì vậy, nó không phải là điều tích cực hay tiêu cực, nó chỉ đơn giản là lão hóa. Đó là một phần trong cuộc đời mỗi người, vậy tại sao chúng ta luôn nói về nó như thể nó là thứ mà chúng ta có quyền kiểm soát?".

Đầu năm nay, trong một cuộc phỏng vấn với The Sunday Times, nữ diễn viên xinh đẹp cũng chỉ trích những người coi lão hóa là điều gì đó tiêu cực. Julianne Moore nói: "Có vẻ thật ngớ ngẩn khi nói về nó như một điều gì đó một cách tiêu cực trong khi sự thật thì để được sống và già đi, đó đã là một đặc ân".

Liên hoan phim Venice hay Liên hoan phim quốc tế Venice là một liên hoan phim thường niên được tổ chức tại Venice, Italy. Đây là liên hoan phim lâu đời nhất thế giới và là một trong năm liên hoan phim quốc tế nổi tiếng nhất thế giới. Liên hoan phim Venice được quốc tế hoan nghênh vì đã mang lại cho người sáng tạo nghệ thuật quyền tự do thể hiện bản thân thông qua phim ảnh.

Được thành lập vào tháng 8/1932, Liên hoan phim Venice là một phần của Venice Biennale, một trong những triển lãm nghệ thuật lâu đời nhất thế giới do hội đồng thành phố Venice tạo ra vào năm 1893. Liên hoan phim được tổ chức vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 trên đảo Lido, Venice, Italy. Các buổi chiếu diễn ra tại rạp chiếu phim nổi tiếng Palazzo.

Liên hoan phim quốc tế Venice, Italy năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 31/8 đến ngày 10/9/2022. Các giám khảo của Liên hoan phim quốc tế Venice 2022 gồm có:

Julianne Moore, diễn viên người Mỹ

Mariano Cohn, đạo diễn, nhà biên kịch và nhà sản xuất người Argentina

Leonardo Di Costanzo, đạo diễn kiêm nhà biên kịch người Italy

Audrey Diwan, đạo diễn và nhà biên kịch người Pháp

Leila Hatami, nữ diễn viên người Iran

Kazuo Ishiguro, tiểu thuyết gia và nhà biên kịch người Anh

Rodrigo Sorogoyen, đạo diễn và biên kịch người Tây Ban Nha.