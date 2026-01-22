Ở tuổi 37, ca sĩ tỷ phú Taylor Swift lập kỷ lục mới trong lịch sử âm nhạc

Ở tuổi 37, Taylor Swift phá kỷ lục tồn tại gần một thập niên, đánh dấu thêm cột mốc quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của cô, bên cạnh hàng loạt thành tựu thương mại và nghệ thuật suốt hơn 10 năm qua.

Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ được thành lập vào năm 1969, nhằm tôn vinh các nhạc sĩ có đóng góp nổi bật thông qua những ca khúc mang ảnh hưởng sâu rộng tới văn hóa đại chúng.

Taylor Swift vừa lập thành tích mới ở tuổi 37 khi ghi danh vào Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ (Ảnh: Getty).

Theo quy định, một nhạc sĩ chỉ đủ điều kiện được đề cử sau 20 năm kể từ khi ca khúc đầu tiên do họ sáng tác được phát hành thương mại. Các tiêu chí xét duyệt bao gồm ngôn ngữ sáng tác, tầm ảnh hưởng đối với các thế hệ sau và giá trị bền vững của tác phẩm theo thời gian.

Trong khi nhiều nhạc sĩ phải chờ đợi 30-40 năm để được vinh danh, Taylor Swift đã đạt được điều này khi chưa bước sang tuổi 40. Ca khúc đầu tay của cô - Tim McGraw - phát hành vào tháng 6/2006, vừa tròn 20 năm tính đến thời điểm đề cử.

Những nhạc sĩ cùng được ghi danh với Taylor Swift năm nay gồm Gene Simmons & Paul Stanley, Terry Britten & Graham Lyle, Christopher “Tricky” Stewart, Alanis Morissette, Kenny Loggins và Walter Afanasieff. Họ đều là các tên tuổi gắn liền với nhiều bản hit trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ khán giả.

Taylor Swift hiện sở hữu sự nghiệp và danh tiếng đáng nể (Ảnh: Getty).

Sinh năm 1989, Taylor Swift ký hợp đồng xuất bản âm nhạc đầu tiên khi mới 14 tuổi. Tính đến nay, cô có 69 ca khúc lọt Top 10 Billboard, trong đó 13 bài đạt vị trí số 1. Album gần nhất của cô, The Life of a Showgirl (2025), cũng lập kỷ lục là album được phát trực tuyến nhiều nhất trên nền tảng nghe nhạc trực tuyến Spotify trong một ngày.

Chia sẻ với CBS Sunday Morning năm 2019, Taylor Swift cho biết quá trình sáng tác của cô mang tính bản năng. Nhiều ca khúc được viết chỉ trong một đêm, khi cảm hứng bất ngờ xuất hiện. Nữ ca sĩ mô tả việc rời khỏi giường, tiến đến cây đàn piano và để cảm xúc dẫn dắt là thói quen trong đời sống sáng tạo.

Taylor Swift hiện được xem là biểu tượng nhạc pop toàn cầu, một nghệ sĩ có ảnh hưởng mạnh mẽ tới văn hóa đương đại và liên tục phá vỡ các khuôn mẫu cũ của ngành công nghiệp âm nhạc.

Tờ Time từng đánh giá cô là một trong những nghệ sĩ quan trọng nhất của thế hệ hiện tại. Âm nhạc, phong cách sống và hình ảnh của Taylor Swift gắn liền với thông điệp về sức mạnh và quyền tự chủ của phụ nữ hiện đại. Tài sản ròng của nữ ca sĩ hiện được ước tính 2,1 tỷ USD, tất cả đều đến từ hoạt động nghệ thuật.