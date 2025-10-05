Ca sĩ giành giải cao nhất "Tiếng hát Hà Nội 2024" nói lý do chưa bứt phá

Tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024, Nguyễn Mộc An đã giành giải đặc biệt sau khi thể hiện hai ca khúc Lời ru và Mênh mang một khúc sông Hồng.

Mộc An cho biết, giải thưởng không chỉ là niềm vui, mà còn là nguồn động lực lớn để cô tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật.

"Tôi được khán giả biết đến nhiều hơn, được xuất hiện trên những sân khấu lớn và được hợp tác với những nghệ sĩ tên tuổi mà mình từng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, tôi cũng luôn nhắc nhở mình phải chỉn chu, nghiêm túc trong từng sản phẩm, không được dễ dãi với chính mình", Mộc An nói.

Nguyễn Mộc An giành giải đặc biệt cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2024" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước câu hỏi vì sao không tận dụng sức nóng của danh hiệu để bứt phá nhanh sau cuộc thi, nữ ca sĩ cho biết, cô chọn đi chậm để chuẩn bị kỹ lưỡng trong âm nhạc.

"Mỗi sản phẩm phải có giá trị lâu dài, bài hát chỉ là hiện tượng nhất thời rồi sớm lụi tàn. Với tôi, sự bền bỉ và lòng kiên định chính là chiếc chìa khóa để nghệ sĩ trẻ có thể vững bước trong hành trình dài", Mộc An trải lòng.

Một năm sau khi giành giải thưởng, cuộc sống của Mộc An đã thay đổi. Cô bận rộn hơn, được công nhận nhiều hơn từ đồng nghiệp và thầy cô.

Vừa đi học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, vừa đi diễn, có những lúc mệt mỏi là điều khó tránh nhưng Mộc An luôn giữ tinh thần lạc quan và cầu tiến. "Ca sĩ trẻ phải vừa giữ bản sắc, vừa biết làm mới mình. Quan trọng nhất là không chạy theo hào nhoáng mà quên đi giá trị cốt lõi của âm nhạc", cô nói.

Sau cuộc thi, Mộc An chưa tung ra nhiều sản phẩm âm nhạc. Cô đang ấp ủ một dự án cá nhân mang tên Trở về dòng sông tuổi thơ, dự kiến ra mắt thời gian tới.

Nữ ca sĩ xem đây là lời tri ân gửi đến quê hương Hà Tĩnh và cũng là cột mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của mình. Ca khúc sẽ được thu âm ngay tại phòng thu của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, nơi cô luôn coi là dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp.

Ca sĩ trẻ luôn tâm niệm, làm nghệ thuật phải bền bỉ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để cân bằng giữa học tập, biểu diễn và sáng tạo nghệ thuật, Mộc An thường trở về quê, hoặc tranh thủ những chuyến đi diễn ở các tỉnh để khám phá và tìm cảm hứng.

"Chính những trải nghiệm đó giúp tôi tiếp xúc với nhiều vùng đất, gặp gỡ khán giả địa phương và mang về cho mình những chất liệu quý giá để đưa vào âm nhạc", Mộc An tâm sự.

Nữ ca sĩ hy vọng khoảng 5-10 năm tới có thể ra mắt nhiều sản phẩm chỉn chu gắn với dòng nhạc dân gian thính phòng, đồng thời khẳng định vị trí của mình với khán giả.