NSND Quang Vinh tiết lộ thử thách âm nhạc tại "Tiếng hát Hà Nội 2025"

Sáng 15/10, Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Hà Nội tổ chức họp báo khởi động cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Kim Khiêm - Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài PT-TH Hà Nội - cho biết Tiếng hát Hà Nội 2025 tiếp tục mục tiêu phát hiện và bồi dưỡng tài năng âm nhạc.

Ông Nguyễn Kim Khiêm (ở giữa), Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí (Ảnh: Ban tổ chức).

Ông Khiêm nói: “Cuộc thi là bước quan trọng để Hà Nội trở thành điểm đến của các hoạt động nghệ thuật và sáng tạo đương đại. Các sản phẩm âm nhạc từ cuộc thi được lan tỏa trên nhiều nền tảng, và những thí sinh đạt giải cao thường xuyên tham gia các chương trình nghệ thuật đỉnh cao do thành phố tổ chức, đồng hành hoàn thiện hệ sinh thái văn hóa - nghệ thuật về Hà Nội”.

Điểm mới của cuộc thi năm nay là việc mở rộng đối tượng dự thi ra toàn cầu. Cuộc thi chào đón thí sinh từ khắp nơi trên thế giới, không phân biệt quốc tịch, nhưng tất cả đều phải biểu diễn ca khúc bằng tiếng Việt.

Yêu cầu này vừa thể hiện tinh thần tôn vinh văn hóa Việt Nam, vừa giúp các thí sinh quốc tế trải nghiệm và lan tỏa vẻ đẹp của tiếng Việt ra cộng đồng quốc tế. Để thuận tiện cho thí sinh nước ngoài, Ban tổ chức cho phép gửi video dự thi vòng sơ khảo và chỉ tham dự trực tiếp từ vòng bán kết trở đi, giảm bớt khó khăn di chuyển.

Tại sự kiện, NSND Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi, chia sẻ rằng, việc đổi mới và thêm thử thách âm nhạc giúp thí sinh cân bằng tâm lý và mang đến trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho khán giả (Ảnh: Ban tổ chức).

Giải đáp về quy chế dành cho thí sinh quốc tế, NSND Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội kiêm Trưởng Ban giám khảo - cho biết việc bắt buộc thí sinh nước ngoài hát bằng tiếng Việt là cần thiết, nhưng yêu cầu giao tiếp hàng ngày có thể linh hoạt để tránh tạo áp lực.

Ông nhận định điều chỉnh này sẽ thuận lợi hơn cho thí sinh, giúp tăng số lượng đăng ký, đồng thời phản ánh thực tế hội nhập sâu rộng của người nước ngoài tại Việt Nam.

“Chúng ta không thể đòi hỏi một người nước ngoài hát giống như một ca sĩ Việt Nam, nhưng cũng không vì thế mà làm mất đi sự cân bằng. Hội đồng sẽ có cách nghe để phù hợp với điều kiện của người nước ngoài khi hát tiếng Việt”, NSND Quang Vinh nói.

Bên cạnh đó, NSND Quang Vinh cũng bật mí rằng, một trong những thay đổi nổi bật của Tiếng hát Hà Nội 2025 là loạt thử thách âm nhạc mới, gồm hát ngẫu hứng, remix (biến tấu, phối lại một ca khúc gốc) trong thời gian giới hạn và biểu diễn cùng nhạc cụ.

Những thử thách này giúp thí sinh phát triển kỹ năng biểu diễn đa dạng ngoài thanh nhạc, mang lại cảm giác mới mẻ, hấp dẫn cho khán giả. Việc tách riêng các phong cách âm nhạc gồm thính phòng, nhạc nhẹ và dân gian, kết hợp 3 hội đồng giám khảo chuyên môn riêng, giúp thí sinh có tâm lý tốt hơn và đảm bảo tính công bằng trong đánh giá.

Ngoài NSND Quang Vinh, Ban giám khảo và cố vấn chuyên môn của cuộc thi năm nay gồm nhiều tên tuổi uy tín như: NSND Quốc Hưng (Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), NSND Hà Thủy, NSND Mai Hoa, NSND Thanh Lam, NSND Tấn Minh, cùng các ca sĩ Anh Thơ, Hồ Quỳnh Hương, Khánh Linh và nhạc sĩ Lê Minh Sơn.

Các đêm chung kết phong cách thính phòng, nhạc nhẹ, dân gian lần lượt được tổ chức vào ngày 27/11, 30/11, 3/12, trước khi bước vào đêm chung kết xếp hạng và trao giải chính thức vào ngày 9/12. Giải thưởng cao nhất trị giá 600 triệu đồng (tiền mặt và 1 chiếc xe ô tô).